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Рыбакина, Паолини, Векич, Крейчикова: онлайн-трансляция Уимблдона 2024, где смотреть, расписание, сетки

Векич и Паолини бьются за финал Уимблдона-2024! Также сыграют Рыбакина и Крейчикова. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Уимблдона-2024
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На травяном «Шлеме» сегодня пройдут первые полуфиналы. Сражаются сильнейшие. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В четверг, 11 июля, у мужчин впервые будет выходной, зато у женщин пройдут оба полуфинала. Дебютантка столь поздней стадии ТБШ Донна Векич сразится с финалисткой недавнего «Ролан Гаррос» Ясмин Паолини (седьмой номер посева), а две обладательницы «Шлемов» — Елена Рыбакина (4) и Барбора Крейчикова (31) — померяются силами во втором полуфинале. Победительницы в субботу поспорят за главный трофей. Также в четверг определятся финалисты в мужском парном разряде. Все подробности игрового дня читайте в нашем лайве.

Уимблдон-2024. Женщины. Сетка
Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 15:30 МСК
Донна Векич
37
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 17:00 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

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Live Даниил Сальников

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12:16 Даниил Сальников

О том, как проходил прошлый игровой день на Уимблдоне, читайте в нашем вчерашнем лайве.

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Программа дня сегодня очень интересная. Все подробности в нашем расписании.

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