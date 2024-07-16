Российское дерби в Будапеште: Шнайдер и Макарова сразятся за четвертьфинал

Во вторник, 16 июля, на турнирах ATP и WTA в Бостаде и в Будапеште соответственно проходили заключительные встречи первого круга. В шведском городе свой поединок провёл 67-я ракетка мира Роман Сафиуллин, посеянный под шестым номером. В соперниках у него был испанец Роберто Карбальес-Баэна, 54-я ракетка мира.

Сафиуллин — один из трёх россиян, участвующих в турнире. Андрей Рублёв, будучи первым сеяным, в первом круге отдыхал, а Павел Котов (8) свой матч выиграл в понедельник, 15 июля. Об игре Котова и о победах других российских теннисисток читайте в отдельном материале.

Сафиуллин ранее никогда не встречался с Карбальес-Баэной. В первом сете россиянин в третьем гейме упустил подачу, но довольно быстро отыгрался, хоть и не сразу — 3:3. В 11-м гейме, когда счёт уже был 5:5, Роман ушёл с брейк-пойнта, а потом принял на партию — 7:5 за 59 минут.

Во втором сете Карбальес-Баэна дважды вёл с брейком, однако Сафиуллин оба раза отыгрывался. После 4:4 брейк-пойнтов уже не было, а тай-брейк испанец провёл лучше и перевёл игру в решающую партию — 7:6 (7:3) за 1 час 16 минут.

В третьем сете борьбы не было ни в одном из геймов, кроме разве что последнего. Брейк при этом случился только однажды, и сделал его, увы, не Сафиуллин. В шестом гейме Роман отдал свою подачу, и в девятом его соперник с четвёртого матчбола закончил встречу — 5:7, 7:6 (7:3), 6:3 почти за три часа.

А в столице Венгрии сегодня играли две россиянки. Причём и у Дианы Шнайдер, и у Екатерины Макаровой в соперницах оказались местные теннисистки, получившие уайлд-кард на турнир. 20-летняя Шнайдер, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, вышла на корт с Фанни Штолляр, обретающейся в конце третьей сотни, а Макарова, попавшая на турнир через квалификацию, — с небезызвестной Тимей Бабош, чьи главные успехи, правда, приходятся на парный разряд. В нём она четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», трёхкратная победительница Итогового чемпионата WTA, бывшая первая ракетка мира.

Сперва отыграли Макарова, 183-й номер мировой классификации, и Бабош, 259-я ракетка мира. В стартовом сете Бабош первая сделала брейк — в пятом гейме, — однако все оставшиеся геймы забрала Макарова. Екатерина, после того как дважды подряд взяла подачу соперницы, в девятом гейме подала на партию — 6:3 за 39 минут.

Во втором сете Макарова навесила Бабош скрытую «баранку». На подаче россиянка лишь раз позволила венгерке выйти на брейк-пойнт, а на приёме всякий раз дожимала её с нескольких брейк-пойнтов. Последний гейм, как ни удивительно, оказался наименее упорным. В нём Тимя выиграла только одно очко, и Екатерина проследовала во второй круг — 6:3, 6:1 за 1 час 20 минут.

А чуть позже свою встречу провели Шнайдер и Штолляр. Первый сет уверенно взяла россиянка, из первых шести геймов выигравшая пять. В трёх своих геймах она отдавала строго по очку. В седьмом гейме Диана позволила сопернице сделать брейк, но со второй попытки подала на партию — 6:3 за 35 минут.

В начале второго сета теннисистки обменялись брейками, а решающим стал шестой гейм, в котором Штолляр удачно отыграла на приёме и вырвалась вперёд — 4:2. Отыграть второй брейк Шнайдер не смогла, и вторая партия, занявшая 38 минут, тоже закончилась со счётом 6:3, только в пользу венгерки.

В третьем сете до 2:2 включительно Шнайдер и Штолляр брали геймы только на приёме. Затем игра вернулась в привычное русло, а в 10-м гейме Диана попыталась это прекратить — и добилась успеха, использовав первый же матчбол на приёме. Россиянка выиграла матч, продолжавшийся 2 часа 9 минут, со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

Во втором круге Макарова и Шнайдер сразятся друг с другом — нас ожидает российское дерби.

Турниры в Бостаде и в Будапеште завершатся 21 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».