На травяном «Шлеме» в субботу определятся первые чемпионы. Сражаются сильнейшие. Подробности — в трансляции.

Крейчикова и Паолини бьются за титул Уимблдона-2024! Кто впервые выиграет трофей? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В субботу, 13 июля, состоятся финалы в трёх разрядах – женском одиночном, мужском парном и женском парном. За главный титул дня поспорят финалистка «Ролан Гаррос» — 2024 Ясмин Паолини из Италии и чемпионка того же турнира-2021 чешка Барбора Крейчикова. Для обеих теннисисток это дебют в главном матче Уимблдона, а значит, кто-то из этих девушек впервые сегодня станет чемпионкой. Барбора начинала турнир в статусе 32-й ракетки мира и в случае завоевания титула ворвётся в десятку. Ну а Ясмин уже гарантировала себе прорыв на пятую строчку рейтинг-листа.

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