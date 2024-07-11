Медведев сыграет матч-реванш с действующим чемпионом: расклады 1/2 финала Уимблдона

На третьем в сезоне турнире «Большого шлема» определены полуфиналисты в мужском одиночном разряде. Второй раз в 2024 году до четвёрки лучших на ТБШ добрался лидер российского тенниса Даниил Медведев. Его предстоящий полуфинал с испанцем Карлосом Алькарасом должен стать одним из главных украшений всего турнира.

Даниил Медведев (Россия, 5) — Карлос Алькарас (Испания, 3)

28-летний уроженец Москвы второй раз подряд добрался до полуфинала Уимблдона. На стадии четвертьфинала Даниил в очень красивом и упорном матче выбил из борьбы первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Таким образом, Медведев смог взять условный реванш за обидное поражение в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024. В титульной встрече в Мельбурне россиянин вёл 2:0 по сетам, но в итоге уступил в пяти партиях. Спустя полгода в Лондоне пятый сет остался за Медведевым.

Даниил Медведев Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Для первого в карьере выхода в финал Уимблдона россиянину снова необходимо брать реванш. Только на сей раз уже у действующего чемпиона английского «Шлема» Карлоса Алькараса. Год назад турнирные пути теннисистов также пересеклись на стадии полуфинала, и тогда борьбы не получилось. Молодой испанец выиграл три сета подряд с одинаковым счётом 6:3 и влетел в финал Уимблдона, где затем в сумасшедшем матче сверг самого Новака Джоковича. Для Карлоса тот титул стал первым в Лондоне и вторым — на ТБШ.

С тех пор Алькарас и Медведев провели ещё три личные встречи, но только одна из них состоялась на турнире «Большого шлема». В полуфинале US Open – 2023 россиянин нанёс поражение испанцу, сумев завоевать путёвку на главный матч турнира в Нью-Йорке. Следующие же два матча – в группе на Итоговом турнире ATP – 2023 и в финале Индиан-Уэллса-2024 – Карлос забрал без особых вариантов, не отдав нашему спортсмену ни одного сета. Общий же счёт по личным встречам – 4-2 в пользу испанского теннисиста.

«Что в нём особенного? Если честно, всё. Но я назову уверенную мощь, которую он вкладывает в свои удары. Я видел концовку матча с Томми. Как только ему представлялась возможность нанести удар, он его наносил и всегда попадал. Он был в огне, по счёту видно. Поэтому против него тяжело играть. Ты понимаешь, что, какой бы удар ни нанёс, он может ответить на него виннером. Стараешься усложнить ему жизнь, как можно лучше наносить удар, чтобы, возможно, у него не получилось, если он решит рискнуть. Но это нечто особенное. Таких игроков мало. Со многими игроками мало шансов, что они ответят виннером по линии, если ты сделаешь кросс. Карлос может делать что угодно из любой позиции, против такого тяжело играть», — высказался Медведев о своём сопернике по полуфиналу.

С момента большой победы на Уимблдоне-2023 Алькарас добавил ещё один титул «Большого шлема» в свою копилку. Месяц назад испанец победил на «Ролан Гаррос» – 2024, сумев собрать хет-трик из титулов «Шлема» на разных покрытиях. К 21 году уроженец Эль-Пальмара выиграл по мэйджору на харде, траве и грунте. При этом ещё ни разу Карлос не выиграл два «Шлема» в течение одного теннисного сезона. После победы на «РГ»-2024 у него появилась такая возможность.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Самое сложное в игре против Даниила то, что он способен достать любой мяч. Он — как стена. Я могу нанести невероятный удар, но мяч вернётся ко мне. Тяжело играть, думая об этом. Так что скажу, что это самое особенное в игре Даниила», — поделился Алькарас ожиданиями от предстоящего полуфинала.

Новак Джокович (Сербия, 2) — Лоренцо Музетти (Италия, 25)

С 37-летним сербским теннисистом Новаком Джоковичем приключился довольно редкий случай: на втором подряд мэйджоре 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» не смог провести четвертьфинальный поединок. Месяц назад один из главных ветеранов ATP-тура выиграл два подряд пятисетовика на парижских кортах, после чего не смог выйти на четвертьфинал с норвежцем Каспером Руудом.

Серб был вынужден сняться с французского «Шлема» из-за травмы мениска, которая впоследствии потребовала хирургического вмешательства. Теперь уже сам Новак без борьбы пробился в полуфинал Уимблдона, так как австралиец Алекс де Минор накануне отказался от выхода на корт из-за повреждения, полученного им на матчболе во встрече четвёртого круга с французом Артюром Фисом.

Джокович 49-й раз сыграет в полуфинале «Большого шлема». Для Новака это 13-й всего и шестой подряд выход в полуфинал Уимблдона. К тому же серб стал лишь третьим теннисистом в истории, вышедшим в полуфинал британского «Большого шлема» после 37-летия. Ранее это сделали Кен Розуолл в 1974-м и Роджер Федерер в 2019-м.

Новак Джокович Фото: Mike Hewitt/Getty Images

После снятия австралийского теннисиста игровой простой серба на Уимблдоне составит трое с половиной суток. В свою очередь, его следующий оппонент итальянец Лоренцо Музетти прорвался в полуфинал благодаря победе в пятисетовом матче над американцем Тейлором Фритцем. 22-летний итальянец выиграл четвёртый из 11 пятисетовых матчей в карьере.

Музетти впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». До этого турнира его лучшим результатом были два четвёртых круга на «Ролан Гаррос» (2022, 2023). Очевидно, что итальянскому теннисисту сильно подходят травяные корты. После победы над Фритцем он добился исторического достижения. Лоренцо стал всего пятым игроком в Открытой эре, кому удалось на траве пробиться минимум в три полуфинала уровня ATP в одном сезоне до наступления 23-летия (также Штутгарт и Queen’s Club). До него это делали Джимми Коннорс (1974), Витас Герулайтис (1977), Джон Макинрой (1980) и Пэт Кэш (1987).

Лоренцо Музетти Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ранее 37-летний серб и 22-летний итальянец успели провести шесть очных матчей: 5-1 по победам в пользу Новака. Единственный раз уроженец Каррары взял верх в прошлом году на «Мастерсе» в Монте-Карло. Во всех остальных встречах Новак неизменно добивался побед. При этом стоит заметить, что обе встречи на ТБШ получились крайне запоминающимися.

В 2021 году Джокович летел 0:2 по партиям в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос», но на пятисетовый формат у на тот момент 19-летнего итальянца не хватило сил. Во второй половине матча Лоренцо выиграл всего один гейм и в середине пятого сета отказался от продолжения борьбы. Спустя три года ситуация в какой-то мере повторилась. Новак и Лоренцо вновь встретились на кортах «Ролан Гаррос»: на сей раз итальянец вёл 2:1 по партиям, но в четвёртом и пятом сетах борьбы вновь не получилось. Завтра их ждёт новая баталия и первая встреча на Уимблдоне.

«Он, наверное, лучше меня знает это покрытие и этот стадион. А если без шуток, то он везде легенда, но здесь, на Уимблдоне, за последние годы он сделал что-то невообразимое для всех. Мы уже не раз с ним встречались и хорошо знаем друг друга. Между нами всегда были большие битвы. Жду большой-пребольшой битвы. Думаю, это станет одним из самых сложных испытаний. Но я парень амбициозный и люблю испытания. Я приложу все усилия, выложусь без остатка. Посмотрим, что будет», — сказал Музетти в интервью на корте после победы над Фритцем.

Полуфиналы Уимблдона-2024 состоятся в пятницу, 12 июля. Финальный матч запланирован на воскресенье, 14 июля. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».