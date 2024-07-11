Векич и Паолини бьются за финал Уимблдона-2024! Также сыграют Рыбакина и Крейчикова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В четверг, 11 июля, у мужчин впервые будет выходной, зато у женщин пройдут оба полуфинала. Дебютантка столь поздней стадии ТБШ Донна Векич сразится с финалисткой недавнего «Ролан Гаррос» Ясмин Паолини (седьмой номер посева), а две обладательницы «Шлемов» — Елена Рыбакина (4) и Барбора Крейчикова (31) — померяются силами во втором полуфинале. Победительницы в субботу поспорят за главный трофей. Также в четверг определятся финалисты в мужском парном разряде. Все подробности игрового дня читайте в нашем лайве.
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