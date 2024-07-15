Алькарас неловко станцевал на балу с чемпионкой Уимблдона. Зато возродил давнюю традицию

За последние три десятилетия только Карлос и Новак Джокович кружились в вальсе с победительницами женского разряда.

Испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова в этом году выиграли Уимблдон в мужском и женском одиночном разрядах. После турнира в Лондоне прошёл традиционный бал чемпионов.

Алькарас и Крейчикова потанцевали друг с другом под песню Дуа Липы Dance The Night. В данном случае Карлос по-джентльменски проявил инициативу и пригласил Барбору.

Со стороны кажется, что испанец и чешка чувствовали себя немного неловко. Этот момент подметила легендарная российская теннисистка, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова.

«Карлос Алькарас и Барбора Крейчикова станцевали на балу чемпионов Уимблдона под песню Дуа Липы из фильма «Барби» Dancing The Night — получилось немного неловко, песня, кажется, не предназначена для такого танца, ну ничего, зато оба прекрасно играют в теннис! Кстати, время начала бала пришлось немного подвинуть, чтобы Карлос мог досмотреть финальный матч Евро-2024, где его земляки одержали победу. В прекрасном настроении и отличном смокинге 21-летний чемпион отправился танцевать», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Карлос Алькарас и Барбора Крейчикова танцуют на балу Фото: Пресс-служба Уимблдона

Главное, что Алькарас и Крейчикова всё-таки отдали дань давней традиции, ведь в последние годы танец чемпионов стал не таким уж частым явлением. Уимблдон проводится с 1877 года и является старейшим турниром «Большого шлема». Бал чемпионов включили в программу соревнований с 1934-го в честь победы британца Фреда Перри, который принёс стране первый титул за четверть века.

Постепенно на торжественном мероприятии прижилась традиция танца чемпионов в мужском и женском одиночном разряде. Не всем теннисистам она пришлась по душе. Многих раздражал сам факт участия в ужине после тяжёлой работы в течение двух недель турнира. Не говоря уже о необходимости кружиться в вальсе под всеобщие взоры.

В начале 1990-х чемпионы перестали танцевать вместе. Никто особо не жаловался, кроме Андре Агасси. Он выиграл турнир в 1992 году и очень хотел покружиться в вальсе со Штеффи Граф. Андре тогда крайне эпатажно одевался и имел причёску в стиле панк. Штеффи его всерьёз не воспринимала, отвергала любые знаки внимания и отказалась танцевать. Кто бы мог подумать, что через семь лет они начнут встречаться, ещё через два года поженятся, вырастят двоих детей и будут жить в полной гармонии вот уже четверть века.

После Агасси более пары десятилетий никто не проявлял энтузиазма в плане желания потанцевать на балу чемпионов Уимблдона. Традицию возродили Новак Джокович и Серена Уильямс в 2015-м, сплясавшие под романтическую песню из фильма «Лихорадка субботнего вечера». Но следующие чемпионы далеко не всегда следовали примеру серба и американки. Например, та же Серена в 2016-м не танцевала с Энди Марреем.

В 2017 году испанка Гарбинье Мугуруса очень хотела станцевать с Роджером Федерером, который только что выиграл рекордный в истории восьмой титул Уимблдона. Но не судьба.

Гарбинье Мугуруса не смогла потанцевать с Роджером Федерером, хотя собиралась Фото: AELTC — Pool / Getty Images

Проблема в том, что организаторы ужина не озаботились наличием музыки. Конечно, при желании можно было что-то придумать, но Мугуруса решила не беспокоить Федерера по такому поводу.

«Дело было так. Я была очень рада возможности потанцевать, но там всё оказалось гораздо серьёзнее, чем я думала. Британцы такие серьёзные. Всё было идеально, очень красиво, но не было музыки. Как я должна танцевать, если нет музыки? Так что никакого танца не было. Хотя я с нетерпением этого ждала», — сказала Мугуруса.

После Федерера четыре раза подряд чемпионом стал Новак Джокович. Танцевал он только с немкой Анжеликой Кербер в 2018-м, да и было это отчасти спонтанно и очень недолго по просьбе ведущей ужина. А вот с Симоной Халеп, Эшли Барти и Еленой Рыбакиной Новак не кружился даже в имитационном танце.

Анжелика Кербер и Новак Джокович танцуют в 2018 году Фото: Thomas Lovelock/AELTC — Pool /Getty Images

В 2023-м гегемонию Джоковича на Уимблдоне прервал Алькарас. Он не танцевал с чешкой Маркетой Вондроушовой, но её соотечественницу Барбору Крейчикову через год пригласил. Бал чемпионов проводится в день завершения мужского финала и обычно начинается в 20.30 по местному времени. Но ради Алькараса в этом году организаторы немного отошли от принципов. Бал состоялся после 22 часов, когда уже завершился финал чемпионата Европы по футболу Испания – Англия (2:1).

Карлос явно пребывал в отличном настроении и решил пригласить Крейчикову на танец. Возможно, Алькарас ещё не раз выиграет Уимблдон и будет постоянно придерживаться этой традиции без громких поводов вроде победы Испании на Евро. Другим теннисистам тоже не мешало бы взять пример с Карлоса. На Уимблдоне много архаичных обычаев, но танец чемпионов далеко не худший из них.