Шнайдер — самая молодая за 15 лет теннисистка, взявшая титулы на трёх покрытиях за сезон

Молодая звезда

За последние 15 лет в более молодом возрасте достичь такого успеха удавалось Каролине Возняцки. В 2009 году она завоевала трофей на грунте в Понте-Ведра-Бич, на траве в Истбурне и на харде в Нью-Хейвене. На момент последнего турнира Каролине было 19 лет и 49 дней.