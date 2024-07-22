Мирра выиграла первый матч в статусе лидера посева. Даже дождь не помешал россиянке

В ночь с 21 на 22 июля мск на турнире в Яссах (Румыния) закончились стартовые матчи первого круга. Это совсем новое мероприятие, появившееся в календаре ATP только в 2020 году. С 2022 года проводятся и женские соревнования. И если мужской турнир пока так и остаётся челленджером, то женский в этом году получил категорию WTA-250.

В основную сетку турнира в Яссах попали шесть российских теннисисток. Это 17-летняя Мирра Андреева, которая впервые в карьере выступает в качестве первой сеяной на уровне WTA, Анна Блинкова (4), Элина Аванесян (5), Мария Тимофеева, Екатерина Макарова и Анастасия Тихонова.

Из-за дождя встречи первого игрового дня начались и закончились значительно позже запланированного. В основной сетке состоялись три матча с участием российских теннисисток. Анастасия Тихонова, идущая 194-й в рейтинге ATP, сражалась со 149-м номером рейтинга WTA Еленой-Габриэлой Русе, представляющей Румынию. В первом сете Русе грамотно проводила розыгрыши на подаче и не дала Тихоновой дойти до брейк-пойнтов. Россиянка дважды позволила сопернице сделать брейк: в пятом гейме и в девятом — 6:3 в пользу румынки за 40 минут.

Во втором сете перевес поначалу был у Тихоновой, которая повела 4:1 с двумя брейками. Однако Анастасия лишилась этого преимущества, после того как Елена-Габриэла в ответ дважды взяла её подачу и сделала счёт 4:4. В девятом гейме Тихонова оформила ещё один брейк, затем не подала на сет, а вот после 5:5 выиграла два гейма подряд — 7:5 за 50 минут.

В решающей партии борьбы не получилось. Тихонова проиграла первые пять геймов, дважды отдав свою подачу — сперва с 40-15, а потом и вовсе с 40-0. Шестой гейм, выигранный Анастасией на подаче, ничего не мог изменить. В седьмом гейме Русе закрыла матч, подав под ноль, — 6:3, 5:7, 6:1 за 2 часа 2 минуты чистого времени. Россиянку подвели восемь двойных ошибок, четыре из которых были допущены в третьем сете.

Анна Блинкова, занимающая 74-е место в мировой классификации, играла с Ольгой Данилович из Сербии, 150-й ракеткой мира. Блинкова начала матч с того, что забрала подачу соперницы, однако та сделала обратный брейк — 1:1. После этого Данилович контролировала ход игры и проиграла только один гейм, не подпуская россиянку к брейк-пойнтам. В восьмом гейме Ольга приняла на партию — 6:2 за 43 минуты.

Во втором сете Данилович вела 4:1 с брейком, а при 5:3 не подала на матч. После этого Блинкова перевернула ход партии, забрала оставшиеся геймы и сравняла счёт по сетам — 7:5 за 1 час 11 минут.

Увы, в решающей партии россиянка получила скрытую «баранку». Первый гейм она взяла с шестого брейк-пойнта, однако это отняло у неё слишком много сил. В третьем гейме Анна не использовала четыре брейк-пойнта, и вот после этого Данилович уже не давала ей шансов на камбэк. Сербская теннисистка выиграла матч, продолжавшийся 2 часа 45 минут чистого времени, со счётом 6:2, 5:7, 6:1.

Мирра Андреева, 31-я ракетка мира, уже поздно вечером вышла на корт с 20-летней немецкой теннисисткой Номой Ноа-Акугуэ, располагающейся в конце второй сотни мировой классификации. Проблем в этой встрече у Андреевой-младшей не возникло. В первом сете она уверенно забирала геймы на своей подаче и имела неплохую возможность повесить сопернице «баранку», но в пятом гейме при счёте 4:0 в свою пользу упустила скрытый сетбол. Тем не менее в седьмом гейме россиянка приняла на партию — 6:1 за 34 минуты.

Во втором сете Мирра быстро повела 2:0, в третьем гейме отдала свою подачу — и это был единственный её срыв за весь матч. Андреева тут же сделала второй брейк подряд и после этого уже не позволяла соперницей вольностей — 6:1, 6:2 за 1 час 7 минут.

Во втором раунде Мирра Андреева сыграет либо с Александрой Саснович из Беларуси, либо с квалифаером/лаки-лузером.

Турнир в Яссах закончится 26 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».