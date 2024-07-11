Рыбакина проиграла Крейчиковой битву за финал. На Уимблдоне появится новая чемпионка

В четверг, 11 июля, на Уимблдоне состоялись полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. Первым запуском на центральном корте организаторы поставили встречу хорватской теннисистки Донны Векич, занимающей 37-е место в рейтинге WTA, и итальянки Ясмин Паолини, получившей седьмой номер посева. А уже после них на корт вышли чемпионка «Ролан Гаррос» 2021 года Барбора Крейчикова (31) и победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина (4). Подробнее о том, кто что говорил и кто с чем подходил к битвам за финал, читайте в отдельном материале.

В первом сете Паолини так и не удалось нащупать свою игру. Она уже в первом гейме, в котором шесть раз было «ровно», столкнулась с гигантскими трудностями, но отыграла два брейк-пойнта. Векич же, начиная с 1:2 не в свою пользу, выиграла пять геймов подряд, сделав на этом отрезке два брейка. Она дважды брала свою подачу под ноль; да и в других геймах о брейк-пойнтах речь не шла. По виннерсам хорватка более чем вдвое превзошла итальянку: 12 против пяти. Кроме того, Ясмин неудачно играла у сетки: лишь один удачный выход из шести. А Донна продемонстрировала 100-процентную реализацию в этом компоненте, трижды выиграв очки таким образом. И партия, занявшая 36 минут, закончилась со счётом 6:2 в её пользу.

Донна Векич подаёт в полуфинале Уимблдона-2024 с Ясмин Паолини Фото: Francois Nel/Getty Images

Во второй партии Паолини поднажала и принялась гонять соперницу по корту, как она это умеет делать. У Векич стало вдвое больше невынужденных ошибок (18 против девяти в первом сете), и это в конце концов сказалось. Хорватка первая вышла на брейк-пойнты, но упустила все три шанса сделать брейк. В 10-м гейме подача Донны окончательно дала сбой. Она допустила двойную ошибку, после которой счёт стал 0:30, и в итоге Паолини виннерсом реализовала первый сетбол на приёме, отдав лишь один розыгрыш в этом гейме, — 6:4 за 53 минуты.

Ясмин Паолини в полуфинале Уимблдона-2024 с Донной Векич Фото: Francois Nel/Getty Images

Решающий сет Векич начала с того, что взяла подачу соперницы. Однако в шестом гейме Донна своими неточностями подарила Паолини брейк — 3:3. После этого теннисистки сделали ещё по одному брейку — 4:4. Девятый гейм Ясмин взяла под ноль, а в 10-м вышла на матчбол на приёме, но не реализовала его, неудачно проведя розыгрыш, — 5:5.

В 11-м гейме Векич была близка к успеху, но не использовала ни одного брейк-пойнта из двух. Паолини же в 12-м гейме не использовала второй матчбол на приёме, пропустив атаку от соперницы. На чемпионском тай-брейке теннисистки сделали по одному мини-брейку до счёта 3:3, а потом держали подачу. При этом Донна волновалась и не смогла сдержать слёз.

ДОННА ВЕКИЧ Фото: Кадр из трансляции

Первой дрогнула хорватка, и это оказалось фатальным для неё. У Паолини при 9:8 в её пользу был третий матчбол на приёме, и Векич в обмене пробила в коридор — 2:6, 6:4, 7:6 (10:8) в пользу итальянки за 2 часа 54 минуты.

«Было очень тяжело, она невероятно играла, виннерсы посылала повсюду. В начале я испытывала трудности, но повторяла про себя, что надо биться за каждый мяч и стараться стать лучше на корте, потому что я очень плохо подавала. Так счастлива, что выиграла! Навсегда запомню этот матч. Нет лучшего места, чем это, чтобы биться за каждое очко и каждый мяч. Для теннисиста это лучшее место для такого матча», — сказала Паолини в интервью на корте.

Интересно, что итальянка добралась до второго финала ТБШ подряд, причём на максимально отдалённых друг от друга покрытиях: на медленном грунте и на быстрой траве. Любопытно, что в XXI веке подобного успеха удавалось достичь лишь трём легендам: Винус и Серене Уильямс, а также Жюстин Энен.



2002 — Винус Уильямс;

2002, 2015, 2016 — Серена Уильямс;

2006 — Жюстин Энен;

2024 — Теннисистки, игравшие в финалах «Ролан Гаррос» и Уимблдона в одном сезоне за последние 20 лет:2002 — Винус Уильямс;2002, 2015, 2016 — Серена Уильямс;2006 — Жюстин Энен;2024 — Ясмин Паолини

Паолини в новом рейтинге WTA впервые в карьере станет пятой ракеткой мира, каким бы ни был результат финала. Векич взлетит на 16 позиций и поднимется в район 21-го места, что близко к её личному рекорду (19-я строчка).

Ясмин Паолини после победы над Донной Векич в полуфинале Уимблдона-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ну а вторым запуском играли Крейчикова и Рыбакина. Ход событий в первой партии нисколько не напоминал то, что предсказывали эксперты и аналитики. Нет, Рыбакина всё время вела в счёте — тут как раз без неожиданностей. Однако то, что почти в каждом гейме теннисистки будут выходить на брейк-пойнты, вряд ли можно было предположить, учитывая, что это трава, а не грунт. Если Рыбакина в своих геймах много ошибалась, при 5:1 не подала на сет и вообще действовала не очень хорошо (разве что у сетки играла неплохо: 8 из 11), то Крейчикова — пассивно и из рук вон плохо. На первой подаче она забрала 47% розыгрышей, а на второй — вообще 27%.

В восьмом гейме Барбора не позволила Елене принять на партию, отыграв двойной сетбол. Девятый гейм Рыбакина, собравшая пять эйсов за сет, провела собранно и выиграла партию — 6:3 за 43 минуты. Активная игра представительницы Казахстана привела к 15 невынужденным ошибкам. Однако виннерсов у Елены оказалось 19, а у её чешской соперницы — всего-навсего три. Барбору не выручили даже два брейка — обычно на траве этого с лихвой хватает для победы в сете.

Елена Рыбакина в полуфинале Уимблдона-2024 с Барборой Крейчиковой Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во второй партии преимущество поначалу также было у Рыбакиной, которая без брейк-пойнтов забирала свои геймы, несмотря на не лучший процент попадания первой подачи (чуть более 50%), а на приёме имела шансы взять чужую подачу. Однако ни одного из трёх брейк-пойнтов за три гейма Елена не реализовала, а в шестом гейме неудачно отыграла и на подаче, и счёт стал 4:2 в пользу Крейчиковой.

Это придало уверенности чешке, и она забрала оставшиеся свои геймы. Подавая на сет, Барбора нервничала и кричала, как уже не раз бывало до этого. В этом гейме она заработала тройной сетбол, но упустила его и в итоге, сделав три двойные ошибки по ходу гейма, с шестого сетбола перевела матч в решающую партию — 6:3 за 47 минут. По ключевой статистике Крейчикова превзошла Рыбакину: по виннерсам — 14 против девяти, по невынужденным — 11 против 14.

Барбора Крейчикова в полуфинале Уимблдона-2024 с Еленой Рыбакиной Фото: Francois Nel/Getty Images

В начале решающего сета Рыбакина подкрутила подачу, и, как следствие, брейк-пойнты у Крейчиковой закончились. Барбора в своих геймах также ничего особо не позволяла Елене.

Ключевым, как это часто бывает, стал седьмой гейм. Рыбакина на подаче взяла лишь один розыгрыш, и Крейчикова повела 4:3 с брейком. Подтверждая брейк, чешка ушла с 0:30. Это позволило ей подавать на титул при 5:4. 10-й гейм Барбора выиграла под ноль и оформила волевую победу — 3:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 9 минут.

Так Крейчикова во второй раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». В титульном матче «Ролан Гаррос» 2021 года она оказалась сильнее Анастасии Павлюченковой. Барбора, бывшая вторая ракетка мира, в ближайший понедельник вернётся как минимум на 14-е место в рейтинге WTA, а если завоюет титул, то будет замыкать первую десятку. Рыбакина останется на четвёртой позиции.

Таким образом, в финале Уимблдона 2024 года сойдутся Крейчикова и Паолини. Для итальянки это будет второй финал ТБШ подряд — после «Ролан Гаррос», когда Ясмин проиграла Иге Свёнтек.

Финал Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова — Ясмин Паолини состоится в субботу, 13 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».