«Голову починили». Рублёв пообщался с Сафиным и рвётся в бой после четырёх поражений кряду

Когда Андрей Рублёв в блестящем стиле выиграл «Мастерс» в Мадриде, многим российским болельщикам подумалось: наконец-то! На том турнире россиянин продемонстрировал настоящее мастерство и, что ещё важнее в его случае, почти не позволял себе эмоциональных срывов. Вишенкой на торте стала волевая победа над Карлосом Алькарасом в четвертьфинале. После этого победить в финале Феликса Оже-Альяссима было уже делом техники (хотя поволноваться всё же пришлось, ведь канадец забрал первый сет).

И куда что подевалось потом? Андрея словно подменили, и миру открылась тёмная сторона теннисиста. Ни один из турниров, на которых играл Рублёв после Мадрида, Андрей не смог провести без борьбы со своими внутренними демонами. Российский теннисист кричал, матерился, лупил себя ракеткой… Рублёв провалил травяной сезон, потерпев два поражения в двух матчах. И сейчас идёт с серией из четырёх проигранных встреч. Соперники в этих играх у него были, мягко говоря, не самые сильные: Маттео Арнальди, Маркос Гирон, Франсиско Комесанья и Тьяго Тиранте.

Вдвойне примечательно, что по ходу «Ролан Гаррос» Андрей, когда ещё не покинул турнир, говорил, что скоро вообще перестанет проявлять эмоции на корте. Увы, пока не получается.

После сенсационного поражения от Комесаньи на Уимблдоне Рублёв объяснил, почему бьёт себя ракеткой. «Я бы не стал этого делать, если бы у меня была возможность бить ракеткой по корту. Но нам не разрешают бить по траве. Так что не знаю. В тот момент я просто не мог больше терпеть. Мне нужно было выплеснуть эмоции», — говорил он на пресс-конференции.

В таких ситуациях полезен взгляд со стороны. И лучше всех владеют темой специалисты. Спортивный психолог Вадим Гущин подробно объяснил, как так получается, что Андрей перестаёт себя контролировать. «Это достаточно редкое поведение, но есть случаи, когда спортсмен сам себя наказывает. Есть такой тип поведения — самонаказание. У нас всех были родители и тренеры, которые нас наказывали, если мы что-то делали не так. Мы выросли, а эта наказующая часть осталась встроена в психику с детства.

Есть крайние случаи, когда человек наносит себе какие-то мелкие побои. Назвать это нормой нельзя, но это нечасто встречается. Эмоции — это приправы. Андрей — игрок эмоциональный. Ему эмоции нужны! Он без этого не может играть в полную силу.

Андрей Рублёв Фото: Christopher Pike/Getty Images

Эмоции у него всегда присутствуют. Когда они в нужной степени, Андрей играет хорошо. Перед поражениями он выиграл «Мастерс». Он потратил внутреннюю энергию, которая контролирует эмоции. Андрей правильно сказал, что ему нужно время. Он не успел прийти в себя. А выиграть хочет, всегда играет на победу. Он не может играть без души», — цитирует Гущина «Спорт день за днём».

А вот мама Рублёва Марина Марьенко сказала, что не видит ничего особенного в поведении сына. «Не вижу ничего особенного в том, что Андрей бил себя ракеткой. Он проявлял эмоции — все могут проиграть. Понимаю, что болельщики переживают и в недоумении, почему всё так. Но это спорт, и ничего страшного с сыном не произошло. То, что не убивает, делает его сильнее!» — цитирует Марьенко Sport24.

А может, прав Шамиль Тарпищев? Глава Федерации тенниса России уже не раз высказывал мнение, что Андрею не надо играть все турниры подряд. Напомним, Рублёв снялся с Олимпиады-2024 в Париже, однако при этом зачем-то заявился на турнир в Умаге. То есть так-то всё понятно: на Играх очков и призовых не дают, а в Хорватии они будут. Но всё равно: не лучше ли было бы отдохнуть, а потом воспользоваться тем, что соперники тратили силы на ОИ?

«В целом эти турниры сейчас значения не имеют. Они проходные. Но Рублёву надо не играть, а заняться своим здоровьем, сделать операцию. Он же играет всё подряд, и поэтому такие результаты в этом году», — цитирует Тарпищева ТАСС.

А заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал, когда Рублёв, по его мнению, вернёт былую форму.

«Андрею просто нужно успокоиться. Он сильно взвинчивает себя на корте, пытается всегда сыграть на максимуме. Но получается, что от чрезмерного желания у него зашкаливают эмоции, которые мешают играть.

Андрею нужно успокоиться, прийти в себя и постепенно набирать форму. А набор формы — это процесс волнообразный: за спадом всегда будет следовать подъём. Думаю, месяца два-три понадобится Рублёву, чтобы преодолеть этот неудачный отрезок. Но, повторюсь, главное для него — это успокоиться и поймать свою игру, тогда Андрей вернёт себе упущенные в рейтинге позиции», — цитирует Янчука Legalbet.

Андрей Рублёв на Уимблдоне-2024 Фото: Francois Nel/Getty Images

Кстати, о рейтинге. В обновлённой классификации Рублёв опустился на девятую строчку. Возвращаться в восьмёрку нужно как можно скорее, ведь между восьмым и девятым местами огромная разница в смысле посева на турнирах «Большого шлема». Восьмой номер может встретиться с главным фаворитом турнира в четвертьфинале, а девятый — в четвёртом круге, то есть в 1/8 финала.

Андрей дал понять, что возникает своего рода порочный круг, когда одно поражение влечёт за собой следующее. «Просто тяжело, когда проигрываешь несколько матчей в первом круге. Уверенности нет. Ты вылетаешь с турнира, потом тренируешься две недели, ждёшь следующий матч. Непривычная ситуация.

Обычно было наоборот — не было так много тренировочного времени. Обычно набираешь ритм от матча к матчу, а тут этого ритма нет. Выходишь играть против того, кого вроде как по рейтингу обязан обыгрывать, а ему терять нечего, он начинает попадать. Для него это хороший опыт. Ты это видишь и начинаешь ещё больше зажиматься и осторожничать. Играешь уже, чтобы не проиграть. А это путь в никуда. Поэтому надо просто выиграть один-два матча», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Больше!».

Вместе с тем Рублёв выражает надежду, что проблемы наконец-то позади. И помог ему в этом не кто иной, как двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Марат Сафин. За карьеру Сафин расколотил невероятное количество ракеток — и потому на собственном опыте знает, что сейчас может переживать Андрей.

«Над чем работал? Голову починить, потому что проблема была не в теннисе. Внимание на то, чтобы вылечить голову. Слава богу, починили. Как? Это будет смешно. Благодаря Марату Сафину», — добавил Андрей в интервью.

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Справился ли Рублёв со своими проблемами, можно будет узнать уже на этой неделе. Андрей, чемпион Умага-2017, получил на турнире первый номер посева и во втором круге сыграет с Камило Уго Карабельи. Забавно, что в последних трёх случаях жребий подкидывает россиянину исключительно аргентинцев: Комесанья, Тиранте, теперь вот Карабельи. Очень хотелось бы, чтобы в первой же встрече на корт вернулся Рублёв образца Мадрида-2024.