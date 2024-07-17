Андреева разгромила латвийку в Палермо. Аванесян с камбэком вышла в 1/4 финала Будапешта

В среду, 17 июля, на турнирах ATP и WTA в Бостаде (Швеция), в Будапеште (Венгрия) и в Палермо (Италия), имеющих категорию «250», начались матчи второго круга. В шведском городе свой матч провёл 60-я ракетка мира Павел Котов, а в женских сетках играли Мария Тимофеева, Элина Аванесян и Эрика Андреева. О том, как завершились встречи первого раунда на этих турнирах, читайте в предыдущем материале.

Соперником Котова, посеянного под восьмым номером, был малоизвестный хорватский квалифаер Дуе Айдукович, 130-й номер рейтинга ATP. В первом сете серьёзная борьба завязалась лишь раз, в седьмом гейме, в котором пять раз фиксировался счёт «ровно». Но Котов тогда не использовал ни одного брейк-пойнта из трёх. А у его оппонента и вовсе не было шансов на брейк. Тай-брейк неожиданно выиграл Айдукович. Россиянин вёл 3:0 с мини-брейком, но растерял отрыв (3:5), и хорват додавил его с четвёртого сетбола — 7:6 (9:7) за 1 час 10 минут.

Во второй партии Котов уступал 1:3 с брейком, но после этого собрался, отыграл один брейк, а затем и второй, после чего подал на сет — 6:3 за 48 минут. В третьей партии Айдукович с единственного брейк-пойнта в шестом гейме обеспечил себе решающий перевес — 4:2. Реальной возможности вернуться в борьбу у Котова не было, и в девятом гейме игра закончилась — 7:6 (9:7), 3:6, 6:3 в пользу хорвата за 2 часа 33 минуты.

Также в Бостаде состоялась сенсация: девятая ракетка мира Каспер Рууд, посеянный под вторым номером и потому имевший bye в первом раунде, уступил 85-му номеру мировой классификации Тьяго Монтейро из Бразилии. В первом сете Рууда не спасли четыре эйса, потому как в целом первая подача у него не работала (всего 55% попадания), да и в розыгрышах норвежец смотрелся неубедительно. Монтейро за всю первую партию лишь раз дал сопернику выйти на брейк-пойнт, но отыгрался. Бразилец, сделав два брейка, выиграл первый сет — 6:3 за 47 минут.

Спастись Касперу не удалось. У него и шансов-то особо не было. Монтейро по-прежнему чётко подавал, и на сей раз у Рууда даже брейк-пойнтов не было. В шестом гейме Тьяго взял чужую подачу, а в девятом, уйдя с 0:30 (пожалуй, это был единственный шанс норвежца на брейк), подал на матч — 6:3, 6:3 за полтора часа.

В четвертьфинале Монтейро сыграет с Айдуковичем, обидчиком Котова.

В Будапеште 20-летняя Мария Тимофеева, занимающая 103-е место в мировой классификации, играла со 134-й ракеткой мира Александрой Саснович из Беларуси. Год назад Тимофеева сенсационно завоевала титул в столице Венгрии, и то был первый её трофей на уровне WTA. В этот раз Мария закончила борьбу во втором круге.

Тимофеева бодро начала матч. В первом гейме она взяла чужую подачу, дожав соперницу с четвёртого брейк-пойнта, после чего подтвердила брейк — 2:0. Однако Саснович перехватила инициативу — следующие четыре гейма остались за белоруской. У россиянки была возможность нивелировать отставание по брейкам, но в седьмом гейме она не использовала брейк-пойнт. Это привело к тому, что в девятом гейме Александра получила возможность подать на сет. Белоруска лишь с четвёртой попытки справилась с задачей — 6:4 за 43 минуты.

Начало второй партии Тимофеева провалила, проиграв четыре гейма из четырёх. При этом в двух геймах на приёме у неё было по одному брейк-пойнту, но она их не реализовала. Подавая на матч при 5:2, Саснович сильно нервничала и не взяла ни одного очка. А вот второй возможностью Александра всё же воспользовалась, пусть и со скрипом. Белоруска отыграла тройной брейк-пойнт, вскоре после чего реализовала третий матчбол — 6:3, 6:4 за 1 час 46 минут. Даже восемь двойных ошибок не помешали Саснович выйти в четвертьфинал.

21-летняя Элина Аванесян, которая в ближайшее время может сменить гражданство, вышла на корт с испанкой Ребекой Масаровой. Аванесян идёт на 75-й строчке в рейтинге WTA, а Масарова занимает 117-е место. Матч закончился в соответствии с разницей в классификации, хотя Элине пришлось очень и очень непросто.

В первом сете Аванесян ничего не могла поделать с подачей соперницы: 80% попадания первой. Россиянка под ноль взяла первый гейм, однако после этого отдала пять геймов подряд, в том числе два своих. В восьмом гейме Элина могла отыграть один брейк, но испанка ушла с трёх брейк-пойнтов и использовала первый же сетбол — 6:2 за 38 минут.

Во второй партии Аванесян сразу же отдала подачу. В середине сета Элина дважды отыгрывалась, однако Масарова оба раза вырывалась вперёд. Несмотря на это, в 10-м гейме Ребека не подала на матч, не взяв ни одного очка. Следующие два гейма также забрала Аванесян — 7:5 за 1 час 8 минут.

В решающем сете преимущество было у Аванесян. Хотя сложности были: так, в третьем гейме россиянка спаслась с трёх брейк-пойнтов, а на приёме далеко не сразу брала своё. Как бы то ни было, после 1:1 Элина выиграла пять геймов подряд, в том числе два на приёме, и со второго матчбола, отыграв перед этим ещё один брейк-пойнт, оформила сложную волевую победу — 2:6, 7:5, 6:1 за 2 часа 32 минуты.

В четвертьфинале Аванесян сыграет либо со словачкой Анной Шмидловой, либо с другой испанкой Сарой Соррибес-Тормо (4).

А в Палермо 20-летняя Эрика Андреева, старшая сестра Мирры, противостояла представительнице Латвии Дарье Семенистой, которая на год старше, — это был ещё первый круг. Андреева располагается на 92-й позиции в мировой классификации, а Семенистая идёт 30 строчками ниже. В 2023 году Эрика разгромила Дарью на хардовом турнире в Монастире (Тунис), причём с «баранкой» — 6:2, 6:0. В этот раз россиянка также не испытала особых трудностей.

В первом сете Андреева пользовалась тем, что у Семенистой были проблемы с подачей — всего 47% попадания первой; да и в розыгрышах действия латвийки оставляли желать лучшего. Россиянка уже во втором гейме могла повести с брейком, но тогда Дарья не позволила ей реализовать тройной брейк-пойнт. Однако после этого Эрика не отдала уже ни одного гейма и, отыграв брейк-пойнт в седьмом гейме, с третьего сетбола подала на партию — 6:1 за 33 минуты.

Во второй партии проблемы на подаче возникли уже у Андреевой: всего 53% попадания первой и три двойные ошибки. Однако это не помешало Эрике добиться победы. У Семенистой даже брейк-пойнтов не было. Россиянка же, которая после двух брейков подряд повела 4:0, в восьмом гейме ушла с 0:30 и с третьего матчбола закрыла встречу — 6:1, 6:2 за 1 час 23 минуты.

Во втором круге Андреева встретится с американкой Энн Ли.

Турниры в Бостаде, в Будапеште и в Палермо закончатся 21 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».