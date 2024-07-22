«Хорошо будут смотреться?» Теннисный мир мечтает о романе Алькараса и Радукану

Испанец Карлос Алькарас выиграл Уимблдон и стал четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема». Именно 21-летний Алькарас пока является основным претендентом на статус лучшего теннисиста в эпоху после «Большой тройки».

Итальянец Янник Синнер прямо сейчас занимает первое место в рейтинге ATP, но на его счету пока только один «Шлем». Зато 22-летний Синнер может служить для Алькараса ориентиром в плане построения личной жизни. Роман Янника с россиянкой Анной Калинской произвёл фурор в теннисном сообществе и активно обсуждается последние пару месяцев.

Алькарас пока остаётся свободным, но ищет себе пару. Об этом он заявил в интервью Times перед стартом Уимблдона. Ранее у Карлоса уже были отношения с малоизвестными теннисистками Марией Гонсалес Хименес и Лолой Марандель. Болельщики считают, что Алькарас должен найти себе возлюбленную поизвестнее. Например, чемпионку US Open – 2021 Эмму Радукану.

Карлос Алькарас засматривается на Эмму Радукану во время US Open — 2021 Фото: Tim Clayton/Getty Images

Во время Уимблдона Алькарас и Радукану несколько раз упоминались в одном контексте. Сначала Карлос вступился за Эмму, которая не стала играть микст с легендарным Энди Марреем, чтобы поберечь силы на важный матч четвёртого раунда с новозеландкой Лулу Сун. Радукану массово критиковали в Великобритании, поскольку для Маррея это, скорее всего, последний Уимблдон.

«Уверен, Эмма не хотела сниматься с микста. У неё были свои причины на это. Полагаю, физические проблемы. Не знаю, ей предстоял четвёртый круг Уимблдона, думаю, играть в Англии — для неё это что-то особенное. Уверен, многие в её положении поступили бы так же. Но когда знаешь, что это последний Уимблдон Маррея, конечно, тяжело с этим справляться», — сказал Алькарас.

Радукану в ответ сделала комплимент Алькарасу.

«Я некоторое время слежу за тем, что делает Карлос на корте. Очень вдохновляюще наблюдать за ним. Это даёт мне новые игровые идеи, даже если я остаюсь очень далеко от того, чего ему удаётся добиться на корте», — заявила Радукану.

Эмма Радукану Фото: Julian Finney/Getty Images

Эмма также появилась на финале Уимблдона между Алькарасом и Новаком Джоковичем. Карлосу задали вопрос по поводу присутствия 21-летней британки на трибунах.

«Думаю, многие пришли посмотреть финал. Новак и я всегда играем захватывающие матчи, которые приятно смотреть. Эмма живёт в Лондоне, так что она наверняка хотела приехать и посмотреть игру. Если бы в моей родной Мурсии проходил турнир «Большого шлема», я бы однозначно посмотрел финал. Не знаю, приехала ли она на финал или пришла посмотреть на меня. Кто знает? Вы должны спросить её, но я надеюсь, что ей понравился финал», — заявил Алькарас.

Карлос Алькарас Фото: Francois Nel/Getty Images

Вот так журналисты буквально на ровном месте создавали связь между Алькарасом и Радукану. Во многом из-за этого в соцсетях поклонники активно начали писать, что Карлос и Эмма должны стать парой. Якобы они идеально подходят друг другу и даже выглядят немного похожими. Двукратная чемпионка ТБШ, легендарная российская теннисистка Светлана Кузнецова тоже не удержалась от шумихи вокруг перспективы отношений Алькараса и Радукану.

«Карлос Алькарас на отдыхе набил новую татуировку — в честь победы на «Ролан Гаррос». Уимблдон уже был в прошлом году, повторять, видимо, не стал… Тем временем теннисные фанаты, умилённые парочкой Синнер-Калинская, мечтают о романе Карлоса и Эммы Радукану. Как думаете, хорошо будут смотреться?» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Конечно, всё это пока на уровне инсинуаций. Нет каких-либо признаков романа Алькараса и Радукану, за исключением фантазий СМИ и болельщиков. Более того, во время Уимблдона Радукану приписывали отношения с Ромео Бекхэмом, сыном легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма. Ромео регулярно посещал матчи Эммы, сидел рядом с её матерью и очень активно поддерживал. В данном случае тоже пока нет никаких доказательств романа, но всё-таки связь Радукану и Бекхэма выглядит не такой уж притянутой за уши.

Прямо сейчас можно сказать, что Карлос Алькарас и Эмма Радукану не состоят в отношениях. Возможно, никогда и не будут состоять. Хотя современные медиа порой творят чудеса. Как минимум в общественное поле вброшена дискуссия, что Карлос и Эмма идеально подходят друг другу. Сами теннисисты видят эти обсуждения. Может быть, когда-то Алькарас и Радукану решат поближе пообщаться и между ними закрутится роман. Тогда теннисный мир получит очень популярную и обсуждаемую пару, но пока ничего подобного не случилось, и об этом остаётся лишь мечтать.