На травяном «Шлеме» сегодня состоятся мужские полуфиналы. Выйдет на корт и россиянин. Подробности – в трансляции.

Медведев бьётся с Алькарасом за финал Уимблдона-2024! Также сыграет Джокович. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. Сегодня, 12 июля, у женщин впервые будет выходной, зато мужчины проведут оба полуфинала. Борьбу за трофей продолжает россиянин Даниил Медведев (пятый номер посева), который выбил из сетки первую ракетку мира Янника Синнера. Теперь в полуфинале Даниил сразится с действующим чемпионом Карлосом Алькарасом (3), которому уступил на этой же стадии год назад. В другом полуфинале серб Новак Джокович (2) померяется силами с итальянцем Лоренцо Музетти (25). За всеми событиями дня следите в нашем лайве.

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