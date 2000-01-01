Шнайдер — самая юная с титулами на всех покрытиях
Диана Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-250 в Будапеште, победив Александру Саснович — 6:4, 6:4. Теперь россиянка — самая молодая теннисистка за 15 лет, выигравшая турниры с разным покрытием за сезон.
Крутая серия
В 2024 году Шнайдер завоевала титул на харде в Хуахине, на траве в Бад‑Хомбурге и на грунте в Будапеште. Последнюю победу Диана одержала в 20 лет и 110 дней.
Молодая звезда
За последние 15 лет в более молодом возрасте достичь такого успеха удавалось Каролине Возняцки. В 2009 году она завоевала трофей на грунте в Понте-Ведра-Бич, на траве в Истбурне и на харде в Нью-Хейвене. На момент последнего турнира Каролине было 19 лет и 49 дней.
Шнайдер — самая молодая за 15 лет теннисистка, взявшая титулы на трёх покрытиях за сезон
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