Алькарас опять победил Джоковича в финале Уимблдона. И завоевал редчайший «Канальный шлем»

Карлос стал лишь шестым игроком в Открытой эре, выигравшим «Ролан Гаррос» и лондонский мэйджор в один год.

В воскресенье, 14 июля, на Уимблдонском турнире состоялся финальный матч в мужском одиночном разряде. Как и год назад, в решающей встрече сошлись трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас и 24-кратный победитель мэйджоров Новак Джокович. В 2023 году испанец в пяти сетах победил серба на лондонском мэйджоре. В этот раз, очевидно, Алькарас намеревался повторить успех, а Джокович стремился к реваншу.

Здесь добавим лишь, что перед матчем эксперты оценивали шансы соперников как 56 на 44 в пользу Алькараса. На стороне Карлоса — молодость и физическая выносливость, на стороне Новака — опыт и психологическая стойкость. Что из этого в данном случае важнее, могла дать ответ только игра.

Карлос Алькарас и Новак Джокович на тренировке на Уимблдоне-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первый же гейм финала, в котором подавал Джокович, стал марафонским — 14 минут. Сразу вспомнился 27-минутный гейм из прошлогоднего финала, когда Алькарас сделал брейк. В этот раз результат остался тем же. Испанец после семи «ровно» реализовал пятый брейк-пойнт. Серб сразу же принялся часто выходить к сетке, но далеко не всегда делал это удачно (4 из 12 за всю партию). Подтвердил брейк Карлос на удивление легко, отдав лишь один розыгрыш, — 2:0.

Спасти сет Новак не смог. В пятом гейме Алькарас ещё раз взял подачу Джоковича — тот допустил двойную ошибку на брейк-пойнте. В шестом гейме серб впервые заработал брейк-пойнт, однако не воспользовался им, не попав в корт после выхода соперника к сетке. И счёт стал 5:1. Седьмой гейм Новак, подавая, взял под ноль, но уже в следующем гейме Карлос со второй попытки подал на партию — 6:2 за 41 минуту. Джокович на первой подаче выиграл непозволительно мало очков (12 из 22, то есть всего 55%), в то время как у Алькараса с этим было всё в порядке (12 из 14, то есть 86%). Хотя стоит понимать, что такую статистику обусловил длиннющий первый гейм.

Новак Джокович в финале Уимблдона-2024 с Карлосом Алькарасом Фото: Francois Nel/Getty Images

Второй сет Алькарас также начал с брейка, проиграв лишь одно очко, после чего подтвердил отрыв — 2:0. В этот раз испанец так и не дал Джоковичу подобраться к брейк-пойнтам. Серб и на своей подаче играл ниже своего уровня. В седьмом гейме Новак при 30:30 неудачно вышел к сетке, а на брейк-пойнте дал двойную — так Карлос сделал второй брейк, после которого счёт стал 5:2 в его пользу. Подавая на партию, Алькарас реализовал первый же сетбол — 6:2 всего за 34 минуты.

Повторился не только счёт, но и общий характер игры. Джокович неудачно выходил к сетке (лишь 5 из 10 удачных действий) и не лучшим образом проводил розыгрыши даже на своей подаче (на первой — 9 из 15, или 60%, на второй — 2 из 6, или 33%). А Алькарас на первой подаче выиграл 12 очков из 14, то есть 86%.

Карлос Алькарас и Новак Джокович (на заднем плане) в финале Уимблдона-2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

В начале третьего сета у Джоковичо стало хоть что-то получаться в своих геймах, хотя выходы к сетке по-прежнему оставались слабым местом. Алькарас во втором гейме ушёл с 0:30, а в третьем не использовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. В шестом гейме серб впервые за матч вышел на брейк-пойнт, обведя испанца по линии, но тот благодаря подаче отыгрался и в итоге реализовал геймбол эйсом — 3:3.

То был последний шанс Джоковича что-то изменить. Фактически всё стало ясно после девятого гейма, в котором Алькарас на приёме проиграл только одно очко — у Карлоса здорово проходили обводящие — и после перехода вышел подавать на титул. Казалось, 10-й гейм станет последним, особенно после того, как испанец повёл 40:0. Но он не реализовал тройной матчбол! На первом розыгрыше у него случилась двойная ошибка, а потом всё пошло наперекосяк. А Джокович использовал первый же брейк-пойнт — 5:5.

Следующие два гейма остались за подающим, и зрители стали свидетелями тай-брейка. Ключевым моментом, пожалуй, стал восьмой розыгрыш, в котором Джокович грубо сорвал удар, после которого мяч попал в коридор. И счёт стал 5:3 в пользу Алькараса, сделавшего к тому моменту два брейка против одного у оппонента. Вскоре Карлос реализовал первый же матчбол (четвёртый, если учесть 10-й гейм) — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4) за 2 часа 30 минут.

Так Алькарас выиграл свой четвёртый турнир «Большого шлема». Пока он идёт без поражений в финальных матчах. Испанец стал восьмым игроком в истории, выигравшим все первые свои четыре финала ТБШ, причём лишь вторым — в Открытой эре (после Федерера, который выиграл первые семь финалов). Также Карлос стал девятым игроком в Открытой эре, защитившим титул на Уимблдоне. И шестым игроком в Открытой эре (с 1968 года), выигравшим «Ролан Гаррос» и Уимблдон в один год (так называемый «Канальный шлем» — по названию пролива Ла-Манш между Францией и Англией), — после Рода Лэйвера, Бьорна Борга (трижды), Рафаэля Надаля (дважды), Роджера Федерера и того же Джоковича.

Алькарас стал вторым испанцем, выигравшим не менее двух Уимблдонов, — после Рафаэля Надаля, который тоже дважды побеждал здесь. Карлос стал третьим игроком в Открытой эре, выигравшим не менее двух Уимблдонов в возрасте не старше 21 года, — после Бориса Беккера и Бьорна Борга. И четвёртым игроком в Открытой эре, выигравшим четыре мэйджора в возрасте не старше 21 года, — после Беккера, Борга и Матса Виландера.

Кроме того, Алькарас заработал за турнир £ 2,7 млн ($ 3 427 396) призовых, а Джокович — £ 1,4 млн ($ 1 777 168).

На следующей неделе возобновится грунтовый сезон — теннисисты получат возможность подготовиться к Олимпиаде, которая пройдёт на кортах «Ролан Гаррос» в конце июля — начале августа. На «пятисотнике» в Гамбурге, в Гштааде и в Ньюпорте россиян не будет, а вот в Бостаде выступят Андрей Рублёв, Роман Сафиуллин и Павел Котов, посеянные первым, шестым и восьмым соответственно.