«С ума сойти». Реакция на скандальный матч Рублёва, опять уступившего игроку из 2-й сотни

Середина сезона-2024 складывается для Андрея Рублёва просто провально. Когда россиянин в блестящем стиле завоевал титул на «Мастерсе» в Мадриде, казалось, он уже готов совершить качественный скачок — например, выйти в полуфинал «Шлема» (а именно «Ролан Гаррос»), чего ранее ему никогда не удавалось. Однако действительность оказалась далеко не столь радужной, как хотелось бы Андрею и его болельщикам.

Год назад Рублёв завоевал титул на грунтовом турнире в Бостаде. В этот раз российский теннисист, имевший первый номер посева, очевидно, был одним из фаворитов мероприятия. Однако Андрей не смог подтвердить этот статус, сенсационно проиграв 121-й ракетке мира из Аргентины Тьяго Агустину Тиранте — 6:7 (5:7), 6:3, 4:6.

Не обошлось и без скандала. Подавая в одном из геймов в третьем сете, Рублёв в одном из моментов подумал, что его соперник остановил игру, посчитав, что Андрей подал в аут. Однако на самом деле Тиранте не просил судью остановить игру, и розыгрыш продолжился. Очевидно, очко выиграл аргентинец; Рублёв же после этого набросился на судью на вышке.

«Он остановил игру, он остановил игру», — говорил россиянин, обращаясь к судье. После этого Андрей обратился к оппоненту: «Скажи мне, мы не будем переигрывать очко, но скажи мне, ты остановил игру?»

Тьяго настаивал, что с его стороны не было просьбы об остановке. На это Андрей иронично ответил: «Спасибо за честность».

Андрей Рублёв на Уимблдоне-2024 Фото: Francois Nel/Getty Images

Таким образом, Рублёв с учётом «Ролан Гаррос» проиграл уже четвёртый матч подряд. В Париже его победил Маттео Арнальди, в Галле — Маркос Гирон, на Уимблдоне — Франсиско Комесанья.

Серия поражения Андрея Рублёва (май-июль 2024 года):

«Ролан Гаррос» (3-й круг). Рублёв (6) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

Турнир в Галле (1-й круг). Рублёв (4) – Маркос Гирон (США) – 4:6, 6:7 (5:7).

Уимблдон (1-й круг). Рублёв (6) – Франсиско Комесанья (Аргентина) – 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

Турнир в Бостаде (2-й круг). Рублёв (1) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 6:7 (5:7), 6:3, 4:6.

Кроме того, Андрей в последнее время довольно часто пересекается с игроками из второй сотни мирового рейтинга. И вот последние три матча с теннисистами, не входящими в топ-100, Рублёв проиграл.

Последние матчи Андрея Рублёва с игроками, которые находятся вне топ-100 рейтинга ATP:

«Мастерс» в Риме (3-й круг). Рублёв (4) – Александр Мюллер (Франция, 109-я ракетка мира) – 6:3, 3:6, 2:6.

Уимблдон (1-й круг). Рублёв (6) – Франсиско Комесанья (Аргентина, 122-я ракетка мира) – 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

Турнир в Бостаде (2-й круг).Рублёв (1) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина, 121-я ракетка мира) – 6:7 (5:7), 6:3, 4:6.

Теперь Рублёв выпадет из первой восьмёрки мирового рейтинга. Это очень важно в разрезе посева на турнирах «Большого шлема». Восьмой номер означает вероятность встречи с кем-то из лидеров в четвертьфинале, а девятый — в 1/8 финала. Также стоит отметить, что Рублёв потеряет не одну, а две позиции, если Стефанос Циципас завоюет титул в Гштааде.

Кто что сказал

Тиранте, разумеется, излучал сплошной позитив. «Думаю, что я сыграл отличный матч. Это была моя первая встреча с игроком из топ-10. Я очень рад играть здесь в свой лучший теннис. У меня не было хороших недель до этого, и это лучшие недели в моей жизни, так что я запомню Швецию навсегда», — цитирует аргентинца пресс-служба ATP.

«Андрей больше не является игроком, который не может сенсационно проиграть», — написал журналист Дамиан Куст в соцсети X (ранее Twitter).

«Рублёв, взявший титул в Мадриде, по-прежнему в плохой форме», — отметили в Tennis Updates.

«Перед титулом в Мадриде у Рублёва было четыре поражения подряд. Сейчас у него после Мадрида три победы и пять поражений. С ума сойти», — такое мнение высказал журналист Жозе Моргаду.

А заслуженный тренер России Виктор Янчук посоветовал Андрею постараться проявлять меньше эмоций на корте. «Рублёв, конечно, может выбраться из этой ямы неудачных результатов, в которую он попал на последних турнирах. Андрею просто нужно успокоиться. Он сильно взвинчивает себя на корте, пытается всегда сыграть на максимуме. Но получается, что от чрезмерного желания у него зашкаливают эмоции, которые мешают играть.

Андрею нужно успокоиться, прийти в себя и постепенно набирать форму. А набор формы — это процесс волнообразный: за спадом всегда будет следовать подъём. Думаю, месяца два-три понадобится Рублёву, чтобы преодолеть этот неудачный отрезок», — цитирует Янчука Legalbet.