Алькарасу пророчат пятичасовую битву за титул Уимблдона. Успеет ли испанец на финал Евро?

У Карлоса и английских болельщиков на Центральном корте может возникнуть проблема. Как им разорваться между теннисом и футболом?

21-летний испанец Карлос Алькарас собирается защитить титул на Уимблдоне. Для этого второй год подряд придётся обыграть в финале 37-летнего серба Новака Джоковича.

В прошлый раз Карлос сломил Новака в пяти сетах. Джокович сделал выводы и нацелен взять реванш. Алькарасу вряд ли будет просто на корте, хоть он и считается фаворитом.

Карлос перед финалом традиционно излучал оптимизм. Возможно, даже немного чрезмерный.

В воскресенье будет хороший день для испанцев», — сказал Алькарас прямо во время интервью на корте после победы над Даниилом Медведевым в полуфинале.

Заявление было очень самоуверенным. Публика встретила его громким гулом, поскольку сразу поняла, что подразумевает Алькарас. Карлос ясно дал понять, что рассчитывает выиграть финал Уимблдона, а потом увидеть победу сборной Испании над Англией в решающем матче чемпионата Европы по футболу. Если по первому пункту публика особо не расстроится, то дерзкий прогноз на поражение английской сборной в решающем матче Евро ожидаемо вызвал негодование у местной публики.

«Я не говорю, что Испания выиграет. Просто говорю, что будет классный день!» — сразу исправился Алькарас, пытаясь успокоить зрителей.

Карлос Алькарас быстро исправился после своей смелой речи на Уимблдоне Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Уверенность Карлоса в своих силах заслуживает похвалы, но для счастливого дня в Испании ему и футболистам придётся проделать большую работу. Финал Уимблдона Джокович – Алькарас начнётся в 16:00, а матч Англия – Испания стартует в 22:00. Теоретически может возникнуть ситуация, когда Карлосу не удастся полноценно насладиться просмотром футбола.

Год назад в Лондоне его сражение с Новаком длилось 4 часа и 43 минуты. Плюс как минимум час уходит на церемонию награждения и пресс-конференцию. Возможно, Алькарасу придётся следить за игрой прямо из душевой, как было в случае с матчем Испания – Германия в четвертьфинале Евро. Тогда Карлос в пяти сетах дожал американца Фрэнсиса Тиафо в третьем круге Уимблдона, как раз к старту футбола.

Хуан-Карлос Ферреро ожидает затяжной финал Уимблдона Фото: Francois Nel/Getty Images

Тренер испанца Хуан-Карлос Ферреро снова ждёт сражение длиной около пяти часов.

«Мы знаем, что 37 дней назад Джоковичу сделали операцию, а теперь он в финале Уимблдона. Надо принимать реальность, а она в том, что он восстановился очень быстро и очень хорошо. Думаю, ему удаётся играть на хорошем уровне, как и раньше. Но самое главное, что он находится в оптимальной физической форме. Он хорошо двигается. Видно, что он скользит по корту без каких-либо проблем. Надо учитывать, что сражение будет по меньшей мере таким же, как в прошлом году.

Я говорил Карлосу, что матч опять будет пятичасовым, так что его психологический уровень должен быть очень высоким. Будем реалистами, Джокович – фаворит, если учитывать опыт подобных финалов и количество титулов на Уимблдоне. Очевидно, что мы понимаем потенциал Карлоса. В команде мы считаем, что если он играет хорошо, то Джоковичу очень тяжело играть. Но мы понимаем и уровень Новака. Он знает, как играть даже в плохие дни, как преодолеть эти проблемы. Так что мы ждём очень высокого уровня в финале от Джоковича», — заявил Ферреро.

Возможно, Хуан-Карлос просто не хочет делать слишком громкие заявления и скромничает, но действительно велика вероятность, что сейчас Алькарас и Джокович вновь будут долго выяснять отношения. Битва под пять часов не кажется такой уж фантастикой. Возможно, Карлос и Новак даже сыграют самый длинный финал в истории Уимблдона, превзойдя показатель Джоковича и Роджера Федерера в 2019 году (4 часа и 57 минут).

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль уже в предвкушении второй половины дня в воскресенье. Он собирается смотреть теннис и футбол. Конечно, Рафа будет поддерживать своих соотечественников.

«Вперёд, Карлос и сборная Испании по футболу!» — подписал Надаль свой пост в соцсетях.

Рафаэль Надаль будет болеть за Карлоса Алькараса и сборную Испании Фото: Соцсети Рафаэля Надаля

В похожей ситуации с Алькарасом оказываются англичане, которые посетят финал Уимблдона. Если матч затянется, им будет сложно успеть приехать домой на решающий матч Евро. Хотя простые болельщики в Испании и Англии (и не только), которые не будут присутствовать на Центральном корте Уимблдона, должны без проблем посмотреть оба матча, если только вдруг Алькарас и Джокович не устроят битву на шесть часов, что на траве вряд ли случится.

В худшем случае зрители переключатся сразу с Уимблдона на футбол, пропустив часть церемонии с участием теннисистов. Хотя для любителей спорта насыщенная программа воскресенья только в радость, а истинные ценители тенниса получат огромное удовольствие в случае максимально интригующего и затяжного финала Уимблдона.