БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Будапешт, Бостад-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Диана Шнайдер, Рафаэль Надаль

20-летняя Шнайдер выиграла третий финал подряд! И установила редкое достижение
Александр Насонов
Шнайдер выиграла третий финал подряд!
Аудио-версия:
Комментарии
В этом сезоне у Дианы есть титулы на всех трёх покрытиях. А Рафаэль Надаль проиграл финал Бостада.

В воскресенье, 21 июля, на турнире WTA-250 в Будапеште состоялся финальный матч. Его участницами стали 20-летняя россиянка Диана Шнайдер, посеянная под первым номером, и Александра Саснович из Беларуси, 134-я ракетка мира. В полуфинале Шнайдер, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, в двух сетах прошла немку Еву Лис — 6:3, 6:3, а Саснович в трёх партиях обыграла словачку Анну Шмидлову — 6:3, 3:6, 7:5.

Материалы по теме
Шнайдер вышла в финал и станет 23-й ракеткой. А Надаль сразится за титул впервые за 2 года
Шнайдер вышла в финал и станет 23-й ракеткой. А Надаль сразится за титул впервые за 2 года

Для россиянки этот финал стал четвёртым в карьере. И если в Нинбо в сентябре 2023 года Диана потерпела поражение, то в Хуахине и в Бад-Хомбурге — эти турниры проходили в феврале и в июне соответственно — праздновала успех. Белоруска же проиграла все предыдущие четыре финала, последний — Людмиле Самсоновой в Кливленде в августе 2022 года. Так что уровень мотивации у Александры был никак не меньше, чем у соперницы.

Ранее Шнайдер и Саснович лишь раз играли друг с другом. Диана одержала лёгкую победу в квалификации Дохи в этом году — 6:1, 6:2. Сегодня белоруска оказала более серьёзное сопротивление. В первом сете обе теннисистки регулярно сталкивались с проблемами на подаче. Чуть лучше дела обстояли у Шнайдер — хуже, соответственно, у Саснович. Из пяти своих геймов белоруска выиграла всего один. Россиянка вела 5:2 с преимуществом в один брейк, но проиграла следующие два гейма. Подавая на сет, Диана не взяла ни одного очка. Однако в 10-м гейме она упёрлась на приёме и добилась своего, забрав партию с третьего сетбола, — 6:4 за 44 минуты. Что касается Саснович, то она на первой подаче выиграла только 11 очков из 29 (38%) и допустила четыре двойные ошибки.

Во второй партии соперницы в целом чуть лучше действовали в своих геймах, но не так чтобы серьёзно. До 4:4 они дошли, сделав по два брейка. В девятом гейме Шнайдер ушла с 0:30, а в 10-м с первого же матчбола приняла на титул, после того как соперница в очередной раз ошиблась и попала в коридор, — 6:4, 6:4 за 1 час 37 минут.

Будапешт. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Диана Шнайдер
28
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Александра Саснович
134
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Так Шнайдер в третий раз подряд выиграла финальный матч турнира WTA. Тем самым Диана установила редкое достижение: в сезоне-2024 у неё есть титулы на всех трёх покрытиях: хард (Хуахин), трава (Бад-Хомбург) и грунт (Будапешт). В 2023-м подобное достижение не покорилось ни одной теннисистке, а в 2022-м это сделала Каролин Гарсия. Благодаря выступлению в Будапеште россиянка впервые в карьере станет 23-й ракеткой мира — это было известно ещё до финала.

* * *

На турнире ATP-250 в Бостаде также прошёл финал, в котором 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль играл с португальцем Нуну Боржешем. Для Надаля этот финал стал первым с победного «Ролан Гаррос» 2022 года. 38-летний Надаль проделал непростой путь по сетке. Особенно сложным выдался четвертьфинал, в котором он за четыре часа победил Мариано Навоне.

Материалы по теме
Шнайдер в полуфинале и с личным рекордом в рейтинге. А 38-летний Надаль победил за 4 часа
Шнайдер в полуфинале и с личным рекордом в рейтинге. А 38-летний Надаль победил за 4 часа

В полуфинале испанец одержал вторую волевую победу подряд — повержен оказался хорватский квалифаер Дуе Айдукович. Но на финал Рафаэлю уже не хватило сил. 27-летний португалец Нуну Боржеш не потерял ни сета в четвертьфинале и в полуфинале и уже только поэтому был лучше готов физически, даже если не обращать внимания на возраст.

В первом сете Надаль слишком многое позволял Боржешу в своих геймах. Рафа проиграл первые три гейма на подаче — в такой ситуации даже два брейка не могли его спасти. Боржеш после 4:2 в свою пользу уверенно держал подачу и в девятом гейме подал на партию — 6:3 за 47 минут. Надаль же закончил партию с показателем 58% попадания первой подачи, и из этих 15 розыгрышей он забрал всего шесть, то есть 40%.

Во второй партии преимущество португальца было ещё больше. Нуну ни разу не дал Рафе зацепиться за брейк-пойнты, а сам дважды взял его геймы и довольно быстро закончил этот финал, первый для себя в карьере на уровне ATP, — 6:3, 6:2 за 1 час 28 минут. Надаль за весь матч записал на свой счёт пять виннерсов, а его соперник — 23.

Бостад. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Нуну Боржеш
51
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Рафаэль Надаль
261
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

В послематчевом интервью на корте Надаль обратился к Боржешу: «Прежде всего поздравляю Нуну. Ты отлично играл всю неделю. Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо другой. Это особенный момент – выиграть титул. Желаю тебе всего наилучшего в оставшейся части сезона.

Я провёл здесь целых полторы недели, сыграл несколько долгих и хороших матчей, было здорово. Сегодня был не лучший мой день. Но это полностью заслуга Нуну. Он играл очень хорошо, и мне было трудно. Так что молодец, ещё раз поздравляю».

И поблагодарил за поддержку: «Моей команде и семье… Я не могу отблагодарить вас за всё. Последние несколько лет были непростыми. Даже в трудные моменты вы были со мной каждый день, помогая мне во всём. Огромное спасибо за это. Для меня большая честь иметь возможность играть перед потрясающей публикой.

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Фото: Clive Mason/Getty Images

Спасибо за поддержку. Вы заставили меня почувствовать себя особенным на корте и дали мне много энергии в трудные моменты. Не знаю, вернусь ли сюда ещё. Скорее всего, нет. Но мне, без сомнения, понравилось находиться здесь».

Благодаря титулу Боржеш, 51-я ракетка мира, в понедельник, 22 июля, впервые в карьере поднимется на 42-ю строчку в рейтинге ATP. Надаль же отыграет ровно 100 позиций и станет 161-м. Впрочем, рейтинг для Рафаэля давно уже не имеет никакого значения.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android