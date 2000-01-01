Марго Робби и Pink. Звёзды на полуфинале Уимблдона
На полуфиналах Уимблдона собралось множество звёзд. Кто пришёл смотреть на матчи Медведева с Алькарасом и Джоковича с Музетти?
Хью Грант
Актёр был замечен на трибунах вместе со своей семьёй.
Лука Модрич
После вылета сборной Хорватии с Евро-2024 полузащитник решил приехать на Уимблдон.
Марго Робби
Беременная актриса пришла на матчи в компании своего бойфренда Тома Акерли.
Pink
Певица не только посмотрела оба мужских полуфинала, но и пообщалась с Карлосом Алькарасом и Ясмин Паолини.
Мартина Навратилова
Легенда тенниса не упустила шанса посетить крутые игры полуфинала.
Рами Малек
Актёр решил потратить пятничный вечер на просмотр тенниса.
Эшли Барти
Экс первая ракетка мира также была замечена на трибунах.
Уилл Ферелл
Актёр активно следил за матчами полуфинала.
Марго Робби, Pink и Хью Грант. Мировые звёзды пришли на полуфиналы Уимблдона
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