Шарапова и Федерер, Граф и Агасси: составляем рейтинг пар чемпионов Уимблдона

13 и 14 июля определятся победители Уимблдона в мужском и в женском одиночном разряде соответственно. За прошедшие 40 лет чемпионами становились самые разные теннисисты и теннисистки, и мы отобрали 12 наиболее интересных пар. И если российские мужчины титул не брали, то в женской сетке 20 лет назад победила Мария Шарапова — наряду с Роджером Федерером, для которого это был уже второй успех на Уимблдоне. А какая пара чемпионов действительно круче всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
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2004. Мария Шарапова и Роджер Федерер
Первый и пока единственный титул России на Уимблдоне. 17-летняя Шарапова влюбила в себя весь мир, кроме Серены Уильямс; да и потом их отношения всё же наладились, хотя близкими подругами их не назовёшь. Федерер в тот сезон защитил титул на Уимблдоне, обыграв в финале Энди Роддика.
1992. Штеффи Граф и Андре Агасси
Уникальный случай. В 1992-м Граф и Агасси, наверное, даже не подозревали, что впереди у них долгая счастливая семейная жизнь. Они начали встречаться в 1999 году, вскоре поженились — и вот уже 25 лет как вместе. В тех финалах Штеффи и Андре обыграли представителей Балканского полуострова. Немка разгромила (6:2, 6:1) Монику Селеш, которая тогда выступала ещё за Югославию, а американец одолел хорвата Горана Иванишевича — 6:7 (8:10), 6:4, 6:4, 1:6, 6:4.
1993, 1995. Штеффи Граф и Пит Сампрас
Иконы тенниса 90-х. Граф и Сампрас выиграли всё, что только можно. Вот только Пит разве что без «Ролан Гаррос» остался. На Уимблдоне же они взяли 14 титулов на двоих — по семь у каждого. Граф в финалах 1993 и 1995 годов побеждала Яну Новотну и Аранчу Санчес, а Сампрас — Джима Курье и Бориса Беккера.
2022. Елена Рыбакина и Новак Джокович
В 2022 году россияне заведомо не имели шансов выиграть Уимблдон, потому как их вместе с белорусами отстранили от турнира. Британцам не хватило даже нейтрального статуса, в котором вынуждены выступать наши игроки. И как же символично, что в женской сетке победила уроженка Москвы! Рыбакина была 17-й сеяной на том турнире. В мужской сетке всё закончилось предсказуемо. В решающих матчах Джокович трижды отыгрывался (в четвертьфинале с Янником Синнером — с 0:2 по сетам). И завоевал свой седьмой и пока последний Уимблдон.
1983, 1984. Мартина Навратилова и Джон Макинрой
Навратилова, девятикратная чемпионка Уимблдона (абсолютный рекорд), и Макинрой, трижды выигрывавший лондонский мэйджор, мощно проявили себя не только на корте, но и за его пределами. Навратилова продолжила дело Билли Джин Кинг по выравниванию статуса женских соревнований с мужскими. И даже добилась разрешения теннисисткам выступать в шортах. А Макинрой, не раз устраивавший скандалы, на склоне лет вроде бы остепенился и теперь выступает в роли эксперта на телевидении. Ник Кирьос, похоже, уже готов пойти по его стопам!
2011, 2014. Петра Квитова и Новак Джокович
Из всех ТБШ Квитова, никогда не возглавлявшая рейтинг WTA (чешка была только второй), выигрывала лишь Уимблдон. Однако делала она это дважды. 2011 год стал особым для Петры и Джоковича. Новак тогда тоже впервые выиграл Уимблдон и стал первой ракеткой мира. В финале-2014 Квитова не оставила шансов Эжени Бушар (6:3, 6:0). А Джокович изрядно намучился с Роджером Федерером — 6: 7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 5:7, 6:4.
2003, 2009, 2012. Серена Уильямс и Роджер Федерер
Логично, что Уильямс-младшая и Федерер, которые на двоих 15 раз выигрывали Уимблдон, трижды делали это одновременно. Особенно примечателен 2003 год, когда Серена во второй раз подряд обыграла в финале свою сестру Винус, а Роджер вообще впервые победил на ТБШ. В 2009-м младшая Уильямс в финале опять победила старшую, а Федерер в пятом сете титульного матча дожал Эдди Роддика — 16:14 по геймам в решающей партии!
2019. Симона Халеп и Новак Джокович
Халеп долго шла к титулу на Уимблдоне и выиграла его лишь с девятой попытки в основной сетке. В финале румынка победила Серену Уильямс, не позволив американке реализовать мечту — выиграть ТБШ после рождения дочери. Ну а Джокович отыграл два матчбола в том великом финале с Роджером Федерером. Пятый сет закончился со счётом 13:12 (7:3).
2015. Серена Уильямс и Новак Джокович
Уильямс-младшая и Джокович на двоих выиграли 14 Уимблдонов, однако в один год сделали это лишь однажды. Серена в полуфинале победила Марию Шарапову, а в финале — Гарбинье Мугурусу. Новак шёл по сетке не без драмы: в четвёртом круге он ушёл с 0:2 по сетам против Кевина Андерсона, а в финале в четырёх партиях сломил Федерера.
2013. Марион Бартоли и Энди Маррей
Уникальный сезон. Маррей впервые выиграл Уимблдон, а Бартоли вообще выиграла свой первый и единственный ТБШ. Француженка в статусе 15-й сеяной не отдала соперницам ни сета. Марион, запомнившаяся болельщикам необычной техникой (двуручный форхенд!), выиграла Уимблдон — и спустя месяц закончила карьеру. А Маррей в финале в трёх партиях победил Новака Джоковича, измотанного пятисетовым полуфиналом с Хуан-Мартином дель Потро.
2023. Маркета Вондроушова и Карлос Алькарас
Год назад женский Уимблдон закончился оглушительной сенсацией. Вондроушова стала первой в истории несеяной чемпионкой турнира. Титул Алькараса неожиданностью и тем более сенсацией назвать нельзя, но многие испанцы, кажется, готовы поставить памятник Карлосу за тот великий пятисетовый матч с Новаком Джоковичем.
2000. Винус Уильямс и Пит Сампрас
На этом Уимблдоне, можно сказать, состоялась передача эстафеты — от американских мужчин к женщинам. В 90-е годы на мужском турнире не было равных Сампрасу (семь титулов!), а у женщин доминировала Штеффи Граф. После 2000-го, напротив, мужчины из США ни разу не выигрывали Уимблдон, а у женщин началась эпоха доминирования сестёр Уильямс.