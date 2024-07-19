Болельщики уже вовсю создают мемы по мотивам наиболее «удачных» фотографий.

«А я-то думал, что фото на паспорт плохие». Снимки теннисистов с сайта ОИ взорвали соцсети

Фотографии теннисистов и теннисисток на официальных сайтах ATP и WTA такие, что любо-дорого взглянуть. Все снимки выполнены профессиональными фотографами, и спортсмены смотрятся просто шикарно. Вот как, например, выглядит Даниил Медведев:

Даниил Медведев Фото: atptour.com

Теперь полюбуемся на представительниц прекрасной половины человечества. Это Елена Рыбакина:

Елена Рыбакина Фото: wtatennis.com

Иное дело — официальные олимпийские фотографии спортсменов, выложенные на соответствующем ресурсе Каждый из нас может найти нечто подобное у себя в паспорте! Вот как выглядят теннисисты от России: Мирра Андреева, Даниил Медведев, Елена Веснина, Роман Сафиуллин, Диана Шнайдер, Павел Котов и Екатерина Александрова.

Журналисты и болельщики не могли пройти мимо таких фотографий.

«А я-то думала, что фото на паспорт не самые лучшие», — написала журналистка New York Times Люсия Хофф в соцсети X (ранее Twitter).

«На олимпийских фото все выглядят так, словно они преступники», — отметили журналисты из The Tennis Letter.

А один из болельщиков Даниила Медведева подметил, что его любимый теннисист оправдывает фамилию и выглядит так, будто только что вернулся из двухнедельного путешествия по лесу, питаясь только ягодами и веточками.

Другие пользователи задавались вопросом, неужели теннисистам запретили улыбаться, и в шутку замечали, мол, вот что получается, когда играешь бесплатно. Напомним, за выступления на Олимпиаде призовые не предусмотрены (за исключением призовых от некоторых государств — в каждой стране свои суммы).

Один из фанатов отметил, что Новак Джокович похож на собаку:

Новак Джокович Фото: x.com/SweetBabyRavens

В одном все сходятся: эти снимки — магшоты, иными словами, фотографии, которые делает полиция при задержании/аресте.

Впрочем, некоторые внимательные пользователи отметили и удачные снимки. Особенно здорово, по их мнению, получилась Каролина Возняцки…

Каролина Возняцки Фото: olympics.com

…и Донна Векич.

Донна Векич Фото: olympics.com

Неплохо получился Энди Маррей:

Энди Маррей Фото: olympics.com

Александр Шевченко выглядит явно моложе своих лет:

Александр Шевченко Фото: olympics.com

А вот Рафаэль Надаль — старше:

Рафаэль Надаль Фото: olympics.com

А вам понравились официальные фотографии олимпийцев? Своё мнение вы можете высказать в комментариях.