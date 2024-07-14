Джокович бьётся с Алькарасом за титул Уимблдона-2024! Будет реванш за прошлый финал? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В воскресенье, 14 июля, сильнейшие мужчины поспорят за главный трофей. До этой стадии добрались оба прошлогодних финалиста – Новак Джокович (второй номер посева) и Карлос Алькарас (3). Тогда успех праздновал испанец, причём в пяти сетах. Но с тех пор серб выиграл ещё два их очных поединка – в финале «Мастерса» в Цинциннати-2023 и в полуфинале Итогового чемпионата ATP – 2023. Удастся ли теперь Новаку добиться реванша и завоевать 25-й «Шлем» за карьеру или Карлос сумеет защитить титул? За всеми событиями дня следите в нашем лайве.
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