«Медведев остаётся одним из лучших в мире». Бурная реакция на итоги полуфиналов Уимблдона

Даниил снова потерпел поражение от Алькараса в Лондоне. Также свой отклик получила и встреча между Джоковичем и Музетти.

В пятницу, 12 июля, на кортах Всеанглийского клуба тенниса и крокета состоялись полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Сначала действующий победитель Уимблдона Карлос Алькарас, как и год назад, в битве за выход в титульный поединок травяного ТБШ одолел Даниила Медведева. А затем семикратный чемпион турнира Новак Джокович в трёх сетах разобрался с Лоренцо Музетти. Собрали всё, что говорили о полуфиналах британского мэйджора в теннисном мире.

Так, победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховкий прокомментировал поражение пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева от трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса.

«Я не могу сказать, что Даня играл намного хуже, но Алькарас всё же его переигрывал. Он играл очень активно и уверенно, по скорости значительно превосходил Даниила, заставлял его ошибаться. Ничего страшного, полуфинал — это уже очень хороший результат, Даня защитил свои очки и показал, что остаётся одним из лучших в мире», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил следующее.

«Перед матчем я давал 50 на 50, но Алькарас переиграл нашего теннисиста вчистую. У него было преимущество в скорости и молодости, он лучше проводил атакующие приёмы. Но главным его козырем стал укороченный удар, к которому Медведев совершенно не успевал. Медведев играл неплохо, в том году против Алькараса он сыграл значительно хуже, видны улучшения, но Алькарас сейчас сильнее», — цитирует Янчука ТАСС.

Ещё один заслуженный тренер России Владимир Камельзон придерживался следующей точки зрения.

«На этот раз Алькарас достойно выиграл матч. Он моментами оказывался, прежде всего, более подвижным, потому что он помоложе, у него было понимание того, что он не может проиграть, потому что впереди финал. И всё, на что был способен Алькарас, он показал. Обыграть Медведева было не так легко. Это был хороший полуфинал, это был красивый полуфинал, он соответствовал финалу, но, к сожалению, сегодня российские любители тенниса будут огорчены тем, что никто из наших в финал не попал.

Алькарас всё-таки на какую-то долю сыграл побыстрее и посильнее, и я его поздравляю с выходом в финал. Я видел весь матч, смотрел, болел, но я уже видел, что вытягивает Алькарас эту игру. Он был сильно психологически замотивирован на победу, и даже там, где были тай-брейки, что-то ещё, всё равно было видно, что выиграть этот матч Медведеву будет не так легко. Он мог выиграть, но его команда, к сожалению, не сработала», — сказал Камельзон в интервью «Советскому спорту».

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко назвал вчерашнее противостояние между россиянином и испанцем очень красивым.

«Даниил и Карлос сегодня провели очень красивый матч на фантастических скоростях с большим количеством головокружительных розыгрышей. Карлос при этом вообще в отдельные моменты переводил игру за сверхзвуковой барьер, сделав ранние брейки в каждом из последних трех сетах и удерживая преимущество уже до конца игры. Даниил в целом провел отличный турнир при игре самого высокого уровня», — цитирует Селиваненко «СЭ».

Теннисный мир не мог не отреагировать на тот факт, что Алькарас второй год подряд сразится с Новаком Джоковичем в битве за трофей лондонского «Шлема». Шестикратный победитель ТБШ, бывшая первая ракетка мира Борис Беккер сказал следующее.

«Решающая схватка!» — написал немец в соцсетях.

Известный американский журналист Бен Ротенберг прокомментировал очередное историческое достижение 24-кратного победителя мэйджоров. Напомним, что Джокович пробился в 37-й финал турнира «Большого шлема». Это рекорд мужского тенниса, который серб обновил на Уимблдоне-2024.

«Новак Джокович вышел в 37-й финал ТБШ, а это очень много. Никто ещё не был так хорош в теннисе на протяжении долгого количества времени», — похвалил Ротенберг Джоковича в соцетях.

Официальный аккаунт US Open также высказался о победе Новака над Лоренцо в 1/2 финала травяного «Шлема».

«Хоооооооооооорошая победа!» — сказано в соцсетях американского турнира.

А вот аккаунт «Ролан Гаррос» отметил, что Джокович вышел в шестой подряд финал Уимблдона.

«ПРОСТО НЕОСТАНОВИМЫЙ!» — написано в официальном аккаунте главного теннисного грунтового состязания.

В соцсетях соревнований также напомнили теннисному миру, что уже скоро в Лондоне состоится рематч прошлогоднего финала и прикрепили эмоджи в виде попкорна.

Аккаунт французского ТБШ, кроме этого, подчеркнул и тот факт, что Новак сыграет в своём 10-м финале в столице Великобритании.

«1DEMO» — отметили в соцетях «Ролан Гаррос», добавив к подписи эмоджи в виде сербского флага с двух сторон.

Встреча Джоковича и Алькараса состоится в воскресенье, 14 июля. За всеми событиями Уимблдона-2024 следите на «Чемпионате».