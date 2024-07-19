«А я-то думал, что фото на паспорт плохие». Снимки теннисистов с сайта ОИ взорвали соцсети

Фотографии теннисистов и теннисисток на официальных сайтах ATP и WTA такие, что любо-дорого взглянуть. Все снимки выполнены профессиональными фотографами, и спортсмены смотрятся просто шикарно. Вот как, например, выглядит Даниил Медведев:
Даниил Медведев
Фото: atptour.com
Теперь полюбуемся на представительниц прекрасной половины человечества. Это Елена Рыбакина:
Елена Рыбакина
Фото: wtatennis.com
Иное дело — официальные олимпийские фотографии спортсменов, выложенные на соответствующем ресурсе Каждый из нас может найти нечто подобное у себя в паспорте! Вот как выглядят теннисисты от России: Мирра Андреева, Даниил Медведев, Елена Веснина, Роман Сафиуллин, Диана Шнайдер, Павел Котов и Екатерина Александрова.
Журналисты и болельщики не могли пройти мимо таких фотографий.
«А я-то думала, что фото на паспорт не самые лучшие», — написала журналистка New York Times Люсия Хофф в соцсети X (ранее Twitter).
«На олимпийских фото все выглядят так, словно они преступники», — отметили журналисты из The Tennis Letter.
А один из болельщиков Даниила Медведева подметил, что его любимый теннисист оправдывает фамилию и выглядит так, будто только что вернулся из двухнедельного путешествия по лесу, питаясь только ягодами и веточками.
Другие пользователи задавались вопросом, неужели теннисистам запретили улыбаться, и в шутку замечали, мол, вот что получается, когда играешь бесплатно. Напомним, за выступления на Олимпиаде призовые не предусмотрены (за исключением призовых от некоторых государств — в каждой стране свои суммы).
Один из фанатов отметил, что Новак Джокович похож на собаку:
Новак Джокович
Фото: x.com/SweetBabyRavens
В одном все сходятся: эти снимки — магшоты, иными словами, фотографии, которые делает полиция при задержании/аресте.
Впрочем, некоторые внимательные пользователи отметили и удачные снимки. Особенно здорово, по их мнению, получилась Каролина Возняцки…
Каролина Возняцки
Фото: olympics.com
…и Донна Векич.
Донна Векич
Фото: olympics.com
Неплохо получился Энди Маррей:
Энди Маррей
Фото: olympics.com
Александр Шевченко выглядит явно моложе своих лет:
Александр Шевченко
Фото: olympics.com
А вот Рафаэль Надаль — старше:
Рафаэль Надаль
Фото: olympics.com
А вам понравились официальные фотографии олимпийцев? Своё мнение вы можете высказать в комментариях.