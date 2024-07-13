Медведев заработал почти $ 1 млн за Уимблдон. Россиянин всё ближе к легендарному Сампрасу

Как и год назад, победитель US Open 2021 года Даниил Медведев остановился в шаге от выхода в финал Уимблдона. И тогда, и сейчас лучший теннисист России последних лет в 1/2 финала проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, который сейчас является трёхкратным чемпионом ТБШ. В этом году призовой фонд турнира возрос до £ 50 млн против £ 44 млн в 2023-м. А это означает, что увеличилась и сумма, которую Медведев заработал за выход в полуфинал. В минувшем сезоне Даниил получил за Уимблдон £ 600 тыс., или $ 761 700, а в этом заработал £ 715 тыс., или $ 907 625.
Прошлый сезон Медведева выдался невероятно урожайным на титулы. Тогда россиянин завоевал пять трофеев. В этом году у него пока нет титулов, однако это не означает отсутствия внушительных призовых на турнирах. Наилучший результат в сезоне-2024 — как со спортивной точки зрения, так и с финансовой — Даниил показал на Australian Open, где дошёл до финала. Тогда его счёт пополнился на 1 млн 725 тыс. австралийских долларов, или $ 1 153 162. На турнирах так называемого Солнечного дубля Медведев заработал в общей сложности почти $ 1 млн. Финал Индиан-Уэллса принёс ему $ 585 тыс., а полуфинал Майами — 325 тыс.
Призовые Даниила Медведева в сезоне-2024 (с учётом Уимблдона)
|Турнир
|Призовые
|Призовые, $
|Australian Open
|AU $ 1 млн 725 тыс.
|$ 1 153 162
|Дубай
|$ 157 755
|$ 157 755
|Индиан-Уэллс
|$ 585 тыс.
|$ 585 тыс.
|Майами
|$ 325 тыс.
|$ 325 тыс.
|Монте-Карло
|€ 80 065
|$ 86 750
|Монте-Карло (пары)
|€ 6965
|$ 7546
|Мадрид
|€ 161 995
|$ 172 622
|Мадрид (пары)
|€ 8160
|$ 8695
|Рим
|€ 88 440
|$ 95 179
|«Ролан Гаррос»
|€ 250 тыс.
|$ 271 725
|Галле
|€ 32 990
|$ 35 296
|Уимблдон
|£ 715 тыс.
|$ 907 625
|Сумма
|$ 3 806 355
А сколько заработал Даниил за карьеру?
По общей сумме призовых за карьеру Медведев уверенно держит седьмую строчку, совсем немного уступая легендарному американцу Питу Сампрасу — 14-кратный чемпион турниров «Большого шлема», напомним, семь раз выигрывал Уимблдон. В ближайшее время Медведева ожидает сражение за пятую строчку с Александром Зверевым. При этом сзади на всех парах мчится Карлос Алькарас, который такими темпами вполне может через несколько лет опередить даже Энди Маррея. А вот догнать «Большую тройку» будет сложновато.
Топ-10 теннисистов по призовым за карьеру
|Поз.
|Теннисист
|Призовые, $
|Закончил карьеру
|1
|Новак Джокович
|$ 184 272 137
|Нет
|2
|Рафаэль Надаль
|$ 134 887 504
|Нет
|3
|Роджер Федерер
|$ 130 594 339
|Да
|4
|Энди Маррей
|$ 64 677 584
|Нет
|5
|Александр Зверев
|$ 43 602 873
|Нет
|6
|Пит Сампрас
|$ 43 280 489
|Да
|7
|Даниил Медведев
|$ 41 954 762
|Нет
|8
|Стэн Вавринка
|$ 36 983 703
|Нет
|9
|Карлос Алькарас
|$ 33 355 793
|Нет
|10
|Стефанос Циципас
|$ 31 516 034
|Нет
Примечание: суммы указаны с учётом Уимблдона и выхода Джоковича и Алькараса в финал турнира. Тому теннисисту, который завоюет титул, необходимо будет добавить $ 1 650 228 — это разница между титулом и финалом.
Спонсоры и общее состояние
Медведева поддерживают такие бренды, как производитель одежды и обуви Lacoste, производитель ракеток Tecnifibre, производитель часов Bovet. Кроме того, россиянин является послом BMW и производителя игровых аксессуаров HyperX. С ноября 2021 года он сотрудничает с брендом Guojiao 1573 — это китайский производитель байцзю, алкогольного напитка.
Общее состояние Даниила портал Sportskeeda оценивает примерно в $ 25 млн. Как же они с женой Дарьей распоряжаются финансами? «Мы не прожигаем деньги, распоряжаемся семейным бюджетом вдвоём с женой. Я точно не тот, кто прожигает деньги.
Я старался выбирать очень надёжных партнёров по рекламным контрактам. Мы с агентами проделали большую работу в этом плане. Я подписал контракты с теми компаниями, которые мне нравятся и с которыми мне было бы интересно. Я уверен в них, а они — во мне», — говорил Медведев в интервью Forbes в 2020 году.