Паолини повторила рекорд Уильямс
Ясмин Паолини обыграла Донну Векич (2:6, 6:4, 7:6 (10:8)) в полуфинале Уимблдона-2024. Благодаря этому итальянка стала пятой теннисисткой с 1999 года, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в одном сезоне!
Штеффи Граф
Немецкой теннисистке удалось сыграть в финалах «Ролан Гаррос» и Уимблдона в 1999 году. Граф тогда взяла лишь титул во Франции.
Винус Уильямс
Американка была участницей финалов грунтового и травяного ТБШ в 2002 году. Тогда Уильямс проиграла в обоих матчах своей сестре Серене.
Жюстин Энен
Бельгийская теннисистка играла в финале «Ролан Гаррос» и Уимблдона в 2006 году. Трофей Энен забрала только во Франции.
Серена Уильямс
Американка трижды выходила в финалы грунтового и травяного ТБШ в один год. Такое было в 2002, 2015 и 2016 годах. Серена выиграла все титулы, за исключением «Ролан Гаррос» в 2016-м.
Паолини — пятая теннисистка с финалами «Ролан Гаррос» и Уимблдона за сезон с 1999 года
Читайте также
Женский финал на Уимблдоне-2024 станет особенным
У Медведева — особое достижение на ТБШ
Медведев повторил достижение Надаля
Уимблдон-2024 — рекордный по пятисетовым матчам
Джокович — рекордсмен по четвертьфиналам на ТБШ
Гвардиола и Федерер. Знаменитости на Уимблдоне
Синнер — лидер по победам в туре в 2024 году
У Касаткиной крутое достижение на Уимблдоне
Маррей трогательно попрощался с Уимблдоном
Шарапова и родители Миддлтон. Звёзды Уимблдона
Топ-4 теннисистки по победам на ТБШ с 2020 года
Вондроушова повторила антирекорд Граф на Уимблдоне
Какой была победа Шараповой на Уимблдоне-2004
Бекхэм и Грол. Звёзды на Уимблдоне-2024
Медведев — лидер по выигранным матчам с 2020 года
Топ-5 фавориток Уимблдона-2024