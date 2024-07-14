Где после Уимблдона сыграют Медведев и Мирра? Расписание турниров июля

Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон – стремительно уходит в историю, а теннисный мир практически без передышки переключает внимание на Олимпиаду в Париже, где матчи пройдут снова на грунте. Кто-то из олимпиоников будет играть на грунтовых турнирах, кто-то — просто тренироваться, некоторые отправятся в Ньюпорт, где окончательно завершится травяной сезон, а кто-то переберётся в Америку – там стартует продолжительный хардовый сезон. Посмотрим, кто где собирается сыграть.

ATP-500. Гамбург (Германия). 15-21 июля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Александр Зверев (четвёртая ракетка мира на дату заявки на турнир), Хольгер Руне (15), Себастьян Баэс (19), Франсиско Серундоло (26), Лучано Дардери (34), Маттео Арнальди (35), Артюр Фис (37), Чжан Чжичжэнь (42).

Полный заявочный лист.

Турнир появился ещё в 1892 году. С появлением «Мастерс-серии» входил в неё с 1990 по 2008 год, после чего передал лицензию Шанхаю, а сам стал относиться к категории 500. Рекордсменом по количеству титулов в Открытую эру является Роджер Федерер – четыре. Побеждали здесь и россияне – Николай Давыденко (2009) и Андрей Рублёв (2020). До финала добирались также Андрей Чесноков (1993), Евгений Кафельников (1994), Марат Сафин (2000, 2002) и тот же Рублёв (2019). Действующим чемпионом является немец Александр Зверев, который посеян в этом году под первым номером.

ATP-250. Ньюпорт (США). 15-21 июля

Трава, открытые корты.

Список участников: Адриан Маннарино (21), Кристофер Юбэнкс (44), Маркос Гирон (53), Алекс Михельсен (61), Брэндон Накашима (63), Артур Риндеркнеш (66), Маккензи Макдональд (76), Александар Вукич (80).

Полный заявочный лист.

Турнир находится на территории Зала теннисной славы в Ньюпорте, штат Род-Айленд и проводится с 1976 года, причём на традиционном травяном покрытии. Рекордсменом по количеству побед тут является Джон Иснер – четыре. Действующим чемпионом турнира является француз Адриан Маннарино, который в этом году возглавил сетку. Отметим, что в 2025 году это соревнования удалено из календаря ATP.

ATP-250. Гштаад (Швейцария). 15-21 июля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Стефанос Циципас (11), Уго Умбер (16), Феликс Оже-Альяссим (18), Томас Мартин Этчеверри (32), Ян-Леннард Штруфф (41), Маттео Берреттини (65), Янник Ханфман (92), Стэн Вавринка (93).

Полный заявочный лист.

Чемпионат Швейцарии впервые был проведён в 1897 году, а с 1915 года он обосновался в Гштааде. Рекордсменом по количеству титулов тут является австралиец Рой Эмерсон – пять. Среди чемпионов были и россияне – Евгений Кафельников (1995) и Михаил Южный (2013). Также финалистом становился Игорь Андреев (2004, 2008). После ковида дважды чемпионом был норвежец Каспер Рууд (2021, 2022), а действующим победителем турнира является аргентинец Педро Качин. В нынешнем розыгрыше сетку возглавили Стефанос Циципас и Уго Умбер.

ATP-250. Бостад (Швеция). 15-21 июля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Андрей Рублёв (6), Каспер Рууд (8), Таллон Грикспор (27), Мариано Навоне (29), Кэмерон Норри (39), Роман Сафиуллин (40), Павел Котов (50), Нуну Боржеш (51).

Полный заявочный лист.

Международный турнир в Швеции проводится с 1948 года. Рекордсменом по количеству титулов тут является местный теннисист Магнус Густафссон – четыре. Побеждали здесь также Карлос Мойя (2002), Рафаэль Надаль (2005), Давид Феррер (2007, 2012, 2017), Каспер Рууд (2021). Действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв, который и возглавил сетку нынешнего года. Кстати, Рууд и Надаль тоже участвуют в нынешнем турнире.

WTA-250. Будапешт (Венгрия). 15-21 июля

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Диана Шнайдер (49), Сиюй Ван (51), Магдалена Френх (52), Сара Соррибес-Тормо (57), Виктория Томова (63), Надия Подороска (64), Варвара Грачёва (69), Моюка Учижима (72), Элина Аванесян (74), Мария Тимофеева (98), Камилла Рахимова (108).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Будапеште начался в 1996 году. По две победы тут на счету израильтянки Анны Смашновой (2005, 2006), венгерки Агнеш Саваи (2009, 2010) и бельгийки Элисон Ван Эйтванк (2018, 2019). До финала среди прочих добиралась россиянка Елена Веснина (2012), а действующей чемпионкой является Мария Тимофеева, которая завоевала титул, будучи лаки-лузером. Мария приехала в этом сезоне защищать титул. Среди участниц также значатся Диана Шнайдер, Элина Аванесян и Камилла Рахимова.

WTA-250. Палермо (Италия). 15-21 июля

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Чжэн Циньвэнь (8/WC), Каролина Мухова (34/WC), Диан Парри (50), Татьяна Мария (56), Аранча Рус (58), Анна Блинкова (60), Питон Стирнс (62), Жаклин Кристиан (65), Эрика Андреева (97).

Полный заявочный лист.

Турнир в Палермо проводится с 1990 года. Среди прочих чемпионками тут становились россиянки Анастасия Мыскина (1999) и Динара Сафина (2003), финалистками также были Елена Макарова (1997) и Вера Звонарёва (2002). Действующей чемпионкой является китаянка Чжэн Циньвэнь, которая и возглавила сетку нынешнего розыгрыша. Также на турнире выступят россиянки Анна Блинкова и Эрика Андреева.

ATP-250. Умаг (Хорватия). 21-27 июля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Андрей Рублёв (6), Хольгер Руне (15), Лоренцо Музетти (25), Франсиско Серундоло (27), Джек Дрэйпер (29), Мариано Навоне (32), Маттео Арнальди (35), Лучано Дардери (37),

Полный заявочный лист.

Турнир в Умаге проводится с 1990 года. Чемпионами тут среди прочих становился советский теннисист Дмитрий Поляков (1991), россияне Николай Давыденко (2009) и Андрей Рублёв (2017), до финала добирался Игорь Андреев (2008). В 2021-м чемпионом стал Карлос Алькарас, в 2022-м его в финале обыграл Янник Синнер, а в решающем матче прошлого розыгрыша австралиец Алексей Попырин оказался сильнее Стэна Вавринки.

ATP-250. Кицбюэль (Австрия). 21-27 июля

Грунт, открытые корты.

Список участников: Каспер Рууд (8), Себастьян Баэс (18), Николас Харри (19), Алехандро Табило (24), Томас Мартин Этчеверри (31), Педро Мартинес-Портеро (48), Павел Котов (50), Нуну Боржеш (51).

Полный заявочный лист.

Чемпионат Австрии проводится с 1894 года. Он разыгрывался в Праге, Вене, Зальцбурге, Пёрчахе, Кицбюэле, Граце, а с 1969 года окончательно обосновался в Кицбюэле. Рекордсменом по количеству титулов в Открытую эру тут является аргентинец Гильермо Вилас – четыре. Действующим чемпионом является ещё один аргентинец – Себастьян Баэс, который обыграл в финале местного любимца Доминика Тима. Баэс, Тим, чемпион-2021 Каспер Рууд, а также россиянин Павел Котов значатся среди участников нынешнего розыгрыша.

ATP-250. Атланта (США). 22-28 июля

Хард, открытые корты.

Список участников: Бен Шелтон (14), Адриан Маннарино (22), Фрэнсис Тиафо (30), Джордан Томпсон (39), Миомир Кецманович (53), Джованни Мпетчи Перрикар (59), Брэндон Накашима (64), Артур Риндеркнеш (68).

Полный заявочный лист.

С этого турнира начинается хардовая американская серия, которая через пять недель увенчается US Open. Соревнования проводятся с 2010 года, и за это непродолжительное по теннисным меркам время у них появился безоговорочный лидер по количеству титулов – американец Джон Иснер, у которого шесть побед в столице штата Джорджия. В прошлом году чемпионом стал Тейлор Фритц, а список участников нынешнего года возглавили Бен Шелтон, Адриан Маннарино и Фрэнсис Тиафо.

WTA-250. Прага (Чехия). 21-26 июля

Хард, открытые корты.

Список участниц: Линда Носкова (26), Катержина Синякова (27), Барбора Крейчикова (31), Синьюй Ван (40), Ангелина Калинина (44), Магда Линетт (46), Магдалена Френх (56), Виктория Томова (58).

Полный заявочный лист.

Этот турнир появился в 2010 году под эгидой ITF, а с 2015-го получил лицензию WTA-250 (WTA International). До этого был турнир WTA, образованный в 1995 году и с 2011 года понизивший уровень до ITF. Чемпионками среди прочих тут были и россиянки – Динара Сафина (2005), Вера Звонарёва (2008), финалисткой-2022 становилась Анастасия Потапова. В 2023 году турнир печально прославился скандалом с недопуском российских теннисисток на территорию страны. В этом году представительницы России также в Праге не ожидаются.

WTA-250. Яссы (Румыния). 21-26 июля

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Мирра Андреева (24), Юлия Путинцева (34), Ана Богдан (50), Татьяна Мария (61), Жаклин Кристиан (62), Анна Блинкова (66), Моюка Учижима (70), Лаура Зигемунд (73).

Полный заявочный лист.

Турнир в румынском городе Яссы появился в календаре мужских «челленджеров» в 2020 году, а с 2022-го добавились и «челленджеры» WTA-125. С нынешнего года женский турнир повысил статус до WTA-250. Среди заявленных теннисисток значатся и россиянки Мирра Андреева и Анна Блинкова.

Олимпиада. Мужчины. Париж (Франция). 27 июля — 4 августа

Грунт, открытые корты.

Список участников: Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (2), Новак Джокович (3), Александр Зверев (4), Даниил Медведев (5), Каспер Рууд (7), Хуберт Хуркач (8), Алекс де Минор (9), Роман Сафиуллин (43), Павел Котов (51).

Полный заявочный лист.

Теннисный турнир в рамках олимпийской программы в современной истории появился в 1984 году как показательный вид спорта, а уже с Игр-1988 неизменно разыгрываются медали в четырёх разрядах – мужском и женском, одиночном и парном, а с 2012-го добавилась и пятая дисциплина – микст. Олимпийскими чемпионами в мужской одиночке за это время были Милослав Мечирж из Чехословакии (1988), швейцарец Марк Россе (1992), американец Андре Агасси (1996), россиянин Евгений Кафельников (2000), чилиец Николас Массу (2004), испанец Рафаэль Надаль (2008), британец Энди Маррей (2012, 2016), немец Александр Зверев (2021). Нынешний турнир пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», и на него приедут практически все сильнейшие – Синнер, Алькарас, Джокович, Зверев. Российскую заявку возглавил Даниил Медведев, попали в число участников Роман Сафиуллин и Павел Котов. А вот Андрей Рублёв и серебряный призёр Токио-2021 Карен Хачанов в Париже не выступят.

Олимпиада. Женщины. Париж (Франция). 27 июля — 4 августа

Грунт, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Кори Гауфф (2), Елена Рыбакина (4), Джессика Пегула (5), Маркета Вондроушова (6), Ясмин Паолини (7), Чжэн Циньвэнь (8), Мария Саккари (9), Екатерина Александрова (16), Мирра Андреева (23), Диана Шнайдер (48).

Полный заявочный лист.

В женском турнире тоже весьма достойный список чемпионок – немка Штеффи Граф (1988), американки Дженнифер Каприати (1992), Линдсей Дэвенпорт (1996), Винус Уильямс (2000), бельгийка Жюстин Энен (2004), россиянка Елена Дементьева (2008), американка Серена Уильямс (2012), пуэрториканка Моника Пуиг (2016), швейцарка Белинда Бенчич (2021). Российскую делегацию на Играх в Париже представляют Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

ATP-500. Вашингтон (США). 29 июля — 4 августа

Хард, открытые корты.

Список участников: Григор Димитров (10), Бен Шелтон (14), Себастьян Корда (21), Карен Хачанов (22), Адриан Маннарино (24), Фрэнсис Тиафо (29), Джордан Томпсон (40), Флавио Коболли (48), Аслан Карацев (99).

Полный заявочный лист.

Турнир в Вашингтоне разыгрывается с 1969 года. Рекордсменом по количеству титулов тут является Андре Агасси – пять. До финала среди прочих добирались россияне Евгений Кафельников (1999) и Даниил Медведев (2019). В этом году на турнир приедут многие теннисисты, не участвующие в Олимпиаде – болгарин Григор Димитров, россиянин Карен Хачанов, американцы Бен Шелтон, Себастьян Корда и другие.

WTA-500. Вашингтон (США). 29 июля — 4 августа

Хард, открытые корты.

Список участниц: Арина Соболенко (3), Дарья Касаткина (11), Людмила Самсонова (12), Мэдисон Кис (13), Онс Жабер (16), Анна Калинская (17), Виктория Азаренко (20), Анастасия Павлюченкова (32).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Вашингтоне проводится с 2012 года, а переехал он из Колледж-Парка. Чемпионками тут становились среди прочих и россиянки – Надежда Петрова (2011), Светлана Кузнецова (2014, 2018), Екатерина Макарова (2017), Людмила Самсонова (2022). До финала доходила Анастасия Павлюченкова (2012, 2015). В нынешнем розыгрыше заявлены многие спортсменки, не поехавшие на игры в Париж – белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко, Онс Жабер из Туниса, россиянки Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова.