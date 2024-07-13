Серена никак не может забыть Шарапову. Она написала о Марии ироничную песню с издёвкой

А ведь ранее Уильямс набивалась в подруги к россиянке. Американка ведёт себя странно ровно через 20 лет после поражения в финале Уимблдона.

Легендарные теннисистки Серена Уильямс и Мария Шарапова завершили карьеру в начале нынешнего десятилетия. Сейчас Уильямс и Шарапова сосредоточены на семейной жизни. Серена воспитывает дочерей Олимпию и Адиру, а Мария растит маленького сына Теодора. Не забывают они и о светской жизни. Уильямс и Шарапова неоднократно пересекались на различных статусных мероприятий вроде Недели моды в Париже или Met Gala.

Отношения между Сереной и Марией раньше были, мягко говоря, натянутыми. Однако с течением времени обиды забываются. Уильямс и Шарапова не раз давали понять, что оставили все конфликты в прошлом, обменивались взаимным подшучиванием на упомянутых вечеринках. Лучшими подругами при этом они не стали, но Серена в последнее время словно набивается в близкий круг Шараповой. Американка регулярно упоминает Марию в том или ином контексте, а также прямо предлагает работать вместе.

Начнём с последнего примера своеобразной зацикленности Серены на российской теннисистке. Уильямс посвятила Марии песню, которую исполнила прямо на церемонии вручения спортивных наград ESPY. Композиция получила название «Она могла бы быть моим теннисным мячом». Это отсылка к номеру актёра Джейми Фокса, который в 2003 году в честь Серены создал серенаду «Могу ли я быть твоим теннисным мячом?»

Вот как выглядит текст творения Серены.

Она могла бы стать моим теннисным мячом, теннисным мячом

Она русская, блондинка и очень высокая, очень высокая

Люди говорили, что у нас с ней была вражда, очень серьёзная размолвка

Это было самонадеянно и даже грубо

Кроме того, я обыграла её 20 раз

Ясно только одно: мне не нужно рифмовать

Она всегда старалась изо всех сил

Мы были похожи на парней из «челленджеров», только на высоком уровне

Так что позвольте мне занести это в протокол

Она могла бы стать моим теннисным мячом

Серена Уильямс поёт песню о Марии Шараповой на церемонии ESPY Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Многим показалось, что Уильямс высмеивает Шарапову. Здесь есть отсылка к доминирующему превосходству Серены по личным встречам с Марией (20-2). Без него можно было бы обойтись, если американка хотела максимально угодить Шараповой. В целом текст несерьёзен, а фрагмент «Она бы могла стать моим теннисным мячом» и вовсе можно посчитать оскорблением российской теннисистки.

С другой стороны, нужно учитывать своеобразность американского юмора, который понятен далеко не всем. Мария давно живёт в США и разбирается во всех тонкостях местного менталитета. Конечно, у неё есть основания принять песню как издёвку на свой счёт, но это допустимо за океаном. Вполне вероятно, она отнесётся к композиции снисходительно. Джейми Фокс выражал признательность Серене в своей песне и напрашивался в возлюбленные, признавая при этом, что они вряд ли станут парой. Там тоже есть фразы, которые выглядели сексистски и не очень приятно для теннисистки. Серена сделала ремейк, где, наоборот, подчеркнула возможность быть вместе с Шараповой (в плане работы). Сравнение с теннисным мячом вроде и выглядит грубо, но может считаться характеристикой значимости Шараповой для американки. Даже сейчас 42-летняя Уильямс говорит, что очень любит теннис. Мяч — неотъемлемый атрибут этой игры, без него просто невозможно обойтись.

Нельзя не упомянуть, что за несколько дней до церемонии ESPY Уильямс дала интервью Harpers Bazaar, в котором много говорила о Шараповой в положительном ключе.

«Мы всегда рады видеть друг друга. На последнем Met Gala я буквально искала её глазами, спрашивала: «Где Мария? Где она?» Думаю, она очень крутая девушка. И в этих моих словах нет ничего постыдного. Я не жалею о прошлом. Думаю, нам обеим пришлось быть невероятно конкурентоспособными. И теперь, когда мы живём иначе, я испытываю к ней огромное уважение. И, конечно, я уважала её и во время наших карьер. Мне приходилось настраивать себя на победу в каждом матче с ней, но теперь это совсем другое уважение. Думаю, что Мария – это тот человек, с кем я хотела бы работать. Считаю, что мы могли бы стать друзьями», — сказала Уильямс.

Примечательно, что всё это происходит ровно через 20 лет после победы 17-летней Шараповой над Уильямс в финале Уимблдона-2004. Да, это был один из двух успехов Марии в противостоянии с Сереной, но крайне знаковый. Самолюбие американки тогда было сильно задето. Она плакала в раздевалке и дала обещание больше никогда не проигрывать Шараповой, которое практически сдержала (ещё одно поражение потерпела на Итоговом турнире WTA в Лос-Анджелесе в том же сезоне-2004).

Если бы Серена хотела как-то задеть Марию, то она выбрала бы для своих комментариев другое время, а не годовщину с финала Уимблдона. Выпады были бы прямыми, но пока есть лишь комплименты. Разве что ироничная песня выглядит неоднозначно. Но в целом, кажется, Уильямс действительно хочет подружиться с Шараповой. Американка и россиянка ушли из тенниса, но остаются более узнаваемыми, обсуждаемыми и популярными представительницами этого вида спорта по сравнению с современными звёздами. А ещё они очень богаты. Состояние Уильямс оценивается примерно в $ 300 млн, а Шараповой — в $ 200 млн.

Какие совместные проекты могли бы организовать Серена и Шарапова? Вариантов очень много. Например, запустить модную линию одежды или любое другое коммерческое начинание, сняться вместе в документальном фильме (подобный продукт сейчас в моде), дать интервью какому-то популярному ведущему, сыграть выставочный матч и тому подобное.

Мария Шарапова на Неделе моды в Париже в 2024 году Фото: Kristy Sparow/Getty Images

Важно то, что любая совместная работа американки и россиянки привлечёт огромное внимание публики. Инициатива исходит от Серены, осталось лишь получить согласие Шараповой. В случае дельного предложения Мария вряд ли станет отказываться. Недавно она побывала на Уимблдоне и тоже признала, что уже давно оставила в прошлом все разногласия с Уильямс. Они даже поддерживают вполне приятную переписку в телефонах.

«Сейчас мы пришли к тому, что отрефлексировали прошлое и здорово надо всем посмеялись. Я смотрю на неё сейчас – у неё двое детей, сильный бизнес. Нам было очень весело. И у нас есть отличные переписки в телефонах», — сказала Шарапова.