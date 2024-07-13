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Ясмин Паолини, Барбора Крейчикова: онлайн-трансляция финала Уимблдона-2024, где смотреть, расписание дня, сетки

Крейчикова и Паолини бьются за титул Уимблдона-2024! Кто впервые выиграет трофей? LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция финала Уимблдона
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На травяном «Шлеме» в субботу определятся первые чемпионы. Сражаются сильнейшие. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В субботу, 13 июля, состоятся финалы в трёх разрядах – женском одиночном, мужском парном и женском парном. За главный титул дня поспорят финалистка «Ролан Гаррос» — 2024 Ясмин Паолини из Италии и чемпионка того же турнира-2021 чешка Барбора Крейчикова. Для обеих теннисисток это дебют в главном матче Уимблдона, а значит, кто-то из этих девушек впервые сегодня станет чемпионкой. Барбора начинала турнир в статусе 32-й ракетки мира и в случае завоевания титула ворвётся в десятку. Ну а Ясмин уже гарантировала себе прорыв на пятую строчку рейтинг-листа.

Уимблдон-2024. Женщины. Сетка
Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Прогноз погоды на субботу Расписание субботы
Live Даниил Сальников

О том, как проходил прошлый игровой день на Уимблдоне, читайте в нашем вчерашнем лайве.

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