БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Шарапова и Джекман. Звёзды на финале Уимблдона
Шарапова и Джекман. Звёзды на финале Уимблдона
В Лондоне завершился Уимблдон. На финальные матчи мужчин и женщин пришли множество звёзд спорта и Голливуда. Кто оказался на трибунах?
AMP-версия
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская вместе со своей дочкой Шарлоттой смотрела за матчем Джоковича и Алькараса, а потом вручила трофей Карлосу.
Джек Грилиш
Джек Грилиш
Полузащитник «Манчестер Сити» наблюдал за игрой Джоковича и Алькараса.
Стэн Смит
Стэн Смит
Экс-теннисист и создатель легендарных кроссовок тоже решил посмотреть финал мужского турнира.
Мария Шарапова
Мария Шарапова
Победительницу Уимблдона заметили на трибунах женского матча.
Зендея
Зендея
Актриса посетила и мужской, и женский финал.
Том Круз
Том Круз
Актёр наслаждался игрой Алькараса и Джоковича.
Кен Розуолл
Кен Розуолл
Восьмикратный победитель ТБШ также стал гостем мужского матча.
Хью Джекман
Хью Джекман
Актёр был замечен на трибунах женского финала.
Рубен Диаш
Рубен Диаш
Защитник «Манчестер Сити» посетил Уимблдон в день мужского матча.
Андре Агасси
Андре Агасси
Восьмикратный победитель ТБШ наблюдал за игрой Алькараса и Джоковича.
Том Фелтон
Том Фелтон
Актёр стал гостем мужского финала.
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Актёр наблюдал за игрой Алькараса и Джоковича.
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Актриса смотрела матч в компании Камбербэтча.
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Актёр следил за игрой Алькараса и Джоковича.
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Актриса посетила матч между Крейчиковой и Паолини.
Шарапова, Миддлтон и Джекман. Кто из звёзд посетил финалы Уимблдона?
Читайте также
Марго Робби и Pink. Звёзды на полуфинале Уимблдона
Марго Робби и Pink. Звёзды на полуфинале Уимблдона
Паолини повторила рекорд Уильямс
Паолини повторила рекорд Уильямс
Женский финал на Уимблдоне-2024 станет особенным
Женский финал на Уимблдоне-2024 станет особенным
У Медведева — особое достижение на ТБШ
У Медведева — особое достижение на ТБШ
Медведев повторил достижение Надаля
Медведев повторил достижение Надаля
Уимблдон-2024 — рекордный по пятисетовым матчам
Уимблдон-2024 — рекордный по пятисетовым матчам
Джокович — рекордсмен по четвертьфиналам на ТБШ
Джокович — рекордсмен по четвертьфиналам на ТБШ
Гвардиола и Федерер. Знаменитости на Уимблдоне
Гвардиола и Федерер. Знаменитости на Уимблдоне
Синнер — лидер по победам в туре в 2024 году
Синнер — лидер по победам в туре в 2024 году
У Касаткиной крутое достижение на Уимблдоне
У Касаткиной крутое достижение на Уимблдоне
Маррей трогательно попрощался с Уимблдоном
Маррей трогательно попрощался с Уимблдоном
Шарапова и родители Миддлтон. Звёзды Уимблдона
Шарапова и родители Миддлтон. Звёзды Уимблдона
Топ-4 теннисистки по победам на ТБШ с 2020 года
Топ-4 теннисистки по победам на ТБШ с 2020 года
Вондроушова повторила антирекорд Граф на Уимблдоне
Вондроушова повторила антирекорд Граф на Уимблдоне
Какой была победа Шараповой на Уимблдоне-2004
Какой была победа Шараповой на Уимблдоне-2004
Бекхэм и Грол. Звёзды на Уимблдоне-2024
Бекхэм и Грол. Звёзды на Уимблдоне-2024

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android