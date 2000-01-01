Шарапова и Джекман. Звёзды на финале Уимблдона
В Лондоне завершился Уимблдон. На финальные матчи мужчин и женщин пришли множество звёзд спорта и Голливуда. Кто оказался на трибунах?
Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская вместе со своей дочкой Шарлоттой смотрела за матчем Джоковича и Алькараса, а потом вручила трофей Карлосу.
Джек Грилиш
Полузащитник «Манчестер Сити» наблюдал за игрой Джоковича и Алькараса.
Стэн Смит
Экс-теннисист и создатель легендарных кроссовок тоже решил посмотреть финал мужского турнира.
Мария Шарапова
Победительницу Уимблдона заметили на трибунах женского матча.
Зендея
Актриса посетила и мужской, и женский финал.
Том Круз
Актёр наслаждался игрой Алькараса и Джоковича.
Кен Розуолл
Восьмикратный победитель ТБШ также стал гостем мужского матча.
Хью Джекман
Актёр был замечен на трибунах женского финала.
Рубен Диаш
Защитник «Манчестер Сити» посетил Уимблдон в день мужского матча.
Андре Агасси
Восьмикратный победитель ТБШ наблюдал за игрой Алькараса и Джоковича.
Том Фелтон
Актёр стал гостем мужского финала.
Бенедикт Камбербэтч
Актёр наблюдал за игрой Алькараса и Джоковича.
Джулия Робертс
Актриса смотрела матч в компании Камбербэтча.
Джерард Батлер
Актёр следил за игрой Алькараса и Джоковича.
Аня Тейлор-Джой
Актриса посетила матч между Крейчиковой и Паолини.
Шарапова, Миддлтон и Джекман. Кто из звёзд посетил финалы Уимблдона?
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