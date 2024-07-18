Шнайдер выиграла российское дерби за 1/4 финала Будапешта. Диана идёт на рекорд в рейтинге

В четверг, 18 июля, на турнирах WTA-250 в Будапеште и в Палермо проходили заключительные матчи второго круга. В столице Венгрии состоялось российское дерби. 20-летняя Диана Шнайдер, посеянная под первым номером, играла с квалифаером Екатериной Макаровой. В первом круге Шнайдер и Макарова обыграли местных теннисисток, имевших уайлд-кард. Диана расправилась с Фанни Штолляр, а Екатерина разгромила четырёхкратную чемпионку ТБШ в парном разряде Тимю Бабош.

Явным фаворитом этого матча была Шнайдер, ведь она идёт на 28-м месте в мировой классификации, а Макарова — лишь на 183-м. Однако Екатерину это не смутило. В первой половине стартовой партии брейк-пойнты были только у Макаровой, но она не реализовала обе возможности взять подачу соперницы. А вот Диана, начиная с 2:3 не в свою пользу, забрала четыре гейма подряд — 6:3 за 39 минут. Макаровой приходилось сложно ещё и потому, что после восьмого гейма ей из-за проблем с шеей понадобился медицинский перерыв.

Во втором сете Шнайдер сразу захватила инициативу и повела 4:1 с преимуществом в один брейк. В седьмом гейме Макарова и второй брейк отыграла, однако после этого снова проиграла подачу. И при 5:3 Диана под ноль подала на матч — 6:3, 6:3 за 1 час 17 минут. Атакующий теннис Шнайдер (20 виннерсов против четырёх у соперницы) вновь принёс свои плоды.

В четвертьфинале Шнайдер сразится с лаки-лузером из Германии Эллой Зайдель, которая в своём матче третьего круга победила представительницу Венгрии Анну Бондарь — 7:5, 7:5. После сегодняшнего матча Диана поднялась на одно место в лайв-рейтинге и идёт 27-й — так высоко в официальной классификации она ещё не забиралась. Останется ли Шнайдер на этой строчке, будет зависеть от её результатов и от выступлений Каролины Муховой в Палермо — завтра чешку также ожидает четвертьфинал.

А в Палермо 20-летняя Эрика Андреева, 92-й номер рейтинга WTA, вышла на корт с американкой Энн Ли, 127-й ракеткой мира. Андреева-старшая в первом круге разгромила Дарью Семенистую из Латвии — 6:1, 6:2, — а Ли преподнесла сюрприз, выбив третью сеяную Питон Стирнс — 3:6, 7:6, 6:2.

В начале матча Андреева не смогла создать сопернице каких-либо проблем. Та быстро повела 3:0, сделав брейк под ноль во втором гейме. После этого россиянка включилась и в пятом гейме могла вернуть брейк, но не использовала двойной брейк-пойнт. В остальном шансов переломить ход сета у неё не было, и в девятом гейме Ли под ноль подала на партию — 6:3 за 38 минут.

Во втором сете поначалу лучше смотрелась Ли, а под занавес партии — Андреева. В первых геймах россиянка не раз уходила с брейк-пойнтов, а на приёме у неё мало что получалось. Однако в шестом гейме Эрика добралась-таки до брейк-пойнта. Реализовать его она не смогла, но начало было положено. И в 10-м гейме Андреева, принимая при 5:4 в свою пользу, не проиграла ни очка — 6:4 за 49 минут.

К сожалению, в решающем сете Андреева не смогла додавить соперницу. Россиянка в первом гейме отдала свою подачу, а шансов вернуть брейк у неё так и не появилось. На приёме Эрика дважды выходила на «ровно», но не более того. В 10-м гейме Ли со второго матчбола выиграла встречу, закончив ярким смэшем, — 6:3, 4:6, 6:4 за 2 часа 14 минут.

Турниры WTA-250 в Будапеште и в Палермо завершатся 21 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».