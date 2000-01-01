У Медведева — особое достижение на ТБШ
Даниил Медведев обыграл Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона (6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3). Благодаря этому у россиянина лучший процент выигранных матчей на этой стадии ТБШ среди тех, кто провёл больше 10 встреч.
5-е место — Бьорн Борг
Швед выиграл 17 из 21 четвертьфинала на ТБШ, то есть 81%.
4-е место — Новак Джокович
На счету серба 49 побед в четвертьфиналах из 60 сыгранных (81,7%).
3-е место — Иван Лендл
Американско-чехословацкий теннисист выиграл 28 из 34 четвертьфиналов ТБШ, то есть 82,4%.
2-е место — Кен Розуолл
Австралиец одержал победу в 13 из 15 четвертьфиналов, то есть в 86,7% матчей.
1-е место — Даниил Медведев
На счету россиянина девять побед в 10 сыгранных четвертьфиналах (90%).
У Медведева лучший процент выигранных четвертьфиналов ТБШ
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