Алькарас и Джокович заработали на Уимблдоне $ 5 млн. Но по сезону Новак уступает Медведеву

Уимблдон-2024 подошёл к концу. Мужской финал в этот раз оказался не таким ярким, как прошлогодний, хотя драматичные моменты в нём всё же были, несмотря на доминирование Карлоса Алькараса в первых двух партиях. В 10-м гейме третьего сета Новак Джокович ушёл с тройного матчбола, но на тай-брейке испанец всё-таки дожал серба. И получил за это внушительную сумму призовых. Хотя Новака, как и Карлоса, тоже не обидели.

Однако начнём всё же с победителя. За титул на Уимблдоне-2024 Алькарас заработал £ 2,7 млн. По текущему курсу это составляет $ 3 427 396. Излишне говорить, что это самые крупные призовые испанского теннисиста за отдельно взятый турнир. Титул на «Ролан Гаррос» пополнил его счёт на € 2,4 млн, или чуть более $ 2,6 млн. Ещё однажды призовые Карлоса превысили миллион долларов США. За титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе он заработал $ 1,1 млн.

Джокович как финалист Уимблдона заработал за это £ 1,4 млн, или $ 1 777 168. На предыдущих турнирах в 2024-м он столько не зарабатывал. После Australian Open, где Новак добрался до полуфинала, на его счету оказалось на $ 955 665 больше, а четвертьфинал «Ролан Гаррос» принёс ему чуть более $ 450 тыс.

Карлос Алькарас и Новак Джокович (на заднем плане) в финале Уимблдона-2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

По общему количеству призовых за сезон Алькарас уверенно занимает первое место — почти $ 8 млн. Джокович, несмотря на вчерашний финал, занимает лишь пятую строчку. В этом сезоне он часто пропускал турниры, а где играл — не добирался до финала. Так что одной позицией выше располагается полуфиналист Уимблдона-2024 Даниил Медведев.

Призовые в ATP за сезон, $ млн

Андрей Рублёв (Россия) — 2,28

Тейлор Фритц (США) — 2,41

Стефанос Циципас (Греция) — 2,8

Алекс де Минор (Австралия) — 2,85

Каспер Рууд (Норвегия) — 3,27

Новак Джокович (Сербия) — 3,63

Даниил Медведев (Россия) — 3,79

Александр Зверев (Германия) — 4,95

Янник Синнер (Италия) — 6,06

Карлос Алькарас (Испания) — 7,99

Примечание. Суммы с точностью до доллара станут известны в понедельник, 15 июля, когда ATP переведёт фунты стерлингов в доллары США по актуальному курсу. В связи с пересчётом показатели могут незначительно измениться в ту или иную сторону.

А вот по призовым за карьеру Джоковичу нет и ещё долго не будет равных. Он уверенно возглавляет историческую таблицу, имея $ 184,3 млн. Ближайшие преследователи — Рафаэль Надаль ($ 134,9 млн) и Роджер Федерер ($ 130,6 млн). Алькарас идёт девятым ($ 35,0 млн).

А что за пределами корта?

21-летний Алькарас в принципе не может быть обладателем такого состояния, как 37-летний Джокович. У Карлоса четыре титула ТБШ — тоже немало, но ведь у Новака их 24. Для подробной информации обратимся к порталу Sportico, специализирующемуся на подсчётах финансов в спорте.

Издание подсчитало, что за последние 12 месяцев, то есть с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года, Алькарас заработал $ 45 млн, $ 30 млн из которых приходятся на доходы от рекламы и спонсорских поступлений. Также здесь учтён выставочный матч Алькараса с Надалем под названием Netflix Slam в Лас-Вегасе в марте. Точную сумму призовых Netfix не называла, однако стандартный ценник Карлоса на выставочные встречи — $ 800–900 тыс. Кроме того, было распродано несколько десятков тренировок, каждая из которых обошлась желающим в $ 150 тыс.

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас в Лас-Вегасе в марте 2024 года Фото: Chris Unger/Getty Images

Алькарас имеет спонсорские соглашения с LVMH, Rolex, BMW, Babolat, Calvin Klein, ISDIN. А главный его спонсор — Nike. В 2023 году контракт продлили на улучшенных для спортсмена условиях. Соглашение также предполагает зависимость выплат от результатов. По оценкам, годовые поступления от Nike в копилку Алькараса превышают $ 10 млн.

Что касается Джоковича, то его заработки за последние 12 месяцев оценили в $ 38,7 млн, в том числе $ 26 млн за пределами корта. Портфолио Новака впечатляет не меньше, а то и больше: Asics, Head, Hublot, Lacoste, Lemero, NetJets, Peugeot, Raiffeisen Bank International, Ultimate Software Group. Общее состояние серба оценивают в $ 250 млн. И по этому показателю он четвёртый среди всех теннисистов. Впереди лишь Серена Уильямс ($ 300 млн), Роджер Федерер ($ 550 млн) и… Ион Цириак ($ 1,2 млрд). Эпатажный румын и близко не добивался таких успехов, как перечисленные до него персоны, однако сколотил гигантское состояние в банковском деле.