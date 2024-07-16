Гигант Опелка вернулся спустя 2 года. Он защищал россиян и, возможно, крутил роман с Винус

Уимблдон завершился, но травяной сезон в теннисе ещё продолжается на турнире в Ньюпорте (США). В одном из матчей американец Райлли Опелка одержал победу над французом Констаном Лестьенном (6:1, 2:6, 7:6).

Последний раз Опелка играл на уровне ATP в августе 2022-го на «пятисотнике» в Вашингтоне. После этого он перенёс операцию на бедре. В ноябре 2023-го Райлли провёл матч на «челленджере» в Шарлоттсвилле – одолел соотечественника Тенниса Сандгрена, но снялся со второго круга из-за проблем с кистью. Позже её также прооперировали.

26-летний Опелка – теннисный гигант с ростом 211 см. Столь внушительные габариты заметно осложняют процесс восстановления. И всё-таки Опелка нашёл в себе силы выступить в Ньюпорте и даже выиграть после длительного простоя. С камбэком его эмоционально поздравили именитые соотечественники Томми Пол и Тейлор Фритц. Во втором круге Райлли сыграет с ещё одним французом, действующим чемпионом турнира Адрианом Маннарино.

«Было отлично. Мне потребовалось какое-то время, чтобы войти в игру. Сначала у меня был приём, но отсутствовала подача – это странно. Но потом всё поменялось. Здорово вернуться – мне казалось, что меня не было в туре больше, чем два года. Так что просто классно выйти опять на свой уровень. Конечно, я всё ещё привыкаю и стараюсь приспособиться. С учётом моего состояния пару месяцев назад, это большой шаг для меня. Я был не уверен, что вообще сыграю в этом году. Но сейчас я себя чувствую хорошо.

С каждой неделей состояние будет меняться, но я точно иду в верном направлении. Конечно, с моим организмом будут некоторые вопросы. Посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра. Я не играл так много уже два года. Адриан Маннарино очень крут, он защищает титул, очень хорош на траве. Это сложный соперник. Я давно не играл с кем-то его уровня, с левшой, так что будет весело. Отличный тест для меня и хорошая возможность ещё раз выйти на корт против топ-игрока», — поделился эмоциями после камбэка Опелка.

Райлли Опелка на турнире в Ньюпорте Фото: Пресс-служба турнира в Ньюпорте

Высокий рост в теннисе даёт определённые преимущества (сила удара, подача), но всё-таки тем, у кого габариты заметно переваливают за два метра, довольно сложно передвигаться по корту и нормально действовать на приёме. За пределами площадки при этом игроки-гиганты также часто становятся жертвами слишком пристального внимания к себе.

«Я ненавижу внимание к своему росту. Моя главная больная тема. Меня везде останавливают. В Англии с этим хуже всего. Всё время спрашивают. В Англии я всё время в наушниках. Один из водителей спросил: «Играете в баскетбол?». Серьёзно, я был одет в белое, за спиной у меня была теннисная сумка, и я как раз собирался сесть в уимблдонскую машину. В Англии это происходит по 20 раз на дню, это неизбежно», — утверждал Опелка.

С ростом 211 см Райлли Опелка и хорват Иво Карлович являются самыми высокими теннисистами в истории, входившими в топ-100 рейтинга ATP. Причём оба даже на пике не были звёздами первой величины. Карлович был максимум 14-й ракеткой мира, а Опелка занимал 17-е место в рейтинге. Гиганты изредка выигрывали титулы на мелких турнирах категории 250, но не более того. В частности, Райлли брал кубок в Нью-Йорке (2019), Делрэй-Бич (2020), Далласе (2022) и Хьюстоне (2022).

На турнирах «Большого шлема» лучшим результатом Опелки является выход в четвёртый раунд US Open.(2021). За несколько недель до этого Райлли блеснул на «Мастерсе» в Торонто, где сенсационно добрался до финала, но уступил россиянину Даниилу Медведеву.

Убойная подача всё-таки периодически помогала Опелке добиваться отличного результата. Хотя далеко не всегда. Персональный рекорд по количеству эйсов Райли установил на Australian Open – 2019. Тогда он 67 раз подал навылет, но всё равно уступил итальянцу Томасу Фаббьяно (7:6, 2:6, 4:6, 6:3, 6:7). Примечательно, что рост Фабьяно составляет 173 см. Он на 38 см ниже Опелки, их фото у сетки после матча стало вирусным.

Райлли Опелка и Томас Фаббьяно на Australian Open — 2019 Фото: AP/TASS

67 эйсов Опелки – четвёртый лучший результат в истории тенниса. Его опережают Джон Иснер (113), Николя Мю (103) и Иво Карлович (78). Но важно отметить, что первые два сделали это в самом длинном матче за всю историю тенниса (11 часов и 5 минут) на Уимблдоне-2011, когда в пятом сете не было тай-брейка при счёте 6:6, Иснер и Маю тогда рубились до 70:68 по геймам. Карлович тоже отметился по старым правилам. В матче Кубка Дэвиса – 2009 он проиграл Томашу Бердыху в пятом сете со счётом 14:16. Вполне вероятно, если бы все играли по современным стандартам, Опелка был бы единоличным рекордсменом.

Приятно отметить возвращение Райлли на корт в Ньюпорте. Остаётся надеяться, что проблемы со здоровьем снова не дадут о себе знать и он сможет играть достаточно долго. Хотя и худший сценарий исключать не стоит. Во время почти двухлетней паузы в своей карьере Опелка отмечал, что всерьёз думает об уходе из тенниса. Не выбросил он эти мысли из головы и сейчас.

Райлли заработал $ 4,2 млн призовых за карьеру. Это не космическая сумма, но вполне достаточная для нормальной жизни. Можно инвестировать в своё дело или просто жить на проценты от банковских вкладов. Раньше у теннисного гиганта были спонсорские контракты с брендами Fila, Red Bull и Wilson, но неизвестно, продолжают ли они действовать, с учётом длительного простоя. Как минимум в прошлом году он ещё сотрудничал с Red Bull, которые пригласили его на Гран-при Майами в Формуле-1.

Райлли Опелка на Гран-при Майами в 2023 году Фото: Mark Thompson/Getty Images

Опелка мог бы попробовать себя в качестве теннисного эксперта. В период травм он активно высказывался по различным вопросам. В 2022 году американец выступал категорически против недопуска россиян и белорусов на Уимблдон и утверждал, что турнир превратился в «выставочный».

«Дискриминация и ксенофобия – это не часть спорта. Спорт – про меритократию. Когда из розыгрыша исключают лучших по результатам игроков, подрывается целостность турнира. Речь идет о конкурентном преимуществе, которое даётся из-за того, что сильнейшие не могут участвовать», — сказал Опелка.

На старте сезона-2024 Райлли вступился за россиянина Андрея Рублёва, которого дисквалифицировали с турнира в Дубае за оскорбление судьи.

«Низшая лига… Линейного судью должны срочно понизить до уровня пиклбола», — отметил Опелка в соцсетях.

Американец Томми Пол сейчас входит в топ-15 рейтинга ATP и демонстрирует очень классный теннис. Прорыв Томми совершил на Australian Open – 2023, дойдя до полуфинала, где его остановил только будущий чемпион Новак Джокович. Примечательно, что тогда ему помог добиться успеха именно Опелка, который фактически стал его временным тренером.

«Райлли занимался для меня аналитикой. По сути, во время Australian Open он был моим тренером», — объяснял причины своего успеха Пол.

В общем, Райлли явно не пропадёт и найдёт, чем себя занять, если травмы помешают полноценно возобновить карьеру. Ещё у него появится больше времени для налаживания личной жизни. Хотя, возможно, в этом вопросе у него уже всё в порядке. Опелке уже довольно давно приписывают отношения с легендарной семикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Винус Уильямс.

Райлли Опелка и Винус Уильямс Фото: Из личного архива Райлли Опелки

Опелка и Уильямс в последнее время регулярно появляются вместе на светских тусовках, обмениваются милыми комментариями в соцсетях. Они официально не подтверждают свои отношения и говорят лишь о дружбе, которая возникла из-за увлечённости обоих коллекционированием предметов искусства. Ещё Винус дала Райлли много ценных игровых советов.

«Я узнал от Винус больше, чем от любого другого действующего игрока. Она гениальна. Винус работает совершенно иначе, чем кто-либо другой. Великие думают иначе. Если бы не Серена, она была бы величайшей теннисисткой всех времён», — заявил Опелка.

Возможно, Опелка и Винус стесняются разницы в возрасте, поскольку Уильямс старше него на 18 лет. Или они действительно просто дружат, хотя некоторые их фото с вечеринок намекают на нечто большее.