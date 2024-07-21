Сафиуллин в Париже, Медведев — ещё нет, а Мирра играет в Румынии. Как наши готовятся к ОИ

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже пройдёт летняя Олимпиада. От России на игры поедут 15 спортсменов, в том числе семь теннисистов/теннисисток, то есть почти половина. По этой причине к теннисному турниру, проведение которого запланировано на период с 27 июля по 4 августа, будет приковано особое внимание российских болельщиков.

Напомним, от России в теннисном турнире выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина. И одним из первых теннисистов, кто уже прибыл в Париж, стал Сафиуллин. Об этом он не замедлил сообщить в своих соцсетях, выложив соответствующее видео:

Медведев пока ещё не в Париже, однако активно тренируется на грунте. Олимпиада, в отличие от предыдущих Игр, пройдёт именно на этом покрытии — на кортах «Ролан Гаррос».

А Котов признался, что немного переживает перед Играми. Напомним, Павел не попадал на олимпийский теннисный турнир по рейтингу, однако вошёл в состав команды вследствие отказа Андрея Рублёва и Карена Хачанова.

«Планирую поехать, для меня это будет новый опыт. Немного переживаю, надеюсь, что с честью могу представить свою страну.

Олимпиада тоже очень важная веха для теннисиста. Турниров «Большого шлема» по четыре штуки каждый год, а Олимпиада — только раз в четыре года. Не уверен, что смогу принять участие в следующей. Решил, что стоит сыграть, показать свой лучший теннис и постараться показать хороший результат. У меня появился шанс, постараюсь его использовать на полную катушку», — сказал Котов в эфире телеканала «РБК».

Как минимум у двух наших теннисисток мысли сейчас заняты не только и даже, наверное, не столько Олимпиадой. Диане Шнайдер в воскресенье, 21 июля, предстоит ответственный матч: финал турнира WTA-250 в Будапеште, в котором её соперницей станет белорусская теннисистка Александра Саснович. Оба предыдущих финала в этом году Шнайдер выиграла — как будет на этот раз?

Ну а Мирра Андреева, если будет побеждать, сыграет перед Олимпиадой не один матч, а несколько, чего мы ей и желаем. Сегодня стартует турнир в Яссах (Румыния), который с 2024 года имеет категорию WTA-250. И для Андреевой-младшей это будет первое соревнование на уровне WTA, где она выступит в качестве первой сеяной.

Поддержать теннисистов намерен президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. «В Париж уже отправились наши тренеры. Плюс там будут личные тренеры игроков. Я же поеду в Париж на следующей неделе», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Зарубежные спортсмены, разумеется, также готовятся к Олимпийским играм. Бывшая российская, а ныне австралийская теннисистка Дарья Савилл (в девичестве Гаврилова) выложила видео, записанное в Олимпийской деревне. В видео спортсменка, в частности, рассказала, чем можно подкрепиться, и показала, как выглядит её номер в гостинице — с кроватями из плотного картона.

Наиболее громкое заявление в преддверии Игр сделал четырёхкратный победитель ТБШ Карлос Алькарас, заявивший о намерении завоевать два золота: в одиночном разряде и в парном, где по одну сторону корта с ним окажется 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль.

«Теперь у меня будет несколько заслуженных дней отдыха в Мурсии, поднакоплю энергии и вернусь к тренировкам… Игры в Париже вызывают у меня особые надежды, и я собираюсь претендовать там на олимпийское золото как в одиночном, так и в парном разряде с Рафаэлем Надалем», — цитирует Алькараса Onde Regional.

Надаль, к слову, сегодня проведёт свой первый за два года финал. Рафаэль сразится за титул в Бостаде, а его соперником будет португалец Нуну Боржеш.

Что касается Алькараса, то в его случае ситуация осложняется тем, что на Игры не приедет его тренер Хуан-Карлос Ферреро, который в эти дни будет отдыхать. При этом, по информации испанского издания Marca, Ферреро всё же приедет в Париж, если Алькарас пройдёт достаточно далеко по сетке.

А вот 24-кратный чемпион мэйджоров Новак Джокович пока с осторожностью оценивает свои шансы в преддверии Олимпиады. Джокович никогда не брал олимпийского золота — это единственный значимый титул, которого у него нет.

«Надеюсь, у меня будет шанс биться за медаль для себя и для своей страны. Посмотрим, как я буду чувствовать себя физически и психологически. Сейчас Олимпиада и US Open – основные цели для меня до конца года. Надеюсь, на этих двух турнирах я покажу лучшие результаты. Сейчас это всё, что я могу сказать.

Надеюсь, у меня будет возможность побороться за медаль для своей страны. Это будет совершенно другое покрытие, возвращение на место, где я получил травму несколько недель назад. Посмотрим, как я буду чувствовать себя физически и психологически. Надеюсь, я смогу показать свой лучший теннис, потому что мне понадобится всё, что у меня есть, и даже больше, чтобы выйти в финал Олимпийских игр», — говорил он на пресс-конференции после финала Уимблдона.

В женской сетке одной из главных претенденток на победу будет пятикратная чемпионка ТБШ Ига Свёнтек. Четыре из пяти своих мэйджоров Свёнтек завоевала на «Ролан Гаррос», в том числе в сезоне-2024. Получится ли у польки выиграть там же, но на другом турнире? Ига уже опробовала корты за неделю до начала олимпийского турнира.

Жеребьёвка мужских и женских одиночных и парных сеток теннисного турнира, а также микста на Олимпиаде-2024 в Париже пройдёт 25 июля и начнётся в 12:00 мск.