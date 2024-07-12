Яркий срыв Медведева в полуфинале Уимблдона! Оскорбил судью, от которой страдала Серена

Сегодня, 12 июля, лучший теннисист России Даниил Медведев проводит полуфинальный матч на третьем в сезоне турнире «Большого шлема». В соперниках у россиянина действующий чемпион английского мэйджора испанец Карлос Алькарас. Первый сет продолжался 57 минут и сложился драматичным образом. Медведев дважды вырывался вперёд с брейком, но в итоге забрал стартовую партию только в решающем гейме, блистательно проведя тай-брейк – 7:6 (7:1).

К тому моменту в активе 28-летнего уроженца Москвы уже значилось полученное предупреждение за неспортивное поведение. При счёте 5:3 в девятом гейме Даниил подавал на сет, но Алькарас вцепился в соперника мёртвой хваткой и заработал тройной брейк-поинт. Первые два брейковых мяча Медведев отыграл, а на третьем случился резонансный розыгрыш. Алькарас прекрасно укоротил под сетку по диагонали, Даниил добежал только ко второму отскоку. По крайней мере, именно так расценила игровой момент судья на вышке Ева Асдераки.

42-летняя гречанка остановила розыгрыш, присудив гейм Алькарасу, тогда как Медведев не согласился с подобной оценкой события и моментально обрушился гневной тирадой в адрес Асдераки. В интернете уже появилась расшифровка того, что именно сказал российский теннисист в сторону арбитра, но приводить эти слова здесь мы не имеем права. Можно лишь дать намёк, что это одна из самых распространённых фраз на английском, которую в совершенстве знают даже те, кто точно не владеет этим языком.

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Тут нужно заметить, что Ева Асдераки никогда не относилась к судьям из робкого десятка. Уроженка Халкиды вообще-то является настоящей легендой в своей стране. Она – единственная теннисная судья, представляющая Грецию на международной арене. В 2004 году в возрасте 22 (!) лет дебютировала как арбитр на Олимпийских играх. Спустя три года начала на регулярной основе обслуживать матчи женского тура, а уже в 2011-м заработала право судить финальный матч турнира «Большого шлема» — это произошло на Открытом чемпионате США, о котором мы ещё вспомним ниже.

Впоследствии она ещё не раз работала на решающих матчах мэйджоров в женском одиночном разряде, но в 2015-м Ева стала первой женщиной, которой доверили работу на решающем матче US Open в мужской одиночке. В том матче титул разыгрывали Новак Джокович и Роджер Федерер, а сама Асдераки по сей день считает тот финал кульминацией своей судейской карьеры.

Право на такое назначение Ева заработала в том числе и благодаря тому, что для неё не существует никаких авторитетов на корте. Как уже было сказано выше, в 2011-м она работала на финале женского US Open и тогда на всю жизнь запомнилась легенде тенниса Серене Уильямс, которая в тот день встречалась с австралийкой Самантой Стосур.

В первом гейме второго сета на брейк-пойнте Серена закричала сразу после удара с форхенда по линии, прежде чем Стосур прикоснулась к мячу. Асдераки отдала очко австралийке, сославшись на правила турниров «Большого шлема». В итоге Серена проиграла тот гейм, а потом и матч.

Во время перехода Серена выдала уже ставшую легендарной тираду, в которой назвала Асдераки «внутренне непривлекательной», «неудачницей», а также посоветовала избегать встречи с ней. Американка была недовольна тем, что её «наказывают за то, что она выражает эмоции». Однако представители судейского корпуса признали правоту Асдераки, а Серена была оштрафована на $ 2 тыс.

Серена Уильямс Фото: Getty Images

Очевидно, что теперь солидный денежный штраф придётся заплатить и Медведеву. После выслушанной тирады в свой адрес Асдераки оперативно вызвала на корт супервайзера и доложила ему о выходке россиянина, после чего вернулась на вышку и объявила о вынесенном предупреждении. Если Даниил и дальше продолжит ругаться с греческим арбитром, то следующие санкции будут иными.

При этом стоит заметить, что Медведев не может сетовать на какое-то предвзятое отношение к себе со стороны Евы. Два с половиной года назад россиянин встречался с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Тот матч обслуживал испанец Хайме Кампистоль, а Асдераки находилась на корте и контролировала поведение отца Стефаноса.

В то время коучинг на ТБШ ещё находился под запретом, и Медведев просто выходил из себя от постоянных подсказок, которые отец Циципаса давал своему сыну. В итоге именно гречанка Асдераки дала сигнал Кампистолю, что семья Циципасов нарушает правила, и Стефанос получил предупреждение за действия своего папы. Сегодня предупреждение от Евы получил уже сам Даниил.