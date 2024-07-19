Крутой отдых Синнера и Калинской. Купались в море и веселились на глазах у простых людей

От былой закрытости Янника не осталось и следа после начала отношений с Анной.

Итальянец Янник Синнер и россиянка Анна Калинская подтвердили свои отношения около двух месяцев назад на «Ролан Гаррос». Казалось, что большой медийности от этой теннисной пары ждать не стоит.

Синнер не любит выставлять напоказ свою личную жизнь, о чём неоднократно говорил. В Сети с трудом можно найти его совместные фото с предыдущими девушками — моделями Лаурой Маргезин и Марией Браччини. Но отношения с Калинской быстро изменили Янника. Ещё во время Уимблдона Синнер отошёл от своих принципов и довольно часто фотографировался с Анной, не отказал в снимке даже случайному болельщику.

После травяного турнира «Большого шлема» Синнер и Калинская решили отдохнуть вместе. Они отправились на популярный курорт Порто-Черво, который располагается на острове Сардиния в Средиземном море. Янник и Анна проводили время на пляже, где присутствовало много людей. Неудивительно, что журналистам удалось заснять их процессе отдыха. Итальянское издание Сhi Magazine поделилось наибольшим количеством фотографий теннисистов.

Янник Синнер и Анна Калинская отдыхают на Сардинии Фото: CHI MAGAZINE

Снимки сопроводили информацией, что Синнер готовится представлять Италию на Олимпийских играх в Париже не только в одиночном разряде, но и в парном — с Лоренцо Музетти. Отмечается, что Калинская, в свою очередь, отказалась от участия в Олимпиаде в качестве нейтральной спортсменки.

«Однако кто знает, последует ли она за своим парнем в город, где они официально признали свою любовь», – написали в издании.

Всё-таки Калинская вряд ли поддержит Синнера на Олимпиаде в Париже, поскольку параллельно выступит на «пятисотнике» в Вашингтоне. Разве что в случае раннего вылета отправится поддержать возлюбленного в столицу Франции.

Янник Синнер и Анна Калинская на какое-то время расстанутся после отдыха в Италии Фото: CHI MAGAZINE

Таковы реалии жизни теннисистов. Приходится постоянно разъезжать по миру для участия в различных турнирах и находиться вдали от второй половинки. Хотя если и парень, и девушка выступают в одном виде спорта, то ситуация значительно проще. Синнер и Калинская, например, ненадолго расстанутся после отдыха в Италии, однако затем снова будут продолжительное время находиться в одной локации на крупном турнире в Цинциннати и на заключительном в сезоне ТБШ — US Open — в Нью-Йорке.

Важно отметить, что Синнер стал более открытым после отношений с Калинской. Показателен тот факт, что Янник согласился пойти на пляж, где много людей. Ведь итальянец прекрасно осознавал, что их будут фотографировать не только журналисты, но и простые отдыхающие. Это ни капли не смутило обычно весьма замкнутого итальянца, который искренне веселился в процессе отдыха. Янник даже соглашался играть в пляжный волейбол и футбол с Калинской и случайными встречными.

Янник Синнер и Анна Калинская играют в пляжный футбол Фото: CHI MAGAZINE

Отношения идут Яннику и Анне только на пользу. Синнер является первой ракеткой мира, более чем на 1000 очков опережая ближайших преследователей в лице Новака Джоковича и Карлоса Алькараса. Во второй половине сезона Яннику предстоит защищать много зачётных баллов, в том числе за прошлогодний титул на «Мастерсе» в Торонто, но шансы удержаться на первом месте в рейтинге ATP у него весьма неплохие. На харде он очень хорош, и это покрытие явно нравится ему больше, чем трава и грунт, в отличие от того же Алькараса.

Калинская по ходу сезона планомерно покоряет новые высоты в рейтинге WTA, заметно прибавив в стабильности и качестве игры по сравнению с предыдущими годами. Сейчас Анна является 17-й ракеткой мира, однако это далеко не предел. В чемпионской гонке WTA Калинская находится на 12-й позиции с 2146 очками. Даже одно ударное выступление на крупном турнире вроде US Open или на каком-либо «тысячнике» потенциально позволит россиянке попасть на Итоговый турнир в Эр-Рияде. Отставание от Елены Остапенко (2450 очков), которая пока занимает последнее проходное — восьмое — место в гонке, довольно небольшое и отыгрываемое.

Синнер и Калинская – не только самая успешная теннисная пара в современном теннисе, но ещё и более медийная, чем многие могли ожидать. Конечно, их роман не настолько открытый, как у Стефаноса Циципаса и Паулы Бадосы, однако публичности в нём побольше, чем, например, у Алекса де Минора и Кэйти Бултер. Так что следить за развитием отношений Янника и Анны интересно во всех смыслах.