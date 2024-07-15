Трое россиян победили в первый день после Уимблдона: 20-летняя Тимофеева защищает титул

Уимблдон-2024 закончился только вчера, но теннисным болельщикам скучать не придётся, ведь уже в понедельник, 15 июля, возобновился грунтовый сезон, который завершится Олимпиадой в конце июля — начале августа. На турнир ATP-250 в Бостаде, также известный, как Открытый чемпионат Швеции, заявились трое россиян, и все они оказались сеяными. Андрей Рублёв, действующий чемпион турнира, получил первый номер посева, Роман Сафиуллин — шестой, Павел Котов — восьмой.

Турнир в Бостаде неизменно присутствует в теннисном календаре с 1948 года. Единственное исключение — сезон-2020, когда весь мировой спорт замер на несколько месяцев из-за пандемии. Чаще всего здесь побеждали шведы, что не может удивлять. Однако больше всего титулов не у легендарных Бьорна Борга и Матса Виландера (оба — по три), а у Магнуса Густафссона (четыре).

Наши теннисисты редко добивались громких успехов в Бостаде. Александр Метревели завоевал титул в далёком 1966 году, а в 2006-м Николай Давыденко дошёл до финала. Ну а в сезоне-2023 Открытый чемпионат Швеции, как уже говорилось, выиграл Рублёв.

Сегодня свой матч провёл Павел Котов, замыкающий топ-60 рейтинга ATP. Он играл с бывшей 17-й, а ныне 106-й ракеткой мира Кристьяном Гарином из Чили. После неплохих выступлений в 2021-м (четвертьфинал Мадрида) и в 2022-м (четвертьфиналы Рима и Уимблдона) Гарин сдал и выпал из первой сотни. Однако на грунте он почти всегда опасен. Чилиец, ранее никогда не игравший с Котовым, за карьеру завоевал пять титулов на уровне ATP, и всё это происходило на самом медленном покрытии.

Первый сет из-за дождя оказался разбит на две половины. Котов сделал брейк в третьем гейме, и на незапланированный перерыв теннисисты ушли при счёте 4:2 в пользу россиянина. По возобновлении игры Павел в восьмом гейме ушёл с двух брейк-пойнтов, а в 10-м подал на партию — 6:4 за 50 минут чистого времени.

Во втором сете Котов сделал брейк в пятом гейме, но в шестом под ноль проиграл подачу — 3:3. После этого игроки уже без брейк-пойнтов добрались до тай-брейка, в котором Котов при 6:5 упустил матчбол на приёме, и Гарин сравнял счёт по партиям — 7:6 (8:6) за 1 час 8 минут.

В решающей партии Котов не дал сопернику ни малейшего шанса. Гарин смог выиграть только один гейм — на тот момент он уступал 0:3. В седьмом гейме Павел под ноль подал на матч — 6:4, 6:7 (6:8), 6:1 за 2 часа 34 минуты.

Во втором круге соперником Котова станет либо француз Люка Ван Аш, либо квалифаер/лаки-лузер.

Также в Бостаде играет 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, стремящийся выступить на Олимпиаде. В одиночном разряде он сыграет во вторник, 16 июля, и его соперником будет Лео Борг, сын легендарного Бьорна Борга. Заявился Рафа и в парный разряд — также с прицелом на Игры, где его напарником будет Карлос Алькарас.

А в Бостаде Надаль играет с Каспером Руудом. В первом круге турнира испанско-норвежский дуэт победил аргентинца Гидо Андреосси и мексиканца Мигель-Анхеля Рейес-Варелу со счётом 6:1, 6:4. В четвертьфинале они могут сразиться с российско-французским тандемом Роман Сафиуллин/Тео Аррибаже, если те пройдут Мариано Навоне и Кэмерона Норри.

«Приятно играть здесь с таким хорошим другом и таким замечательным игроком, как Каспер. Это был хороший матч. Мы сыграли довольно хорошо, впервые выступая вместе.

Рад вернуться сюда спустя почти 20 лет. У меня остались прекрасные воспоминания об этом месте в 2003, 2004 и 2005 годах. Наслаждаюсь этой неделей — и надеюсь, что продолжу», — сказал Рафаэль в интервью на корте.

Этот матч тоже прерывался из-за дождя, и Рууд высказал мнение, что Надалю в таких условиях может быть тяжело. «Он стареет. Не знаю, что чувствует его тело, когда ему приходится то начинать, то останавливаться», — сказал Каспер в интервью на корте.

Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос» 2024 года Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В женских соревнованиях наибольший интерес сейчас представляет турнир WTA-250 в Будапеште (Венгрия), в сетку которого попали шесть россиянок, однако в числе сеяных оказалась лишь одна, а именно Диана Шнайдер, получившая первый номер. Помимо неё, на турнире играют Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Камилла Рахимова и пробившаяся через отбор Екатерина Макарова.

Гран-при Будапешта, или Гран-при Венгрии, появился в календаре WTA сравнительно недавно, в 1996 году. С 2014 по 2020 год турнир не проводился — аналогичные состязания проходили в Бухаресте (Румыния). В 2012 году Елена Веснина дошла до финала в Будапеште, а в прошлом сезоне Мария Тимофеева, пройдя в сетку как лаки-лузер, сенсационно завоевала титул. То был первый большой трофей 19-летней на тот момент спортсменки.

Сегодня в Будапеште играли три российские теннисистки. 21-летняя Элина Аванесян, занимающая 75-е место в рейтинге WTA, играла с 56-й ракеткой мира из Польши Магдаленой Френх, имевшей пятый номер посева. Ранее они не встречались друг с другом, и первый очный матч выиграла россиянка, которая в ближайшее время может сменить спортивное гражданство.

В стартовом сете Френх довольно быстро вырвалась вперёд с брейком — 3:1. Однако Аванесян провела обратный брейк и сравняла счёт — 3:3. Во второй половине партии теннисистки вновь обменялись брейками, только в обратном порядке, — то есть Элина при 5:4 не смогла подать на сет. На тай-брейке, впрочем, россиянка всё время вела в счёте и реализовала второй сетбол — 7:6 (7:5) за 1 час 6 минут.

Вторую партию также лучше начала Френх, сделавшая брейк в первом же гейме. Но Аванесян и тут отыгралась. Уступая 1:3, она отыграла три брейк-пойнта, а потом выдала брейк под ноль — 3:3. И в 10-м гейме использовала второй матчбол на приёме — 7:6 (7:5), 6:4 за 1 час 58 минут. За весь матч Элина ни разу не подала навылет и допустила четыре двойные ошибки, зато показала приличный процент попадания первой подачи (75%).

Во втором раунде Аванесян сыграет с Ребекой Масаровой из Испании, 117-м номером мировой классификации.

104-я ракетка мира Камилла Рахимова провела матч со словачкой Анной Шмидловой, располагающейся на 79-й строчке в мировом рейтинге. Ранее они никогда не играли друг с другом, и в первой очной встрече Шмидлова одержала волевую победу с «баранкой» в третьем сете.

Хотя поначалу ничто не предвещало неудачи. В середине первого сета соперницы обменялись брейками, а в конце Рахимова ещё раз забрала чужую подачу, после чего подала на партию — 6:3 за 42 минуты. Во втором сете после 2:2 случились четыре брейка подряд. Россиянка дважды вырывалась вперёд, но соперница не сдавалась — 4:4.

И вот после этого Камилла не выиграла ни одного гейма! Она уступила эту партию со счётом 4:6, а в третьем сете получила «баранку». У Рахимовой полностью расклеилась игра во второй половине матча. В заключительном сете россиянка на первой подаче взяла лишь три розыгрыша из 11, то есть 27%, а на второй — вообще ни одного из четырёх. И Шмидлова проследовала во второй круг — 3:6, 6:4, 6:0 за 1 час 58 минут.

Мария Тимофеева, сейчас 103-я ракетка мира, начала защиту титула матчем со швейцаркой Симоной Вальтерт (Q), занимающей 248-е место в мировом рейтинге. Тимофеева неудачно вошла в матч. Первая подача у неё шла как надо (80% попадания за партию), а вот игру в обменах спортсменка наладить не могла. Это привело к тому, что Вальтерт повела 4:1 с брейком.

И только после этого Мария перехватила инициативу. В седьмом гейме она ответила на брейк, а затем сравняла счёт — 4:4. Камбэка могло и не состояться, однако в 10-м гейме Вальтерт упустила сетбол на приёме — 5:5. После этого Тимофеева дожала швейцарку — 7:5 за 1 час 3 минуты.

Во втором сете Мария вела 4:1 с преимуществом в два брейка. Дело сделано? Вовсе нет. Россиянка позволила сопернице сравнять счёт — 4:4. После этого теннисистки дошли до тай-брейка (Тимофеева в 11-м гейме не реализовала брейк-пойнт), и там Тимофеева со второго матчбола закрыла встречу — 7:5, 7:6 (7:3) за 2 часа 21 минуту.

Во втором круге Тимофеева сразится с победительницей противостояния Александра Саснович (Беларусь) — Виктория Томова (Болгария, 2).

А в основной сетке Палермо оказались две россиянки: Анна Блинкова (6) и Эрика Андреева. Этот турнир появился в календаре WTA в 1990 году, и за всё это время (с 2014 по 2018 год турнир не проводился) россиянки завоевали два титула. В 1999 году лучшей стала Анастасия Мыскина, а четыре года спустя её успех повторила Динара Сафина. Были и два финала: в 1997-м в шаге от титула остановилась Елена Макарова, а в 2002-м — Вера Звонарёва.

Сегодня в Палермо из наших играла только Анна Блинкова, вышедшая на корт с Астрой Шармой из Австралии, 151-й ракеткой мира. Ранее девушки лишь раз встречались друг с другом. Шарма одолела Блинкову в первом круге «Ролан Гаррос» — 2020: 6:3, 2:6, 7:5. В этот раз Анна уступила в двух партиях.

Первый сет Блинкова вчистую провалила. Шарма повесила «баранку» россиянке, которая за всю 20-минутную партию выиграла лишь восемь очков. С первой подачей у Анны всё было в порядке (79% попадания), но толку от этого было немного, так как в розыгрышах она раз за разом терпела неудачу.

Во второй партии Блинкова играла лучше, но успеха не добилась. Она в первом же гейме оформила брейк, затем держала преимущество, уходя с брейк-пойнтов, однако после 5:3 в свою пользу отдала четыре гейма подряд, и во второй круг вышла Шарма — 6:0, 7:5 за 1 час 31 минуту.

Турниры в Бостаде, в Будапеште и в Палермо завершатся 21 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».