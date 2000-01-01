Женский финал на Уимблдоне-2024 станет особенным
Финал женского турнира на Уимблдоне-2024 станет особенным. Впервые в Открытой эре за титул будут бороться теннисистки, которые ранее играли между собой в квалификации другого ТБШ!
Давние соперницы
В финале Уимблдона-2024 сойдутся Ясмин Паолини и Барбора Крейчикова. На Australian Open — 2018 итальянка и чешка играли в квалификации турнира. Тогда сильнее оказалась Барбора (6:2, 6:1).
Женский финал на Уимблдоне-2024 станет особенным по одной причине
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