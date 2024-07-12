ДвуЖильный Медведев. Кто стоит за лучшим теннисистом России?

Сегодня, 12 июля, лучший теннисист России Даниил Медведев проведёт полуфинальный матч на третьем в сезоне турнире «Большого шлема». В соперниках у россиянина действующий чемпион британского мэйджора испанец Карлос Алькарас. Игровой план на этот поединок для Даниила был подготовлен французским дуэтом тренеров во главе с Жилем Сервара и Жилем Симоном. Первый работает с Медведевым на протяжении всей его взрослой карьеры, тогда как второй присоединился к команде россиянина в конце прошлого сезона (фактически) – начале нынешнего сезона (официально).

С Сервара Даниил познакомился почти сразу после того, как в 18 лет переехал во Францию. До переезда Медведев закончил школу, а затем поступил в МГИМО и некоторое время отучился на вечернем отделении. Сервара тогда работал в академии Жана-Рене Лиснара в Каннах. Оба были профессиональными теннисистами, однако играли на разном уровне – Лиснар, родившийся во Франции, но на протяжении второй половины карьеры выступавший за Монако, входил в топ-100, а Сервара не смог подняться выше уровня турниров ITF. Тем не менее тренером Даниила стал именно Жиль, которому тогда было чуть больше 30 лет, и он не имел никакого самостоятельного тренерского опыта.

Начало полноценной работы Медведева с Сервара в своё время было подробно описано в издании Tennis Majors. Вспомним главные детали из того материала. Всё изменилось в один из осенних дней в 2017 году, когда россиянин принял ключевое в своей теннисной карьере решение. К тому моменту в его отношениях с Лиснаром уже пробежал холодок, и сам Даниил больше не хотел видеть Жана-Рене в качестве одного из своих тренеров. Так Медведев предложил Сервара стать его тренером на исключительной основе уже без Лиснара.

«Спросить его было непросто, я не знал, какая за этим последует реакция. Помню этот период как время становления в качестве мужчины, когда я наконец-то стал принимать решения. До этого не был полностью ответственен за свои действия. Всегда был кто-то, кто решал за меня: мои тренеры, родители, учителя. На той тренировке были только мы, что необычно, и я спросил его, хочет ли он быть со мной так много в следующем сезоне, как это только возможно, чтобы вместе работать, чтобы посмотреть, сработает ли это», — говорил Медведев.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Со стороны Сервара удивление было таким же сильным, как и скорость принятого им решения.

«Я помню, что в тот день Даниил рассказывал мне о своей личной жизни, встрече с девушкой, которая станет его женой, и закончил следующим: «Жиль, мне нужно, чтобы ты знал, что я не хочу, чтобы Жан-Рене был моим тренером вместе с тобой, я хотел бы, чтобы ты был моим единственным тренером, если ты не против». Сразу же я подумал, что это отличная мысль. Он спросил меня, возможно ли это; самому себе я сказал, что даже если что-то воспрепятствует этому, я соглашусь. Это была возможность, которой я собирался воспользоваться, несмотря ни на что», — вспоминает Сервара тот день.

— Однако, — продолжает Сервара, — зная теперь это, я попросил его поговорить на эту тему с Жаном-Рене как можно скорее. Даниил поднял её в тот же день, когда мы втроём обедали вместе. Жан-Рене согласился без видимых сожалений. Так это и было сделано.

— Он хорошо всё воспринял, — откликается Медведев. — Он тоже чувствовал, что это был период, когда дела между нами пошли немного хуже, и он всё это тоже понимал.

Постепенно команда Даниила начинала разрастаться. Если Сервара работает с Медведевым фактически с момента его переезда во Францию в 2014-м, то психолог Франциска Дозе стала членом команды только в середине 2018-го и проработала с ним четыре года. В самом начале теннисного пути не было рядом с россиянином и его тренера по физподготовке Эрика Эрнандеса.

Совместная работа этой команды привела Даниила к первым крупным достижениям. В 2020-м россиянин выиграл Итоговый турнир ATP, а годом спустя взял первый «Шлем», победив на US Open – 2021. Также в активе уроженца Москвы накопилось ещё пять финалов мэйджоров (Открытый чемпионат США — 2019 и 2023, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024).

Вот только добраться до второго титула на «Шлемах» у первой ракетки России пока так и не получается. И вот после обиднейшего поражения от Янника Синнера в финале Australian Open – 2024 в команде россиянина официально (это слово нужно выделить отдельно) произошло важное изменение. После семи лет работы исключительно с Сервара (если вынести за скобки тренера по ОФП) Даниил дополнил свой тренерский бокс новым взглядом: в феврале этого года его вторым тренером стал ещё один француз – Жиль Симон.

Жиль Симон Фото: Julian Finney/Getty Images

В отличие от Сервара, 39-летний Симон построил очень достойную игровую карьеру. Финалист Кубка Дэвиса – 2010 в составе сборной Франции повесил ракетку на гвоздь, имея в активе 14 выигранных титулов на уровне ATP. Высшим местом Симона в мировом рейтинге стала шестая позиция, на которую он заскочил в январе 2009 года. И это происходило во времена самой молодости таких уникумов, как Роджер Федерер, Новак Джокович, Энди Маррей и Рафаэль Надаль.

Симон играл в золотые времена мужского тенниса, когда конкуренция в туре была поистине невероятной. Игровую карьеру француз завершил в конце 2022-го, на прощание запомнившись победой над американцем Тейлором Фритцем. Для Медведева уроженец Ниццы считался одним из самых неудобных соперников. Первые три свидания на теннисном корте завершились победами Жиля, и лишь в 2022-м Даниил смог размочить счёт личных встреч. Это произошло в тот самый год, когда ветеран ATP уже прощался с теннисным туром.

Спустя год с небольшим после завершения карьеры Жиль вернулся в тур в новом качестве, присоединившись к команде Медведева. «Он дополнительный ресурс для моей команды. Он поможет нам продолжать прогрессировать, выигрывать титулы и сделает меня лучшей версией меня самого. Я знаю Жиля Симона как очень умного игрока, который должен помочь мне прогрессировать. В частности, я надеюсь улучшить те компоненты своей игры, которые, на мой взгляд, не являются выдающимися», — высказался Медведев в феврале 2024-го о начале совместной работы с французским специалистом.

Официально о начале сотрудничества было объявлено в феврале, но впоследствии сам Симон внёс важное уточнение, согласно которому на самом деле он вошёл в тренерский штаб чемпиона US Open – 2021 ещё в декабре 2023-го, то есть за несколько недель до выступления россиянина на кортах Мельбурна. И в Австралии Медведев уже пользовался помощью француза, которую тот осуществлял, ещё не будучи официальным членом команды.

«Я работаю с ним с декабря, но мы это замалчивали. В Австралии делился с ним всеми тактическими материалами. Я отправлял своеобразные инструкции Жилю Сервара прямо во время матчей Даниила. Он передавал их или не передавал (смеётся) в режиме реального времени! Я могу помочь им именно в тактической области.

К примеру, он дал мне список из 16 игроков, с которыми ему не нравится играть, и я придумал 16 тактических приёмов, чтобы он мог с ними справляться (смеётся). Даниил очень силён тактически и очень точно чувствует, что нужно делать, но, как и все остальные, иногда совершает ошибки. Из-за эмоций, из-за нетерпеливости… Поэтому я стараюсь объяснить ему, и, думаю, ему это нравится», — приводит слова Симона Le Figaro.

Даниил Медведев и Жиль Симон Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В апреле этого года Даниил подвёл первые итоги сотрудничества с Симоном, заявив, что всё складывается довольно хорошо. «Симон пытается внести что-то новое в мою игру, о чём, может быть, я и думал, но не понимал, как мне следует воплотить это на корте. Жиль объясняет мне, как я могу это сделать. Для меня это важно, потому что во время матча у тебя нет слишком много времени на размышления. Более того, реакция. Я должен быть очень умным, чтобы не слишком задумываться над тем, что мне говорит Симон. Возможно, слишком много думаю об этом на тренировках, но не во время игры. Перед стартом Монте-Карло Жиль находился там, мы много говорили с ним о грунте. Может быть, я слишком много думал о своём следующем ударе, о том, что мне нужно делать, хотя на самом деле нужно было просто больше играть. Так что это очень интересно. Сейчас думаю, что всё работает довольно хорошо. Я с нетерпением жду возможности узнать больше», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Мадриде.

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В этом году Даниил во второй раз подряд добрался до полуфинала Уимблдона. Год назад турнирные пути Медведева и Алькараса также пересеклись на стадии полуфинала, и тогда борьбы не получилось. Молодой испанец выиграл три сета подряд с одинаковым счётом 6:3 и влетел в финал Уимблдона, где затем в сумасшедшем матче был повержен сам Новак Джокович.

По словам Медведева, Симон подсказывает ему много технических и тактических деталей, которые могут чуть поменять его игру. Интересно, что год назад второго Жиля ещё не было рядом с россиянином — и тогда игровой план Даниила против Алькараса в игре на траве дал трещину. Теперь же крайне интересно посмотреть, приведёт ли сотрудничество Медведева с французом к изменению этого результата в лучшую сторону.