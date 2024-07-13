Джокович возьмёт реванш у Алькараса? Новак не забыл упущенный календарный «Шлем» в 2023-м

Уимблдон-2024 близится к концу, а значит, в мужской турнирной сетке остался самый интригующий матч – финал. И в этот раз за титул в Лондоне сразятся Новак Джокович (2) и Карлос Алькарас (3).

Для серба и испанца эта встреча станет шестой. В прошлый раз теннисисты играли друг с другом в полуфинале Итогового турнира осенью 2023 года. Тогда достаточно лёгкая победа осталась за Джоковичем (6:3, 6:2). Новак в целом ведёт в этом противостоянии со счётом 3-2.

Алькарас в последний раз переигрывал серба в прошлогоднем финале Уимблдона. Ту встречу Карлос начал совершенно неубедительно, с легко упущенной первой партии (1:6). Целый сет тогда понадобился испанцу, чтобы влиться в игру и следом в плотной борьбе на тай-брейке забрать вторую партию.

Теннисисты в том матче не были уступчивы, сыграли один из геймов длиной почти в полчаса и продемонстрировали равную борьбу. Решающая партия завершилась со счётом 6:4 в пользу Алькараса. Дойти до победы испанцу помогли вариативность, психологическая стойкость и физическая свежесть относительно Джоковича. Тем самым Новак прервал свою победную серию из пяти титулов на Уимблдоне, а также упустил шанс завоевать календарный «Большой шлем».

В этом году в Лондоне Алькарас провёл на один матч больше Джоковича. Карлос по ходу турнира одолел Марка Лаяла (7:6, 7:5, 6:2), Александара Вукича (7:6, 6:2, 6:2), Фрэнсиса Тиафо (5:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:2), Уго Умбера (6:3, 6:4, 1:6, 7:5), Томми Пола (5:7, 6:4, 6:2, 6:2) и Даниила Медведева (6:7, 6:3, 6:4, 6:4). Новак же переиграл Вита Коприву (6:1, 6:2, 6:2), Джейкоба Фирнли (6:3, 6:4, 5:7, 7:5), Алексея Попырина (4:6, 6:3, 6:4, 7:6), Хольгера Руне (6:3, 6:4, 6:2) и Лоренцо Музетти (6:4, 7:6, 6:4). Джокович прошёл четвертьфинал без борьбы, так как ещё до матча из-за травмы снялся его соперник, австралиец Алекс де Минор. Серб в итоге на корте провёл меньше времени, чем испанец: чуть больше 15 часов у Карлоса против почти 13 часов у Новака.

В прошлых матчах оба игрока выглядели свежими и физическими готовыми к ещё одной битве. Финальной. Не исключено, что снова пятисетовой.

Новак Джокович и Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Разница в возрасте между теннисистами – 16 лет. В рейтинге они идут друг за другом. Свои позиции в ATP Новак и Карлос не поменяют при любом раскладе в финале. Однако Джокович в случае победы сократит отставание от Янника Синнера до 410 очков, а Алькарас при триумфе ближе подойдёт к сербу и уменьшит разницу до 330 очков.

Новак поделился мнением о Карлосе и ожиданиями о предстоящей встрече.

«Он так молод, но за его плечами уже три победы в ТБШ, и он собирается взять четвёртый титул. В прошлом году он удивил всех нас тем, как он играл в Квинсе и на Уимблдоне, которые он выиграл подряд.

Можно подумать, что для человека, выросшего в Испании, победа в турнире на грунтовом корте важнее и логичнее, чем на Уимблдоне. Но, честно говоря, было потрясающе наблюдать за тем, как Карлос играл последние пару лет на траве. Я вижу много общего между мной и ним с точки зрения способности адаптироваться и приспосабливаться к поверхности. Вероятно, его самая большая черта заключается в том, что он умеет одинаково хорошо играть на любом покрытии. Он может адаптироваться к конкретному сопернику на любом корте и в любое время. Он очень разносторонний и совершенный игрок.

Впечатляет то, что он делает это в столь юном возрасте. Но надеюсь, он подарит мне победу на Уимблдоне в этом году, а потом посмотрим (улыбается). После этого я буду за него болеть», – сказал Джокович на пресс-конференции.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Новак наконец возвращается к привычным большим результатам и делает это вопреки трудностям: неудачному началу сезона и перенесённой операции на мениске. Теперь серб готов дать бой Алькарасу и взять реванш за прошлогодний финал Уимблдона.

Решающая встреча Новака и Карлоса пройдёт в воскресенье, 14 июля. За финальной битвой в Лондоне следите на «Чемпионате».