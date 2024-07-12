Медведев – король мемов в ATP-туре. Его фразы и жесты мгновенно разлетаются на шутки

Даниил Медведев – один из немногих теннисистов, за кем теннисный мир пристально следит как на корте, так и за его пределами. Россиянин не вмешивается в конфликты вне площадки, но болельщики всё равно говорят о нём. И делают это в основном по-доброму: придумывают и распространяют мемы с участием теннисиста. Новые поводы для шуток Даниил подарил фанатам и на Уимблдоне-2024, где он готовится сыграть в полуфинале с Карлосом Алькарасом.

Медведев на корте проявляет эмоции в уникальной, свойственной только ему манере. Да, раньше Даниил мог чаще конфликтовать, цепляться словами с судьёй или соперником, как, например, со Стефаносом Циципасом в Майами в 2018 году. Или мог острее реагировать на зрителей, как это случалось с американской публикой. Но в Сети россиянин всё же запоминается другим поведением на площадке.

Медведев известен яркими высказываниями по ходу матчей. Одну из самых известных и растиражированных болельщиками фраз теннисист произнёс в марте прошлого года на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В переходе во время матча четвёртого круга с Александром Зверевым россиянин вступил в беседу с судьёй на вышке Рено Лихтенштейном. На протяжении всей встречи Даниил жаловался на покрытие, а в один момент сказал:

«ATP плохо проверяет корт. Это не хард. Пусть напишут, что это очень медленный корт. Люди должны знать. Это не хард. Я знаю, я хардовый специалист», — выдал Даниил. С того момента, уже больше года, эта фраза про хардового специалиста витает в теннисном мире и каждый раз вызывает улыбку.

Ещё одной мемной фразой стала выдержка из конфликта Даниила с испанским арбитром Хайме Кампистолем. Во время полуфинала Australian Open – 2022 россиянин пожаловался судье на подсказки из бокса своего соперника – Стефаноса Циципаса, затем получил предупреждение и выругался.

Упустив партию, Медведев вновь подошёл к Кампистолю, более сдержанно и долго стал подбирать слова, назвав арбитра в результате «маленькой кошкой».

У Даниила довольно выразительная мимика, с помощью которой он не стесняется выражать радость или недовольство. Часто забавные кадры с матчей получаются во время переговоров россиянина со своим тренером Жилем Серварой. У этого дуэта уже наладилась особая связь, которая помогает им переговариваться странными жестами или выражениями лица. И ведь они наверняка друг друга понимают, хоть со стороны их беседы и выглядят забавными.

Медведев – мастер курьёзных поступков и весёлых историй. Перед стартом Уимблдона он, например, принял участие в рекламном ролике вместе с Джоном Макинроем. Для этого россиянина переодели в фирменный наряд семикратного чемпиона ТБШ. Выглядел Даниил в нём смешно, и этот образ разошёлся по социальным сетям.

На Уимблдоне в матче с Ян-Леннардом Штруффом россиянин вновь повеселил публику мимикой, подав лицом и натянутой улыбкой знак тренерам. А во время встречи с Александром Мюллером Медведев забыл верно отследить счёт: на тай-брейке после девяти разыгранных очков, а не шести или кратно шести Даниил неожиданно пошёл на переход, сел вдруг на лавку и стал недовольно общаться с боксом. Только спустя несколько секунд и пару замечаний от судьи на вышке теннисист понял, что сбился и несвоевременно «завершил» для себя сет.

Теннисный мир, бесспорно, ценит Медведева не только за его юмор, забавное поведение на корте и мемы. Однако это становится приятным бонусом для образа Даниила и его развития вне площадки.

В пятницу, 12 июля, россиянин (пятая ракетка мира) в полуфинале Уимблдона поборется с действующим чемпионом Карлосом Алькарасом (3). Эта встреча точно может подарить нам не только новые мемы от Медведева, но и достойную борьбу. Начало матча запланировано на 15:30 мск.