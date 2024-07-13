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Даниил Медведев: сколько заработал за полуфинал Уимблдона-2024, призовые, статистика, таблица, топ-10

Медведев заработал почти $ 1 млн за Уимблдон. Россиянин всё ближе к легендарному Сампрасу
Александр Насонов
Даниил Медведев
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Даниил занимает высокое седьмое место в исторической таблице по призовым.

Как и год назад, победитель US Open 2021 года Даниил Медведев остановился в шаге от выхода в финал Уимблдона. И тогда, и сейчас лучший теннисист России последних лет в 1/2 финала проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, который сейчас является трёхкратным чемпионом ТБШ. В этом году призовой фонд турнира возрос до £ 50 млн против £ 44 млн в 2023-м. А это означает, что увеличилась и сумма, которую Медведев заработал за выход в полуфинал. В минувшем сезоне Даниил получил за Уимблдон £ 600 тыс., или $ 761 700, а в этом заработал £ 715 тыс., или $ 907 625.

Сколько заработал Медведев в 2024-м?
Медведев остановился в шаге от финала Уимблдона. Даниил 2-й год подряд уступил Алькарасу
Медведев остановился в шаге от финала Уимблдона. Даниил 2-й год подряд уступил Алькарасу

Прошлый сезон Медведева выдался невероятно урожайным на титулы. Тогда россиянин завоевал пять трофеев. В этом году у него пока нет титулов, однако это не означает отсутствия внушительных призовых на турнирах. Наилучший результат в сезоне-2024 — как со спортивной точки зрения, так и с финансовой — Даниил показал на Australian Open, где дошёл до финала. Тогда его счёт пополнился на 1 млн 725 тыс. австралийских долларов, или $ 1 153 162. На турнирах так называемого Солнечного дубля Медведев заработал в общей сложности почти $ 1 млн. Финал Индиан-Уэллса принёс ему $ 585 тыс., а полуфинал Майами — 325 тыс.

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Призовые Даниила Медведева в сезоне-2024 (с учётом Уимблдона)

ТурнирПризовыеПризовые, $
Australian OpenAU $ 1 млн 725 тыс.$ 1 153 162
Дубай$ 157 755$ 157 755
Индиан-Уэллс$ 585 тыс.$ 585 тыс.
Майами$ 325 тыс.$ 325 тыс.
Монте-Карло€ 80 065$ 86 750
Монте-Карло (пары)€ 6965$ 7546
Мадрид€ 161 995$ 172 622
Мадрид (пары)€ 8160$ 8695
Рим€ 88 440$ 95 179
«Ролан Гаррос»€ 250 тыс.$ 271 725
Галле€ 32 990$ 35 296
Уимблдон£ 715 тыс.$ 907 625
Сумма$ 3 806 355

А сколько заработал Даниил за карьеру?

По общей сумме призовых за карьеру Медведев уверенно держит седьмую строчку, совсем немного уступая легендарному американцу Питу Сампрасу — 14-кратный чемпион турниров «Большого шлема», напомним, семь раз выигрывал Уимблдон. В ближайшее время Медведева ожидает сражение за пятую строчку с Александром Зверевым. При этом сзади на всех парах мчится Карлос Алькарас, который такими темпами вполне может через несколько лет опередить даже Энди Маррея. А вот догнать «Большую тройку» будет сложновато.

Топ-10 теннисистов по призовым за карьеру

Поз.ТеннисистПризовые, $Закончил карьеру
1Новак Джокович$ 184 272 137Нет
2Рафаэль Надаль$ 134 887 504Нет
3Роджер Федерер$ 130 594 339Да
4Энди Маррей$ 64 677 584Нет
5Александр Зверев$ 43 602 873Нет
6Пит Сампрас$ 43 280 489Да
7Даниил Медведев$ 41 954 762Нет
8Стэн Вавринка$ 36 983 703Нет
9Карлос Алькарас$ 33 355 793Нет
10Стефанос Циципас$ 31 516 034Нет

Примечание: суммы указаны с учётом Уимблдона и выхода Джоковича и Алькараса в финал турнира. Тому теннисисту, который завоюет титул, необходимо будет добавить $ 1 650 228 — это разница между титулом и финалом.

Спонсоры и общее состояние

Медведева поддерживают такие бренды, как производитель одежды и обуви Lacoste, производитель ракеток Tecnifibre, производитель часов Bovet. Кроме того, россиянин является послом BMW и производителя игровых аксессуаров HyperX. С ноября 2021 года он сотрудничает с брендом Guojiao 1573 — это китайский производитель байцзю, алкогольного напитка.

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Общее состояние Даниила портал Sportskeeda оценивает примерно в $ 25 млн. Как же они с женой Дарьей распоряжаются финансами? «Мы не прожигаем деньги, распоряжаемся семейным бюджетом вдвоём с женой. Я точно не тот, кто прожигает деньги.

Я старался выбирать очень надёжных партнёров по рекламным контрактам. Мы с агентами проделали большую работу в этом плане. Я подписал контракты с теми компаниями, которые мне нравятся и с которыми мне было бы интересно. Я уверен в них, а они — во мне», — говорил Медведев в интервью Forbes в 2020 году.

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