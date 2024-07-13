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Уимблдон-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Барбора Крейчикова победила Ясмин Паолини в финале

Крейчикова выиграла финал Уимблдона. 28-летняя чешка стала двукратной чемпионкой ТБШ
Александр Насонов
Крейчикова выиграла финал Уимблдона
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А Ясмин Паолини, проигравшая второй финал мэйджора подряд, впервые в карьере станет пятой ракеткой мира.

В субботу, 13 июля, на Уимблдонском турнире состоялся финал в женском одиночном разряде. Его участницами стали чемпионка «Ролан Гаррос» 2021 года чешка Барбора Крейчикова, имевшая 31-й номер посева, и финалистка «РГ»-2024 итальянка Ясмин Паолини (7). Крейчикова в полуфинале обыграла победительницу Уимблдона-2022 Елену Рыбакину (4), считавшуюся однозначным фаворитом турнира после поражений других топовых спортсменок, — 3:6, 6:3, 6:4. Паолини тоже одержала волевую победу, одолев 37-ю ракетку мира из Хорватии Донну Векич, — 2:6, 6:4, 7:6 (10:8).

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Крейчикова перед финалом намекнула, что не рассчитывала так далеко пройти по сетке. «Перед турниром у меня был сложный период. Я просто сказала себе, что постараюсь получать больше удовольствия от всего. Мол, я уже добилась хороших результатов, а теперь просто хочу получать больше удовольствия, а не напрягаться по поводу тенниса и выступлений.

В конце концов, думаю, мне это удалось. Я определённо наслаждаюсь этим моментом гораздо больше, чем в Париже. Тогда было больше стресса», — цитирует Барбору пресс-служба WTA.

Барбора Крейчикова после победы над Еленой Рыбакиной в полуфинале Уимблдона-2024

Барбора Крейчикова после победы над Еленой Рыбакиной в полуфинале Уимблдона-2024

Фото: Francois Nel/Getty Images

Паолини, по её словам, до сих пор до конца не верит, что дважды подряд играет в финалах ТБШ. «В два финала ТБШ подряд было безумно трудно поверить, не так ли? Я также удивлена тем, как я это всё сейчас проживаю. Возможно, в субботу я буду нервничать, не знаю. Но сейчас я чувствую себя расслабленно. Я не изменилась и делаю всё то же самое.

Да, не знаю. Я немного удивлена тем, как справляюсь с этим. Не хочу говорить больше, потому что, возможно, в субботу меня будет трясти. Да, я и сама удивляюсь, что переношу всё это расслабленно», — цитирует Ясмин пресс-служба WTA.

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А семикратный чемпион ТБШ Матс Виландер предрёк интересный финал. «Чешская теннисистка знает тактику тенниса, и ей нравится играть против таких сильных атакующих спортсменок, как Остапенко или Рыбакина. Она может подрезать мяч и хорошо сыграть в защите.

С Паолини будет другой матч, потому что итальянка намного опаснее, у неё руки лучше, чем у казахстанки и латвийки. Паолини делает мало эйсов, но её подачу сложно атаковать, потому что она летит очень низко из-за маленького роста Ясмин. Так что у нас будет отличный женский финал. Не самого высокого уровня, но то, как спортсменки будут бороться, будет самым интересным в этом матче», — цитирует Виландера Eurosport.

Ранее Крейчикова и Паолини лишь раз играли друг с другом. В том матче в квалификации Australian Open легко победила чешка — 6:2, 6:1. Однако вряд ли это давало ей большое преимущество в отчётном финале — слишком уж много времени прошло, более шести лет.

Уимблдон-2024

Уимблдон-2024

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Паолини, похоже, перенервничала перед матчем и неудачно вошла в финал. В первых двух геймах она выиграла лишь одно очко, и Крейчикова повела 2:0. Третий гейм итальянка всё же забрала, отыграв два брейк-пойнта. Но это был не более чем эпизод. Ясмин слишком часто ошибалась, в отличие от Барборы, забравшей следующие три гейма, один из которых — на приёме. При 5:1 Крейчикова позволила сопернице взять свой гейм, а потом под ноль подала на сет — 6:2 за 36 минут.

Стоит отметить, что у Паолини, в принципе, шла первая подача (74%), за исключением начала партии. Однако в обменах она смотрелась слабовато и на первой подаче взяла 12 из 23 розыгрышей (52%), а на второй — всего три из восьми (38%). Крейчикова в этих компонентах на голову превосходила соперницу. Процент попадания первой подачи у неё составил 90%, и из 19 таких розыгрышей она забрала 16, то есть 84%.

Барбора Крейчикова в финале Уимблдона-2024 с Ясмин Паолини

Барбора Крейчикова в финале Уимблдона-2024 с Ясмин Паолини

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале второго сета Паолини перехватила инициативу — во многом потому, что у Крейчиковой увеличилось количество неточностей. Итальянка, за которую болела бóльшая часть публики, стала лучше атаковать, рисковать — и это принесло свои плоды. Во втором гейме Ясмин впервые в матче взяла чужую подачу, а в третьем ушла с брейк-пойнта и подтвердила преимущество — 3:0 с брейком. В этом гейме Паолини не сбила даже обидная неудача, когда она не забила лёгкий мяч в пустой корт. Спортсменка села на корт и рассмеялась.

Ясмин Паолини в финале Уимблдона-2024 с Барборой Крейчиковой

Ясмин Паолини в финале Уимблдона-2024 с Барборой Крейчиковой

Фото: Julian Finney/Getty Images

Следующие три гейма остались за подающей. Крейчикова больше не подбиралась к брейк-пойнтам. Более того, в восьмом гейме Паолини уверенно приняла на матч, воспользовавшись очередной серией ошибок от чешки, — 6:2 за 37 минут. Барбора в этой партии сделала 14 невынужденных, а виннерсов у неё было всего четыре.

Ясмин Паолини и Барбора Крейчикова (обе — на заднем плане) в финале Уимблдона-2024

Ясмин Паолини и Барбора Крейчикова (обе — на заднем плане) в финале Уимблдона-2024

Фото: Julian Finney/Getty Images

В решающем сете теннисистки вплоть до 3:3 держали каждая свою подачу. Ход игры изменил седьмой гейм, взятый Крейчиковой со второго брейк-пойнта. Паолини на нём допустила двойную ошибку, первую для себя в матче. А при 5:4 Барбора подавала на титул. На 30:0 чешка сделала двойную, потом отыграла два брейк-пойнта и лишь с третьего матчбола, сорвав удары на первых двух, дожала соперницу — 6:2, 2:6, 6:4 за 1 час 58 минут.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:10 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 4
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Так 28-летняя Крейчикова завоевала свой второй титул на турнирах «Большого шлема» — после «Ролан Гаррос» 2021 года, когда она в решающем матче победила Анастасию Павлюченкову. Барбора стала первой чешкой в Открытой эре, выигравшей два разных мэйджора, и третьей чешкой, выигравшей Уимблдон в последние 10 лет, — после Петры Квитовой в 2014 году и Маркеты Вондроушовой в 2023-м. Кроме того, Крейчикова стала шестой теннисисткой в Открытой эре, выигравшей свой первый Уимблдон в возрасте не менее 28 лет (Энн Джонс впервые выиграла лондонский мэйджор в 1969 году, Вирджиния Уэйд — в 1977-м, Яна Новотна — в 1998-м, Марион Бартоли — в 2013-м, Анжелика Кербер — в 2018-м). Барбора, бывшая вторая ракетка мира, в понедельник взлетит на 22 места в рейтинге WTA и вернётся на 10-ю строчку.

Паолини, несмотря на поражение, в ближайший понедельник впервые в карьере станет пятой ракеткой мира — это было известно ещё до финала. Итальянка проиграла второй турнир «Большого шлема» подряд — после «Ролан Гаррос», когда сильнее оказалась Ига Свёнтек. Ясмин стала шестой теннисисткой в Открытой эре, проигравшей финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один год, — после Ивонн Гулагонг (1972 год), Крис Эверт (1973-й), Ольги Морозовой (1974-й), Аранчи Санчес (1995 и 1996 гг.) и Винус Уильямс (2002-й). Паолини по-прежнему не может обыграть теннисистку из Чехии: девять поражений в девяти матчах.

Кроме того, Крейчикова заработала за турнир £ 2,7 млн ($ 3 427 396) призовых, а Паолини — £ 1,4 млн ($ 1 777 168).

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На следующей неделе возобновится грунтовый сезон, который увенчает Олимпиада в Париже. С 15 по 21 июля пройдут два турнира категории WTA-250. В Будапеште из россиянок выступят Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Элина Аванесян и Мария Тимофеева. К ним могут присоединиться Екатерина Макарова и Алевтина Ибрагимова, если пройдут квалификацию. А в Палермо сыграет Анна Блинкова, а также Анастасия Тихонова и Софья Лансере, если пройдут отбор. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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