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Новак Джокович, Карлос Алькарас: онлайн-трансляция финала Уимблдона-2024, где смотреть, расписание, сетки, когда начало

Джокович бьётся с Алькарасом за титул Уимблдона-2024! Будет реванш за прошлый финал? LIVE!
Даниил Сальников
Боевой Новак Джокович/Карлос Алькарас
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В воскресенье завершается травяной «Шлем». Мужчины поспорят за главный трофей. Остались сильнейшие. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В воскресенье, 14 июля, сильнейшие мужчины поспорят за главный трофей. До этой стадии добрались оба прошлогодних финалиста – Новак Джокович (второй номер посева) и Карлос Алькарас (3). Тогда успех праздновал испанец, причём в пяти сетах. Но с тех пор серб выиграл ещё два их очных поединка – в финале «Мастерса» в Цинциннати-2023 и в полуфинале Итогового чемпионата ATP – 2023. Удастся ли теперь Новаку добиться реванша и завоевать 25-й «Шлем» за карьеру или Карлос сумеет защитить титул? За всеми событиями дня следите в нашем лайве.

Уимблдон-2024. Мужчины. Сетка
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

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