Шнайдер вышла в финал и станет 23-й ракеткой. А Надаль сразится за титул впервые за 2 года

В субботу, 20 июля, на турнире категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия) прошли полуфинальные игры. Из верхней половины сетки в 1/2 финала выбрались 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер, посеянная под первым номером, и 129-я ракетка мира из Германии Ева Лис, которая на два года старше. Лис в четвертьфинале одержала волевую победу над словачкой Ребеккой Шрамковой — 4:6, 6:3, 7:6, — а Шнайдер в двух сетах прошла немку Эллу Зайдель (LL) — 6:4, 6:2.

Для Шнайдер этот полуфинал стал уже третьим в 2024 году на уровне WTA. Причём на харде Хуахина и на траве «пятисотника» в Бад-Хомбурге Диана добиралась до титула. Что касается Лис, то она лишь во второй раз в карьере добралась до этой стадии. Немка чаще выступает на турнирах ITF, а её единственный до этого времени полуфинал в WTA был в Клуж-Напоке в 2023 году.

В начале матча теннисистки забирали каждая свою подачу. Так продолжалось до счёта 2:2 включительно, а в пятом гейме Шнайдер сделала брейк. Лис не всегда справлялась с атаками россиянки, которая не стеснялась агрессивно играть и на приёме, и Диана использовала первый же брейк-пойнт. В шестом гейме Шнайдер допустила несколько ошибок и подарила сопернице брейк-пойнт, однако та его не использовала — 4:2.

Во второй половине первой партии острых моментов не было. В девятом гейме Шнайдер при счёте 5:3 в свою пользу реализовала первый же сетбол на приёме — 6:3 за 34 минуты.

Во втором сете пришлось немного поволноваться в первом гейме. Шнайдер не стала изменять своей манере игры и дала Лис выйти на брейк-пойнт, но отыграла его и после этого окончательно ушла в отрыв. В следующих двух геймах Диана отдала по очку и повела 3:0 с брейком. Ева упиралась и четвёртый гейм вытащила с тройного брейк-пойнта, а в пятом Шнайдер дожала её лишь после шести «ровно» — 4:1.

В шестом гейме россиянка упустила брейк-пойнт, то есть скрытый матчбол, а в седьмом не дала немке сравнять счёт по брейкам. Это позволило ей выйти подавать на матч при счёте 5:3. И Диана использовала первый же матчбол — 6:3, 6:3 за 1 час 27 минут.

Так Шнайдер в третий раз в сезоне и в четвёртый раз в карьере вышла в финал турнира WTA. Напомним, в феврале 2024 года она выиграла турнир в Хуахине, а в июне победила на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге. Благодаря выходу в финал Диана впервые в карьере станет 23-й ракеткой мира — вне зависимости от того, как закончится завтрашнее противостояние.

В финале соперницей Шнайдер станет белорусская теннисистка Александра Саснович, 134-я ракетка мира. В полуфинале Саснович остановила словачку Анну Шмидлову — 6:3, 3:6, 7:5.

На мужском турнире в Бостаде (Швеция) также состоялись матчи 1/2 финала. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, который накануне за четыре часа победил аргентинца Мариано Навоне (4) в четвертьфинале, играл с хорватским квалифаером Дуе Айдуковичем. 38-летний Надаль занимает сейчас 261-е место в рейтинге ATP и в силу этого попал на турнир по уайлд-кард, а Айдукович является 130-й ракеткой мира.

В первом сете Надаль весьма прилично подавал (81% попадания первой подачи против 43% у соперника), но особой выгоды из этого не извлёк. В первой половине партии испанец зачастую неудачно действовал в розыгрышах и в первых трёх геймах дважды отдал свою подачу. Один брейк Рафаэль отыграл, причём сразу, но не более того. В 10-м гейме Айдукович спокойно подал на сет — 6:4 за 45 минут.

Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Mason/Getty Images

В начале второй партии игроки обменялись брейками, а затем Надаль постепенно стал прибирать инициативу к своим рукам. На своей подаче он играл чуть ли не безупречно: всего один отданный розыгрыш за четыре гейма! Брейк в шестом гейме обеспечил Рафе победу в сете — 6:3 за 41 минуту.

В решающей партии Надаль повёл 3:0 с двумя брейками, но быстро растерял преимущество — 3:3. В седьмом гейме он ещё раз взял подачу оппонента, а потом подтвердил брейк, уйдя с брейк-пойнта, — 5:3. И в 10-м гейме подал на матч — 4:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 14 минут. На послематчевой пресс-конференции Рафаэль объявил о снятии с парного разряда — там он выступал с Каспером Руудом.

«Думаю, это был сложный матч. У соперника был один из лучших бэкхендов, с которыми я играл. Он приехал сюда с большой уверенностью в себе. Пытался оттеснить его назад. Это было очень сложно. Нашёл способ выжить и пройти в финал после долгого отсутствия. Это отличная новость, и я очень рад этому.

Это всегда прекрасное чувство — быть в финале. Выиграл четыре матча подряд. Мне не удавалось добиться этого два года. Много чего произошло. Это правда. Всё ещё нахожусь в процессе восстановления многого, что потерял, потому что почти год назад мне сделали очень важную операцию на бедре… Так что всё не так просто. Но я борюсь. Боролся весь турнир, чтобы быть там, где я сейчас. Такие матчи, как вчера и сегодня, помогают многое улучшить на корте. Я доволен этим. Посмотрим, смогу ли я сыграть немного лучше завтра», — сказал испанец в интервью после матча.

Таким образом, Надаль впервые с «Ролан Гаррос» 2022 года вышел в финал турнира на уровне ATP. Тогда Рафа в трёх сетах обыграл Каспера Рууда. Это будет 131-й финал в одиночном разряде в карьере Надаля. Кроме того, этот финал станет 72-м в карьере Рафаэля на грунте. У него 63 титула на этом покрытии и восемь поражений в матчах за трофей. Всего в карьере Надаля 92 титула на турнирах АТР в одиночном разряде.

Соперником Надаля по финалу станет седьмой номер посева португалец Нуну Боржеш, 51-я ракетка мира, обыгравший в своём полуфинале аргентинца Тьяго Агустина Тиранте — 6:3, 6:4.

Финалы турниров в Будапеште и в Бостаде состоятся в воскресенье, 21 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».