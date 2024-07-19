Шнайдер в полуфинале и с личным рекордом в рейтинге. А 38-летний Надаль победил за 4 часа

В пятницу, 19 июля, на турнире WTA-250 в Будапеште состоялись четвертьфинальные поединки. В восьмёрку лучших в столице Венгрии выбрались две российские теннисистки. Первым запуском организаторы поставили матч 21-летней Элины Аванесян, которая сражалась с Анной Шмидловой из Словакии.

Во втором круге Шмидлова сумела перевернуть ход матча с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, имевшей четвёртый номер посева, — 2:6, 6:2, 6:2. Аванесян тоже одержала волевую победу во встрече с другой представительницей Испании Ребекой Масаровой — 2:6, 7:5, 6:1.

Первый сет отчётного четвертьфинала остался за Аванесян, у которой сразу же пошла подача — 81% попадания первой. Из первых шести геймов россиянка выиграла пять, причём в четвёртом гейме ей удалось спасти все три брейк-пойнта. Имея преимущество в два брейка, Элина спокойно провела концовку партии и в восьмом гейме подала на сет — 6:2 всего за 35 минут.

Второй сет Аванесян проиграла. Первая подача по-прежнему была на уровне, хоть и немного хуже, чем в первой партии (70%), но вот в розыгрышах Элина далеко не всегда действовала должным образом. Из 16 очков на первой подаче она выиграла всего шесть, то есть 38%. При этом россиянка первая сделала брейк, однако после этого проиграла три свои подачи подряд. Аванесян не спасло даже то, что в седьмом гейме она во второй раз взяла подачу соперницы. После этого Элина под ноль отдала два гейма — 6:3 в пользу Шмидловой за 48 минут.

В третьей партии Аванесян не смогла переломить тенденцию. Первые четыре гейма проходили в упорной борьбе, но россиянка все их проиграла. В шестом гейме Элина, уступая 1:4, вышла на тройной брейк-пойнт, однако упустила его. После этого судьба встречи была решена. В восьмом гейме Шмидлова с первой попытки подала на матч, одержав волевую победу, — 2:6, 6:3, 6:2 за 2 часа 13 минут.

А встреча с участием 20-летней Дианы Шнайдер состоялась уже вечером. В соперницах у россиянки, занимающей 28-е место в рейтинге WTA и посеянной под первым номером, оказалась 19-летняя немка Элла Зайдель, 166-я ракетка мира. Зайдель, попавшая в сетку как лаки-лузер, во втором раунде сломила венгерку Анну Бондарь — 7:5, 7:5, — а Шнайдер выиграла российское дерби у Екатерины Макаровой (Q) — 6:3, 6:3.

Шнайдер чуть было не отдала свою подачу в первом же гейме, но отыграла брейк-пойнт, а потом сделала брейк под ноль и подтвердила его — 3:0. В седьмом гейме россиянка лишилась преимущества, выиграв лишь одно очко на подаче. Однако в 10-м гейме Диана хорошо отыграла на приёме, вынуждая соперницу ошибаться, и не позволила устроить нервную концовку сета — 6:4 за 40 минут.

Во второй партии Шнайдер блестяще действовала в обменах на своей подаче и более чем уверенно забрала все свои геймы, отдав в общей сложности только два очка. На приёме Диана также смотрелась здорово и, сделав два брейка, довольно быстро довела дело до победы — 6:4, 6:2 за 1 час 14 минут.

Благодаря этой победе Шнайдер обеспечила себе как минимум 26-е место в рейтинге WTA, и это будет её личный рекорд. Более того, россиянка станет 25-й, если Каролина Мухова не выиграет турнир в Палермо. А если Диана завоюет титул в Будапеште, то станет 23-й ракеткой мира.

В полуфинале Шнайдер сыграет с победительницей матча Ребекка Шрамкова (Словакия) — Ева Лис (Германия).

Российские теннисисты сегодня не играли, но один матч всё же нельзя обойти вниманием. Речь об игре 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, который полным ходом готовится к Олимпиаде-2024 в Париже.

Надаль выступает на турнире в Бостаде (Швеция), где уже вышел в полуфинал. Сегодня Рафаэль, попавший в сетку по уайлд-кард, провёл марафонский четвертьфинал с 36-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне, имевшим четвёртый номер посева. Испанец за четыре часа одержал волевую победу со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 7:5 и впервые в сезоне вышел в полуфинал.

«Я смог продержаться физически до конца матча. И это многое для меня значит. Посмотрим, как я буду завтра себя чувствовать. Но сегодня я жив и нахожусь в полуфинале – это очень важно», — сказал он после игры.

Это второй по продолжительности трёхсетовый матч в карьере 38-летнего Надаля. Дольше Рафа играл лишь с Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса» в Мадриде в 2009 году. Тогда Надаль за 4 часа 3 минуты победил Джоковича со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (11:9). И было ему тогда всего 22 года (ну почти 23).

В полуфинале Бостада-2024 легендарный испанец сыграет с хорватским квалифаером Дуе Айдуковичем, который во втором круге выбил Павла Котова (7:6, 3:6, 6:3), а в третьем разобрался с Тьяго Монтейро (6:2, 4:6, 6:4). Пройдёт ли Рафаэль хорвата или его путь на турнире закончится?

Турниры в Будапеште и в Бостаде завершатся 21 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».