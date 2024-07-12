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Медведев, Джокович, Алькарас, Музетти: онлайн-трансляция Уимблдона 2024, где смотреть, расписание, сетки

Медведев бьётся с Алькарасом за финал Уимблдона-2024! Также сыграет Джокович. LIVE!
Даниил Сальников
Полуфиналы Уимблдона-2024
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На травяном «Шлеме» сегодня состоятся мужские полуфиналы. Выйдет на корт и россиянин. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. Сегодня, 12 июля, у женщин впервые будет выходной, зато мужчины проведут оба полуфинала. Борьбу за трофей продолжает россиянин Даниил Медведев (пятый номер посева), который выбил из сетки первую ракетку мира Янника Синнера. Теперь в полуфинале Даниил сразится с действующим чемпионом Карлосом Алькарасом (3), которому уступил на этой же стадии год назад. В другом полуфинале серб Новак Джокович (2) померяется силами с итальянцем Лоренцо Музетти (25). За всеми событиями дня следите в нашем лайве.

Уимблдон-2024. Мужчины. Сетка
Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:30 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 17:30 МСК
Лоренцо Музетти
25
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

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Опрос: как сыграет Медведев? Прогноз погоды на пятницу Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Читайте все расклады по сегодняшним мужским полуфиналам Уимблдона! Это интересно.

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