«Такими вы их ещё не видели». Медведев и Рублёв внезапно разоткровенничались друг о друге

Даниил Медведев и Андрей Рублёв – лучшие российские теннисисты современности. Медведев сейчас занимает пятое место в рейтинге ATP, а Рублёв является восьмой ракеткой мира. У обоих игроков бывали времена с лучшими позициями, но в целом Даниил и Андрей стабильно держатся в топ-10, пусть и случаются локальные неудачи вроде вылета Рублёва в первом раунде недавнего Уимблдона.

Медведев и Рублёв – не просто соотечественники, но и близкие друзья. Андрей является крёстным отцом дочери Даниила Алисы. Фанатам интересно больше узнать об их закулисной жизни. Поэтому официальный сайт ATP в своей традиционной рубрике «Это лучшие друзья» опубликовал видео с Медведевым и Рублёвым, где они в непринуждённой обстановке довольно откровенно высказались о своих отношениях.

«Это видео, которое ждали все. Этот тандем никогда не разочаровывает. Они делятся самыми забавными моментами, первыми впечатлениями и наиболее сокровенными пожеланиями. Андрей Рублёв и Даниил Медведев предстали такими, какими вы их ещё никогда не видели ранее», — подписали в ATP видео.

Приводим полную расшифровку заявлений Андрея и Даниила, хотя для полноты ощущения атмосферы желательно посмотреть видео ниже.

Медведев: кто из нас должен сказать, что мы лучшие друзья?

Рублёв: ты. Я хочу услышать, как ты это говоришь.

Медведев: Даниил Медведев и Андрей Рублёв в рубрике «Это лучшие друзья».

Первое впечатление друг о друге?

Медведев: думаю, оно у нас было одинаковым.

Рублёв: кажется, мне было пять или шесть лет, мы играли на каком-то локальном турнире в клубе. И я увидел этого парня. Он был в футболке без рукавов (смеётся), только одна ракетка. Я сказал: «Что это? Это он играет со мной в четвертьфинале?» Нет никаких шансов, что я ему проиграю.

Медведев: кажется, ты тогда обыграл меня, нет?

Рублёв: я помню, что проиграл тебе второй сет и плакал навзрыд в ванной перед своей мамой. «Что это такое? Я не могу победить этого парня, как такое возможно?»

Медведев: но я точно помню, как ты сходил с ума после каждого проигранного розыгрыша. Прямо как я.

Рублёв: Кажется, поэтому мы и стали лучшими друзьями.

Медведев: когда я увидел его тогда, то понял, что веду себя точно так же. Но первая моя мысль была: «Кто это? Что с ним не так?» Это было довольно забавно.

Лучшее качество друг друга?

Медведев: лучшее качество Андрея – это его доброта. Думаю, многие люди знают, что это так. Он много занимается благотворительностью. Мне кажется, он раздаёт больше всего автографов среди всех игроков тура.

Рублёв: лучшее качество Даниила… Он очень добрый и очень скромный. Поначалу у него было не так уж много вещей, но я ни разу не слышал, чтобы он жаловался. Теперь, имея улучшенное финансовое положение, он остаётся таким же, каким был в детстве. Когда ему было, сколько, не знаю, лет 12? Вдобавок ко всему, он очень умный и по-настоящему честный парень. Возможно, я забыл сказать что-то ещё.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв Фото: Пресс-служба ATP

Какую профессию выбрали бы, если исключить теннис?

Рублёв: ты бы стал уличным гонщиком и игроком в видеоигры.

Медведев: нет! (смеётся). Уличные гонщики ездят всего под 60 километров в час. Не нарушайте правила, ребята. Что бы делал Андрей без тенниса? Я думаю, ты мог бы стать хорошим персонажем в музыкальной индустрии. Правда, кроме твоего клипа, я ничего не знаю. Твой голос или твои навыки? Может, ты и не лучший парень в этом…

Рублёв: (смеётся).

Медведев: о, играй на барабанах. Ты был бы на заднем плане, но в какой-то момент концерта ребята говорят: «А теперь пришло время Андрея!» И одна минута полностью твоего выхода. Что-то вроде этого.

Почему вы являетесь лучшими друзьями?

Медведев: я не знаю! Думаю, потому что мы делили друг с другом большое количество похожих эмоций. Но когда мы выходим за пределы корта, то оба вроде как очень спокойные ребята. А на корте нас распирают одинаковые эмоции.

Рублёв: теннис сплотил нас, это очевидно. Потому что мы оба были в сборной России, играли на одних и тех же турнирах. Между нами установились хорошие отношения, которые развились в дружбу. И, наконец, Даниил оказал мне честь, предложив стать крёстным отцом его ребёнка. Неважно, что произойдёт в будущем, мы будем поддерживать друг друга вечно. Ты навечно в моём сердце.

Медведев: навсегда? (смеётся). Ну, не знаю… На какое-то время – точно да.

Ваше самое большое пожелание друг другу?

Медведев: моё самое большое пожелание тебе, чтобы ты был счастливее.

Рублёв: хорошо…

Медведев: это хорошее пожелание, разве нет?

Рублёв: да, ну я не знаю. Я хотел пожелать ему выиграть ещё больше турниров «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира.

Медведев: это делает меня счастливым. Что делает тебя счастливее?

Рублёв: хотел бы я знать.

Медведев: если ты выигрываешь матч, ты же становишься счастливее?

Рублёв: в момент победы да, я буду счастлив. Но не знаю, буду ли я счастлив глобально. Когда ты выигрываешь ТБШ, это делает тебя намного счастливее? (смеётся).

Медведев: да, это так.

Рублёв: тогда ладно, я тебе верю.

Чем вы вместе занимаетесь вне корта?

Рублёв: разными глупостями.

Медведев: из-за тенниса мы проводим так много времени на корте, что вне корта просто ходим обедать вместе. Мы ужинали здесь вместе, наверное, три дня подряд. Вчера мы играли в игру, это было забавно. Я загадывал слово, персонажа или реальную личность…

Рублёв: и мне нужно было угадывать с помощью наводящих вопросов.

Медведев: и Андрей оказался в этом намного лучше, чем я ожидал. Я думал, Андрей запутается, но ты был реально хорош, удивил меня.

Рублёв: я и не подозревал, что был хорош. Приятно это услышать.

Самый смешной момент, который вы пережили вместе?

Рублёв: их было очень много.

Медведев: подумай об одном из них.

Рублёв: я понимаю, но их очень много. Я, Карен Хачанов и Даниил.

Медведев: а, Барселона.

Рублёв: да, в Барселоне мы играли. По правилам, тот из нас, кто начинал смеяться, должен был заплатить € 1. Они просто грабили меня! Потому что когда они смеялись, то говорили: «Нет! Это не считается! Мы просто улыбнулись». А когда я издавал любой звук, они говорили: «Ты засмеялся, ты обязан заплатить нам». А так как я хотел играть дальше, я говорил: «Хорошо, хорошо, я заплачу». Так я стал единственным, кто платил деньги.

Медведев: да, это было невероятно. Потому что когда мы с Кареном смеялись, то начинали спорить как сумасшедшие: «Нет, нет, это был не смех, это просто была улыбка». Так мы спорили минут пять, после чего Андрей сказал: «Хорошо, хорошо, давайте продолжим».

Теннис – индивидуальный вид спорта, в котором вроде как нет места для большой дружбы среди топ-игроков. Медведев и Рублёв опровергают этот стереотип. Да, на корте Даниил и Андрей невероятно заряжены на борьбу и часто срываются в трудные моменты. Но за пределами площадки они являются позитивными парнями, которым ничто не мешает дружить и получать удовольствие от совместного времяпровождения.

Болельщики в комментариях оценили искренность, простоту и добродушие российских теннисистов. Некоторые даже простят выпустить сериал или фильм об их дружбе, поскольку видео длиной в пять минут неспособно раскрыть всю картину. Довольно интересная идея, которая, вполне возможно, когда-то будет реализована.