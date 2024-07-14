«Хочу сидеть за одним столом с большими парнями». Алькарас — после победы над Новаком

Карлос Алькарас защитил свой титул Уимблдона, в финале обыграв великого чемпиона Новака Джоковича. Сегодня он, по признанию серба, просто «был лучше в каждом аспекте, на шаг впереди». В 21 год испанец завоевал уже четвёртый «Шлем» и останавливаться на этом не планирует. На пресс-конференции Карлос сказал, что по-прежнему считает Новака Суперменом, а себя пока не причисляет к «большим парням», но мечтает поравняться с ними к концу карьеры.

«Однажды я хочу сидеть за одним столом с большими парнями. Это моя мечта»

— У вас впереди чемпионский бал, и в это же время будет футбол. Как будете его смотреть?

— У меня будет ужин со всеми победителями. Первый тайм буду смотреть на телефоне, второй – по телевизору. Пропустить не могу! Это будет важный момент для испанцев. Они смотрели мой финал, я должен смотреть их, поддерживать.

— В прошлом году был сумасшедший матч, а в этом году вы доминировали. Что вы чувствовали?

— Ощущения великолепные, отличный матч для меня. Новак играл не лучшим образом первые два сета, много ошибался, и я этим пользовался. Только подумайте, я выиграл «Ролан Гаррос» и Уимблдон в один год, мало кому это удавалось. Это невероятно. Стараюсь осознать, что я дважды выиграл Уимблдон.

— Много статистики о вас – вы стали самым молодым то, самым молодым это. Вы чувствуете гордость за это или вам это неважно?

— Конечно, я видел всю эту статистику. Что я самый молодой игрок, выигравший «Ролан Гаррос» и Уимблдон за один год. Стараюсь об этом не думать. Это замечательное начало карьеры, но надо продолжать выстраивать свой путь. Однажды я хочу сидеть за одним столом с большими парнями. Это моя главная цель. Моя мечта. Неважно, что я в 21 год уже выиграл четыре «Шлема». Если я не буду продолжать в том же духе на этих турнирах, это не имеет значения. Я очень хочу продолжать. Постараюсь и дальше побеждать и к концу карьеры иметь много титулов.

— Роджер, Рафа, Новак, ни у кого из них не было четырёх «Шлемов» в 21 год. Каким числом вы будете довольны, сколько титулов хотите выиграть?

— Сейчас я доволен той работой, которую проделываю с командой. Я очень горжусь собой и всем, что я делаю. Очень горжусь всеми в моей команде. Всё, чего мы добились, уже что-то невероятное. Потрясающий путь. Я хочу продолжать и становиться лучше, расти. Стараться продолжать побеждать. Это всё, что для меня сейчас имеет значение. Не знаю, где мой предел и не хочу об этом думать. Просто хочу продолжать наслаждаться своим моментом. Продолжать мечтать. Посмотрим, сколько титулов у меня будет к концу карьеры – 25, 30, 15, четыре. Я не знаю. Я только хочу продолжать наслаждаться, и посмотрим, что уготовит мне будущее.

«Я по-прежнему считаю Новака Суперменом»

— Перед турниром вы назвали Новака Суперменом. А сейчас Супермен — это вы?

— Я по-прежнему верю, что Новак – Супермен. То, что он сотворил на этом турнире, который начался всего через несколько недель после операции, это невероятно и потрясающе. Как я сказал на корте, я говорил своей команде, что он проделал невероятную работу. Дал себе шанс сыграть на турнире. А его выход в финал – это, на мой взгляд, вообще что-то фантастическое. Сегодня я его обыграл. Но для меня Новак по-прежнему Супермен.

— Что вы ещё можете улучшить? Новак сказал, что никогда не видел, чтобы вы так подавали, как сегодня.

— В первом матче у меня очень плохо шла подача, знал, что надо над этим поработать. Я тренировал подачу, чтобы стать лучше. В каждом следующем матче мне удавалось прибавлять, очень рад, что сегодня так подавал, в финале это стало моим главным оружием. Надо всё продолжать улучшать – форхенд может быть лучше, игра в целом тоже. Надо расти.

— Вы с Янником выиграли все «Большие шлемы» в этом году. Вы с ним теперь всем заправляете?

— Мы с Янником – 21 и 22 года – в топе рейтинга, выигрываем «Большие шлемы». Думаю, для тенниса хорошо, когда новые лица выигрывают большие трофеи, сражаются на больших турнирах. Очень рад, что он есть. Как я уже говорил, у нас с ним отличное противостояние. Много молодых игроков на подходе и тоже бьются за большие достижения. Это здорово для спорта, для тенниса и для игроков тоже.

— После поражения от Медведева на US Open вы сказали, что вам надо немного созреть. Есть ощущение, что созрели?

— Да, я вынес урок из того матча с Даниилом на US Open – 2023. Мне надо было быть лучше, стать более зрелым в таких ситуациях. Как сейчас помню, я немного сдался во втором сете после проигрыша в первом. Это неприемлемо на «Шлеме». Такого нельзя повторять. Это мне сильно помогло в следующих турнирах, надо быть сильнее психологически, показывать свой лучший теннис в равных и тяжёлых ситуациях. Я сейчас здесь благодаря таким ситуациям, которые послужили мне уроком.