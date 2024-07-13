Медведев заработал почти $ 1 млн за Уимблдон. Россиянин всё ближе к легендарному Сампрасу

Как и год назад, победитель US Open 2021 года Даниил Медведев остановился в шаге от выхода в финал Уимблдона. И тогда, и сейчас лучший теннисист России последних лет в 1/2 финала проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, который сейчас является трёхкратным чемпионом ТБШ. В этом году призовой фонд турнира возрос до £ 50 млн против £ 44 млн в 2023-м. А это означает, что увеличилась и сумма, которую Медведев заработал за выход в полуфинал. В минувшем сезоне Даниил получил за Уимблдон £ 600 тыс., или $ 761 700, а в этом заработал £ 715 тыс., или $ 907 625.

Прошлый сезон Медведева выдался невероятно урожайным на титулы. Тогда россиянин завоевал пять трофеев. В этом году у него пока нет титулов, однако это не означает отсутствия внушительных призовых на турнирах. Наилучший результат в сезоне-2024 — как со спортивной точки зрения, так и с финансовой — Даниил показал на Australian Open, где дошёл до финала. Тогда его счёт пополнился на 1 млн 725 тыс. австралийских долларов, или $ 1 153 162. На турнирах так называемого Солнечного дубля Медведев заработал в общей сложности почти $ 1 млн. Финал Индиан-Уэллса принёс ему $ 585 тыс., а полуфинал Майами — 325 тыс.

Призовые Даниила Медведева в сезоне-2024 (с учётом Уимблдона)

Турнир Призовые Призовые, $ Australian Open AU $ 1 млн 725 тыс. $ 1 153 162 Дубай $ 157 755 $ 157 755 Индиан-Уэллс $ 585 тыс. $ 585 тыс. Майами $ 325 тыс. $ 325 тыс. Монте-Карло € 80 065 $ 86 750 Монте-Карло (пары) € 6965 $ 7546 Мадрид € 161 995 $ 172 622 Мадрид (пары) € 8160 $ 8695 Рим € 88 440 $ 95 179 «Ролан Гаррос» € 250 тыс. $ 271 725 Галле € 32 990 $ 35 296 Уимблдон £ 715 тыс. $ 907 625 Сумма $ 3 806 355

А сколько заработал Даниил за карьеру?

По общей сумме призовых за карьеру Медведев уверенно держит седьмую строчку, совсем немного уступая легендарному американцу Питу Сампрасу — 14-кратный чемпион турниров «Большого шлема», напомним, семь раз выигрывал Уимблдон. В ближайшее время Медведева ожидает сражение за пятую строчку с Александром Зверевым. При этом сзади на всех парах мчится Карлос Алькарас, который такими темпами вполне может через несколько лет опередить даже Энди Маррея. А вот догнать «Большую тройку» будет сложновато.

Топ-10 теннисистов по призовым за карьеру

Поз. Теннисист Призовые, $ Закончил карьеру 1 Новак Джокович $ 184 272 137 Нет 2 Рафаэль Надаль $ 134 887 504 Нет 3 Роджер Федерер $ 130 594 339 Да 4 Энди Маррей $ 64 677 584 Нет 5 Александр Зверев $ 43 602 873 Нет 6 Пит Сампрас $ 43 280 489 Да 7 Даниил Медведев $ 41 954 762 Нет 8 Стэн Вавринка $ 36 983 703 Нет 9 Карлос Алькарас $ 33 355 793 Нет 10 Стефанос Циципас $ 31 516 034 Нет

Примечание: суммы указаны с учётом Уимблдона и выхода Джоковича и Алькараса в финал турнира. Тому теннисисту, который завоюет титул, необходимо будет добавить $ 1 650 228 — это разница между титулом и финалом.

Спонсоры и общее состояние

Медведева поддерживают такие бренды, как производитель одежды и обуви Lacoste, производитель ракеток Tecnifibre, производитель часов Bovet. Кроме того, россиянин является послом BMW и производителя игровых аксессуаров HyperX. С ноября 2021 года он сотрудничает с брендом Guojiao 1573 — это китайский производитель байцзю, алкогольного напитка.

Общее состояние Даниила портал Sportskeeda оценивает примерно в $ 25 млн. Как же они с женой Дарьей распоряжаются финансами? «Мы не прожигаем деньги, распоряжаемся семейным бюджетом вдвоём с женой. Я точно не тот, кто прожигает деньги.

Я старался выбирать очень надёжных партнёров по рекламным контрактам. Мы с агентами проделали большую работу в этом плане. Я подписал контракты с теми компаниями, которые мне нравятся и с которыми мне было бы интересно. Я уверен в них, а они — во мне», — говорил Медведев в интервью Forbes в 2020 году.