Медведев остановился в шаге от финала Уимблдона. Даниил 2-й год подряд уступил Алькарасу

Карлос в шаге от защиты титула. Он может сыграть с Новаком Джоковичем, как и год назад.

В пятницу, 12 июля, на Уимблдоне проходили полуфиналы в мужском одиночном разряде. Первым запуском поставили встречу с участием чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева, посеянного под пятым номером, и трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса (3), чемпиона Уимблдона-2023. Испанец в четвертьфинале одержал волевую победу над американцем Томми Полом, имевшим 12-й номер посева, — 5:7, 6:4, 6:2, 6:2. А Медведев выстоял в тяжелейшем сражении с победителем Australian Open — 2024 первой ракеткой мира Янником Синнером — 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.

В личных встречах перевес был на стороне Алькараса: 4-2. Первый очный матч, состоявшийся на Уимблдоне-2021, уверенно выиграл Медведев — 6:4, 6:1, 6:2. Четыре из остальных пяти матчей, в том числе в полуфинале Уимблдона-2023, остались за испанцем. Затем Даниил выиграл в полуфинале US Open, а Карлос был сильнее на групповом этапе Итогового турнира и (это уже 2024 год) в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Что говорили теннисисты перед полуфиналом

Медведев выделил сильные качества Алькараса. «Назову уверенную мощь, которую он вкладывает в свои удары. Я видел концовку матча с Томми. Как только ему представлялась возможность нанести удар, он его наносил и всегда попадал. Он был в огне, по счёту видно. Поэтому против него тяжело играть.

Понимаешь, что, какой бы удар ни нанёс, он может ответить на него виннерсом. Стараешься усложнить ему жизнь, как можно лучше наносить удар, чтобы, возможно, у него не получилось, если он решит рискнуть. Но это нечто особенное. Таких игроков мало. Со многими игроками мало шансов, что они ответят виннерсом по линии, если ты сделаешь кросс. Карлос может делать что угодно из любой позиции, против такого тяжело играть», — сказал Даниил на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

Даниил Медведев на Уимблдоне-2024 Фото: Francois Nel/Getty Images

Карлос не остался в долгу, отвесив комплимент россиянину. «Он действительно классный игрок. Тот же полуфинал, что и в прошлом году. Надеюсь, и результат будет таким же (смеётся).

Он обыграл Синнера, лучшего игрока мира на данный момент. Я знаю, что он в очень хорошей форме. Мне необходимо сыграть как можно лучше, верить в себя и продолжать в том же духе, если я хочу его одолеть. Будет сложно, но я постараюсь получить удовольствие», — сказал он на корте после победы в четвертьфинале.

Также Алькарас рассказал на пресс-конференции, почему ему сложно играть с Медведевым: «Для меня самое сложное в игре с Даниилом, его особенность как теннисиста, — то, что он способен возвращать любые мячи. Он как стена, может отбить все мячи. Я чувствую, что, даже если совершу невероятный удар, Даниил всегда будет рядом, чтобы его отбить. Тяжело играть, думая о таком».

Что говорили в теннисном мире

Чемпион «Ролан Гаррос» 2003 года Хуан Карлос Ферреро, являющийся тренером Алькараса, выразил надежду, что стиль игры подопечного не очень подходит Медведеву. «Медведев — игрок, заслуживший всеобщее уважение. В 1/4 финала он обыграл Синнера, которого многие на траве называют почти непобедимым игроком из-за его особенного стиля игры. Это правда, что Карлос играет совсем не так, как Янник. Возможно, с точки зрения стиля он может больше навредить Медведеву. Но мы в любом случае не ждём лёгкого матча и будем максимально сконцентрированы.

Даниил победил Карлоса в полуфинале US Open, а мы его — в прошлогоднем полуфинале Уимблдона. Я думаю, что поражения не влияют на россиянина, а служат ему, чтобы попытаться стать лучше. Он наверняка попробует что-то другое, нежели в прошлом году. Хотя мы знаем, как нужно стараться играть с Медведевым, но все матчи разные», — цитирует Ферреро As.

Хуан Карлос Ферреро на встрече с журналистами на Уимблдоне-2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков рассказал, за счёт чего Медведев может обыграть Алькараса. «Даня уже подтвердил свои очки прошлогодние. Тогда он в полуфинале уступил Алькарасу. Медведев сейчас играет гораздо лучше: двигается хорошо и видит корт замечательно. Но против Синнера он отдал всё, что есть у него на сегодня. Главное, чтобы в матче с Алькарасом у Медведева были свежесть и психологическая устойчивость», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос предположил, что Алькарас победит, но в упорной борьбе. «Поражение в прошлогоднем полуфинале – чрезвычайно тяжёлый матч для Медведева, особенно на траве. Он позволил Алькарасу выйти вперёд по счёту и играть в его любимом стиле, используя дропшоты и креативность.

Карлос Алькарас на Уимблдоне-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Если Медведев хочет иметь шансы, в этот день ему нужна отличная подача – от 60% до 70% попаданий на первой. Также ему нужно будет больше рисковать, учитывая, что он принимает не в корте. Ему придётся диктовать ход большинства розыгрышей, вместо того чтобы довольствоваться продолжительными сериями ударов.

Мой прогноз – победа Алькараса в 4-5 сетах. Медведев был твёрд как скала в матче с Синнером, но Янник неохотно выходил к сетке. В то время как Алькарас доказывает, что готов следовать плану на игру, чтобы победить Медди (выводы из полуфинала Уимблдона-2023)», — написал Кирьос в своих соцсетях.

Медведев уже в первом гейме столкнулся с активной игрой Алькараса на приёме. Россиянин дал испанцу заработать брейк-пойнт, но тот допустил ошибку в обмене и не реализовал свой шанс. А в четвёртом гейме Карлос, продолжавший ошибаться, не взял ни одного очка на подаче, и Даниил повёл с брейком — 3:1.

Алькарас не был бы Алькарасом, если бы не попытался вернуть брейк. И с четвёртого брейк-пойнта забрал чужую подачу. Однако Медведев после этого вновь здорово отыграл на приёме, отдав лишь один розыгрыш, — 4:2. После этого теннисисты обменялись победами в своих геймах, и при 5:3 Даниил приготовился подавать на сет. К сожалению, не получилось. Карлос заработал тройной брейк-пойнт и с третьей попытки реализовал его. Россиянин, потеряв преимущество по брейкам, выругался в адрес судьи на вышки, за что получил предупреждение. Судья даже супервайзера позвала, чтобы разобраться с ситуацией.

Судья вызвала супервайзера в полуфинале Уимблдона-2024 Даниил Медведев — Карлос Алькарас Фото: кадр из трансляции

В 10-м гейме Алькарас ушёл с 0:30 — 5:5. Два гейма спустя состоялся тай-брейк. И его Медведев провёл просто образцово! Он проиграл лишь одно очко, когда вёл 5:0 с двумя мини-брейками, и забрал сет — 7:6 (7:1) за 58 минут. Если же взять всю партию, то ключевым фактором, пожалуй, стал очень низкий процент попадания первой подачи у испанца — всего 48%.

Во втором сете, в отличие от первого, борьбы как таковой в геймах не было. Если учесть, что единственный брейк в четвёртом гейме сделал Алькарас, такое положение вещей никак не могло устроить Медведева. В девятом гейме он постарался зацепиться на приёме, дошёл до 30:30, потом отыграл один сетбол благодаря второй двойной ошибке испанца, но второй уже не смог — 6:3 в пользу Карлоса за 36 минут. В целом Алькарас диктовал свои условия. У него оказалось вдвое больше виннерсов, чем у Даниила, — 12 против шести. Правда, и невынужденных ошибок тоже было вдвое больше: восемь против четырёх.

Карлос Алькарас и Даниил Медведев в полуфинале Уимблдона-2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

Третья партия во многом напомнила вторую — с той разницей, что Алькарас взял подачу Медведева в третьем гейме, а не в четвёртом. Ну и выходов к сетке у обоих игроков стало больше. Карлос выиграл таким образом 12 очков из 14, Даниил — 11 из 15. При этом Даниилу не помогло даже то, что Карлос упал в одном из геймов в середине сета.

Карлос Алькарас упал в полуфинале Уимблдона-2024 с Даниилом Медведевым Фото: кадр из трансляции

Брейк-пойнтов у Медведева в этой партии так и не было. И в 10-м гейме Алькарас подал на сет — 6:4 за 40 минут. Испанец записал себе в этой партии 14 активно выигранных очков, а россиянин — восемь.

Четвёртый сет соперники начали с обмена брейками, а затем каждый брал свою подачу. Седьмой гейм, в котором подавал Медведев, остался за Алькарасом, после чего можно было надеяться лишь на чудо. Его не случилось. Испанец, поведя 4:3 с брейком, выиграл ещё один свой гейм и при 5:4 подавал на матч. В 10-м гейме Карлос закончил игру – 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 за 2 часа 55 минут.Впервые в противостоянии Алькараса и Медведева теннисист, выигравший первый сет, потерпел поражение.

Так Алькарас вышел в свой четвёртый финал на турнирах «Большого шлема». Из испанцев больше только у Рафаэля Надаля (30), столько же у Мануэля Сантаны. Карлос в пятый раз подряд обыграл игрока из топ-5 — Янник Синнер и Медведев проиграли ему в полуфинале и финале Индиан-Уэллса-2024, Синнер и Александр Зверев — в полуфинале и финале «РГ»-2024.

Кроме того, Алькарас во второй раз подряд вышел в финал Уимблдона и стал вторым испанцем, у которого более одного финала Уимблдона (у Надаля их пять, Рафаэль выиграл два из них). А ещё Карлос стал четвёртым игроком в Открытой эре, который в возрасте не более 21 года не менее двух раз побывал в финале Уимблдона (после Бориса Беккера, Бьорна Борга и Рафаэля Надаля).

В финале соперником Алькараса станет победитель противостояния Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Новак Джокович (Сербия, 2).

Финал Уимблдона в мужском одиночном разряде состоится в воскресенье, 14 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».