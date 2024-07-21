Шарапова и Джокович вместе отдохнули в Черногории. Они мило общались и гуляли по улицам

Легенды тенниса Новак Джокович и Мария Шарапова являются одногодками. Сербу и россиянке сейчас по 37 лет. Новак всё ещё продолжает выступать на высоком уровне. Он занимает второе место в рейтинге ATP, совсем недавно играл в финале Уимблдона после тяжёлой операции на мениске.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году и в данный момент наслаждается жизнью, воспитывая сына Теодора вместе с возлюбленным Александром Гилксом. Это не значит, что Мария порвала все связи с теннисом. Она часто посещает крупные турниры, а также общается с некоторыми бывшими коллегами. Одним из них является Джокович, с которым она пересеклась во время отдыха в Черногории.

Марию и Новака засняли во время неторопливой прогулки по живописным улицам Котора – древнего города на побережье Адриатического моря, известного своей хорошо сохранившейся средневековой архитектурой и потрясающей природой.

Джокович после поражения в финале Уимблдона от Карлоса Алькараса сразу отправился отдыхать в Черногорию вместе с женой Еленой, сыном Стефаном и дочерью Тарой. Новак умело управлял собственной яхтой, показывая семье всю красоту морских пейзажей Котора. Черногория давно стала любимым местом летнего отдыха для Джоковича, так что его появление здесь не вызывает удивления. Кроме того, серб тренируется в Черногории перед стартом Олимпиады. На днях Новак провёл тренировку со 129-й ракеткой мира в парном разряде шведским теннисистом Филипом Бергеви, который тоже оказался в этой стране.

Шарапова в последнее время часто путешествует по миру, особый акцент делая на Европе. День рождения в апреле Мария встретила в Испании, после чего заглянула в Абу-Даби, где каталась на борде по песчаным дюнам. В начале мая Шарапова вернулась в США, посетив вечеринку Met Gala, но уже в конце месяца снова отправилась в Европу. Мария стала гостьей Гран-при Монако Формулы-1. В июне она была замечена в Марракеше на дне рождения российской модели Кристины Романовой, там также присутствовал Даниил Медведев. Позже Шарапова посетила ряд модных показов в Париже, а затем заглянула на Уимблдон спустя 20 лет после завоевания титула на травяном турнире «Большого шлема».

В Лондоне Мария пребывала около двух недель, в том числе посетила женский финал и лично поздравила победительницу Барбору Крейчикову. А после Уимблдона Шарапова выбрала не самое очевидное место для отдыха – Котор в Черногории. Вероятно, Марию сагитировал приехать туда Новак Джокович, встреча с которым вряд ли была случайной.

Шарапова и Джокович давно дружат. Их первая встреча произошла задолго до того, как Новак стал суперзвездой тенниса. В 2005 году Джокович ещё не брал турниры «Большого шлема» и даже титулов на уровне ATP не выигрывал, а вот Шарапова уже победила на Уимблдоне и заработала мировую популярность. Новак пересёкся с Марией на выставочном турнире в Ла-Кинте, штат Калифорния. Серб вёл себя довольно смело, о чём Шарапова вспоминала во время общения с ним в трансляции соцсетей несколько лет назад в разгар пандемии коронавируса.

«Ты говорил, что, если выиграешь, мне придётся заплатить за ужин. Я такая: «Да ладно, кто этот парень». Ты выиграл и сказал: «Мы сегодня ужинаем, идём в японский ресторан». Я ответила: «Ты серьёзно?» Так мы и сделали, в итоге пошли ужинать. Ты достал старый фотоаппарат Kodak и попросил официанта сделать фото. И вот мы здесь. Думаю, в тот день ты вёл себя как фанат (смеётся)», — сказала Шарапова.

Новак Джокович и Мария Шарапова в 2011 году Фото: Getty Images

Вскоре Джокович начал выигрывать титулы и присоединился к Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю в «Большой тройке». Дружба с Шараповой при этом никуда не делась, а только крепла. Новак и Мария вместе снимались в рекламе, участвовали в коммерческих мероприятиях и просто хорошо общались. Среди прочего, Джокович был одним из самых активных сторонников Шараповой, когда российскую теннисистку отстраняли за употребление мельдония в 2016 году.

Прямо сейчас Марии и Новаку тоже есть о чём пообщаться. Статус их теннисной карьеры отличается, но они воспитывают маленьких детей. Шарапова приехала в Котор с Теодором, которому наверняка пришлись по душе местные живописные пейзажи. Да и не только о детях могут говорить великие чемпионы. Отдых — основная причина приезда Марии в Черногорию, но почему бы при этом не вспомнить былые яркие моменты с Новаком на корте и за его пределами?