«Никто не поверит, что я выиграла Уимблдон!» Крейчикова — о втором титуле ТБШ

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала победительницей Уимблдона-2024. В финале она обыграла итальянку Ясмин Паолини в трёх сетах и стала двукратной победительницей турниров «Большого шлема».

В интервью на корте она призналась, что и сама не может поверить в свой триумф, и что у неё на родине в Чехии тоже наверняка никто в это не верит. А также рассказала, что Яна Новотна перед смертью просила её выиграть «Шлем».

«У меня нет слов… Никто не поверит, что я выиграла Уимблдон!»

— У меня нет слов… Это просто нереально! Это лучший день в моей карьере и в жизни тоже. Очень тяжело объяснить, что я сейчас чувствую.

Хочу поздравить Ясмин и её команду, она провела великолепные две недели, и это был отличный финал. Мы бились за каждый мяч, и в конце повезло мне. А она несколько недель назад играла в финале «Ролан Гаррос», поразительно, чего она добилась за такой короткий отрезок времени. Поздравляю!

— Очень непростая концовка матча. Как эмоционально пережили последний гейм?

— Я повторяла себе, что надо быть смелой. Если не смогу взять гейм, счёт станет 5:5, и мы продолжим играть. Мы бы до сих пор ещё играли, наверное. Очень тяжёлый матч, великолепный финал, я получила огромное удовольствие. Очень горжусь тем, что стою здесь и могу насладиться этим моментом.

— На матче сегодня была Мартина Навратилова. Как думаете, что это значит для вашей страны, для вашего родного города, для друзей, для родных?

— Думаю, никто ещё в это не верит. Никто не верит, что я дошла до финала, и никто не поверит, что я выиграла Уимблдон. Я сама до сих пор не могу поверить! Это невероятно! Я начала турнир две недели назад, у меня был очень тяжёлый первый матч, он шёл 3 часа 15 минут, я выиграла 7:5 в третьем сете. До этого я была не в лучшей форме из-за травмы, плохо начала сезон. Это невероятно, и вот я стою здесь, чемпионка Уимблдона!

«Перед смертью Новотна просила меня выиграть «Шлем»

— Вы вдохновлялись особенным человеком в вашей жизни, Яной Новотной. Вы рассказывали, как пришли к ней домой с мамой, постучались в дверь и дали ей письмо. Что бы это значило для неё?

— То, что я пришла к Яне, постучалась в дверь и дала ей письмо, всё, что случилось в тот момент, изменило мою жизнь. Когда я закончила в юниорах, то не знала, стоит ли мне продолжать играть в теннис, переходить на профессиональный уровень или лучше получать образование. Яна сказала мне, что у меня есть потенциал и что мне надо продолжать. Перед смертью она сказала мне идти и выиграть «Шлем». Я этого уже добилась в Париже в 2021-м, и это был невероятный момент. Но я никогда не мечтала о том, чтобы выиграть тот же трофей, что и Яна в 1998-м.

— Как сегодня будете праздновать?

— Я не знаю, не знаю. Я надеялась на победу, но до самого конца не знала, что выиграю. Обсужу с командой. И поблагодарить её ещё надо! Мы через многое прошли, особенно за последние пару месяцев. Так счастлива, что мы справились и сейчас можем отпраздновать с этим прекрасным трофеем. А завтра — насладиться выходным!