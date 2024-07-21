«Любовь всей моей жизни». Соболенко нереально счастлива в отношениях со жгучим бразильцем

Арина не стесняется признаваться в чувствах Георгиосу Франгулису. Она восстановилась после травмы и готовится преуспеть на турнирах в США.

Третья ракетка мира Арина Соболенко вернулась к тренировкам после травмы плеча, которая помешала ей принять участие в Уимблдоне. Арина решила пропустить Олимпиаду в Париже и готовится к турниру категории WTA-500 в Вашингтоне, стартующему 29 июля.

Во время вынужденной игровой паузы у Соболенко появилась возможность полноценно отдохнуть со своим возлюбленным Георгиосом Франгулисом. Арина ясно дала понять, что по-настоящему счастлива в отношениях с бразильским бизнесменом.

35-летний Франгулис – профессиональный автогонщик, а также основатель и генеральный директор компании по производству продуктов здорового питания Oakberry. Этот бренд с начала 2024 года является одним из спонсоров Соболенко. Арина фактически подтвердила отношения с Георгиосом в мае, когда они вместе побывали на Гран-при Эмилии-Романьи в Формуле-1.

Вскоре все сомнения в романтической связи Соболенко и Франгулиса окончательно отпали. Фото теннисистки и бизнесмена носили однозначно романтический характер, они открыто признавались друг другу в чувствах. Георгиос сопровождал Арину на все крупные турниры, включая Уимблдон. Однако с травяного «Шлема» Соболенко пришлось сняться из-за травмы плеча. Она несколько недель восстанавливалась, параллельно наслаждаясь отдыхом с возлюбленным.

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис Фото: Из личного архива Георгиоса Франгулиса

Соболенко и Франгулис значительную часть времени провели в Греции. Это не так уж удивительно. Георгиос родился и вырос в Бразилии, но имеет греческое происхождение, как можно догадаться по его имени и фамилии. Дед Франгулиса во время Второй мировой воевал за союзников, попал в плен и оказался в лагере на территории Австрии. Там он встретил свою будущую жену. После войны судьба занесла их в Бразилию. Они выучили португальский язык и завели там семью.

Франгулис всегда сохранял связь с исторической родиной. Георгиос регулярно посещает Грецию. Не только местные курорты, но и различные христианские святыни. А ещё у него там осталось много родственников, к которым он заезжает в гости. На этот раз Франгулис взял с собой Соболенко.

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис во время отдыха в Греции Фото: Из личного архива Георгиоса Франгулиса

Арине очень понравилось в Греции. Она призналась в любви к этой стране в соцсетях. А ещё во время общения с подписчиками рассказала, что старается как можно лучше понять культурную среду своего парня.

«Я учу португальский язык. Недавно мне посчастливилось съездить в Грецию. Можно сказать, что я знакомлюсь с бразильской и греческой культурами», — отмечает Соболенко.

В одном из свежих постов в соцсетях Франгулис показал, как путешествовал по всей планете в последние месяцы. На большинстве фото он пребывал вместе с Соболенко.

«Любовь всей моей жизни», — прокомментировала публикацию Арина на португальском языке, а Георгиос ответил ей взаимностью на греческом.

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Очевидно, что Соболенко и Франгулис очень счастливы в отношениях. Они признаются друг другу в чувствах, оставляют милые комментарии в соцсетях. Травма помешала Арине выступить на Уимблдоне, но зато она провела много времени с возлюбленным, восстановилась и набралась сил перед хардовой частью сезона в США.

Соболенко – двукратная чемпионка турниров «Большого шлема». Она побеждала на Australian Open (2023, 2024) и постарается сделать это на US Open, где год назад в финале потерпела обидное поражение от американки Кори Гауфф. Шансы Арины преуспеть на харде довольно высокие, а гармония в личной жизни лишь добавляет теннисистке уверенности и вдохновения на корте.