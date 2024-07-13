Шарапова и Федерер, Граф и Агасси: составляем рейтинг пар чемпионов Уимблдона

13 и 14 июля определятся победители Уимблдона в мужском и в женском одиночном разряде соответственно. За прошедшие 40 лет чемпионами становились самые разные теннисисты и теннисистки, и мы отобрали 12 наиболее интересных пар. И если российские мужчины титул не брали, то в женской сетке 20 лет назад победила Мария Шарапова — наряду с Роджером Федерером, для которого это был уже второй успех на Уимблдоне. А какая пара чемпионов действительно круче всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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