20-летняя Шнайдер выиграла третий финал подряд! И установила редкое достижение

В воскресенье, 21 июля, на турнире WTA-250 в Будапеште состоялся финальный матч. Его участницами стали 20-летняя россиянка Диана Шнайдер, посеянная под первым номером, и Александра Саснович из Беларуси, 134-я ракетка мира. В полуфинале Шнайдер, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, в двух сетах прошла немку Еву Лис — 6:3, 6:3, а Саснович в трёх партиях обыграла словачку Анну Шмидлову — 6:3, 3:6, 7:5.

Для россиянки этот финал стал четвёртым в карьере. И если в Нинбо в сентябре 2023 года Диана потерпела поражение, то в Хуахине и в Бад-Хомбурге — эти турниры проходили в феврале и в июне соответственно — праздновала успех. Белоруска же проиграла все предыдущие четыре финала, последний — Людмиле Самсоновой в Кливленде в августе 2022 года. Так что уровень мотивации у Александры был никак не меньше, чем у соперницы.

Ранее Шнайдер и Саснович лишь раз играли друг с другом. Диана одержала лёгкую победу в квалификации Дохи в этом году — 6:1, 6:2. Сегодня белоруска оказала более серьёзное сопротивление. В первом сете обе теннисистки регулярно сталкивались с проблемами на подаче. Чуть лучше дела обстояли у Шнайдер — хуже, соответственно, у Саснович. Из пяти своих геймов белоруска выиграла всего один. Россиянка вела 5:2 с преимуществом в один брейк, но проиграла следующие два гейма. Подавая на сет, Диана не взяла ни одного очка. Однако в 10-м гейме она упёрлась на приёме и добилась своего, забрав партию с третьего сетбола, — 6:4 за 44 минуты. Что касается Саснович, то она на первой подаче выиграла только 11 очков из 29 (38%) и допустила четыре двойные ошибки.

Во второй партии соперницы в целом чуть лучше действовали в своих геймах, но не так чтобы серьёзно. До 4:4 они дошли, сделав по два брейка. В девятом гейме Шнайдер ушла с 0:30, а в 10-м с первого же матчбола приняла на титул, после того как соперница в очередной раз ошиблась и попала в коридор, — 6:4, 6:4 за 1 час 37 минут.

Так Шнайдер в третий раз подряд выиграла финальный матч турнира WTA. Тем самым Диана установила редкое достижение: в сезоне-2024 у неё есть титулы на всех трёх покрытиях: хард (Хуахин), трава (Бад-Хомбург) и грунт (Будапешт). В 2023-м подобное достижение не покорилось ни одной теннисистке, а в 2022-м это сделала Каролин Гарсия. Благодаря выступлению в Будапеште россиянка впервые в карьере станет 23-й ракеткой мира — это было известно ещё до финала.

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На турнире ATP-250 в Бостаде также прошёл финал, в котором 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль играл с португальцем Нуну Боржешем. Для Надаля этот финал стал первым с победного «Ролан Гаррос» 2022 года. 38-летний Надаль проделал непростой путь по сетке. Особенно сложным выдался четвертьфинал, в котором он за четыре часа победил Мариано Навоне.

В полуфинале испанец одержал вторую волевую победу подряд — повержен оказался хорватский квалифаер Дуе Айдукович. Но на финал Рафаэлю уже не хватило сил. 27-летний португалец Нуну Боржеш не потерял ни сета в четвертьфинале и в полуфинале и уже только поэтому был лучше готов физически, даже если не обращать внимания на возраст.

В первом сете Надаль слишком многое позволял Боржешу в своих геймах. Рафа проиграл первые три гейма на подаче — в такой ситуации даже два брейка не могли его спасти. Боржеш после 4:2 в свою пользу уверенно держал подачу и в девятом гейме подал на партию — 6:3 за 47 минут. Надаль же закончил партию с показателем 58% попадания первой подачи, и из этих 15 розыгрышей он забрал всего шесть, то есть 40%.

Во второй партии преимущество португальца было ещё больше. Нуну ни разу не дал Рафе зацепиться за брейк-пойнты, а сам дважды взял его геймы и довольно быстро закончил этот финал, первый для себя в карьере на уровне ATP, — 6:3, 6:2 за 1 час 28 минут. Надаль за весь матч записал на свой счёт пять виннерсов, а его соперник — 23.

В послематчевом интервью на корте Надаль обратился к Боржешу: «Прежде всего поздравляю Нуну. Ты отлично играл всю неделю. Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо другой. Это особенный момент – выиграть титул. Желаю тебе всего наилучшего в оставшейся части сезона.

Я провёл здесь целых полторы недели, сыграл несколько долгих и хороших матчей, было здорово. Сегодня был не лучший мой день. Но это полностью заслуга Нуну. Он играл очень хорошо, и мне было трудно. Так что молодец, ещё раз поздравляю».

И поблагодарил за поддержку: «Моей команде и семье… Я не могу отблагодарить вас за всё. Последние несколько лет были непростыми. Даже в трудные моменты вы были со мной каждый день, помогая мне во всём. Огромное спасибо за это. Для меня большая честь иметь возможность играть перед потрясающей публикой.

Рафаэль Надаль Фото: Clive Mason/Getty Images

Спасибо за поддержку. Вы заставили меня почувствовать себя особенным на корте и дали мне много энергии в трудные моменты. Не знаю, вернусь ли сюда ещё. Скорее всего, нет. Но мне, без сомнения, понравилось находиться здесь».

Благодаря титулу Боржеш, 51-я ракетка мира, в понедельник, 22 июля, впервые в карьере поднимется на 42-ю строчку в рейтинге ATP. Надаль же отыграет ровно 100 позиций и станет 161-м. Впрочем, рейтинг для Рафаэля давно уже не имеет никакого значения.