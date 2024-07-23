Не факт, что для Карлоса и Рафы приемлем сервис Олимпийской деревни. Как и для Новака Джоковича, который пока ещё наслаждается отпуском.

Надаль и Алькарас приехали на Олимпиаду. В каких условиях они будут жить в Париже?

С 27 июля по 4 августа состоится теннисный турнир Олимпиады. Некоторые игроки уже приехали в Париж. Одной из первых это сделала представительница Австралии Дарья Савилл. На минувших выходных Дарья показала, как выглядит Олимпийская деревня изнутри.

В частности, Савилл продемонстрировала подписчикам в соцсетях, чем спортсменам можно подкрепиться на месте, а также проверила на прочность кровати из плотного картона в комнате. Они оказались достаточно твёрдыми. Является ли это достоинством или нет? Наверное, каждый теннисист решит сам для себя.

Конечно, условия в деревне разительно отличаются от люксовых отелей. Та же Савилл чуть позже сообщила, что ей самой пришлось покупать туалетную бумагу. В связи с этим возникает вопрос, согласятся ли жить в деревне суперзвёзды первой величины. Например, испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, которые вчера вечером прилетели в Париж.

Карлос и Рафа старались не афишировать своё прибытие в столицу Франции, но всё-таки незамеченными им остаться не удалось. Они не отказывали в совместных снимках другим спортсменам. Особенной популярностью пользовался 21-летний Алькарас.

Велика вероятность, что Алькарас и Надаль будут жить в роскошной гостинице, где есть весь необходимый сервис. В том числе грунтовые корты для тренировок. Алькарас нацелен выиграть золотую медаль в одиночном разряде, а также стать лучшим в паре с Рафой. Но, возможно, звёзды тенниса решат заглянуть в Олимпийскую деревню хотя бы на день, чтобы пообщаться с менее именитыми коллегами и посмотреть, в каких условиях они проживают.

Новак Джокович тоже вряд ли будет жить в деревне. Серб пока ещё не приехал в Париж. Новак продолжает совмещать отдых и тренировки в Черногории. Джокович даже решил попробовать себя в гребле на байдарках.

«Чтобы попасть в ритм Олимпиады, я подумал, что стоит попробовать что-нибудь из других видов спорта», — в шутку написал Новак в соцсетях.

Новак Джокович развлекается перед Олимпиадой Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Скоро веселье Джоковича подойдёт к концу. Придётся сесть на самолёт в Париж и сражаться за медали на корте, но пока ещё серб наслаждается последними моментами отдыха.

Двукратный чемпион Олимпиады британец Энди Маррей в соцсетях объявил, что Игры в Париже станут последним турниром в его карьере. Всё-таки травмы мешают 37-летнему британцу нормально выступать. Энди не удалось полноценно уйти на Уимблдоне, который он тоже брал дважды. Маррей смог сыграть только пару с братом Джейми. На Играх он выступит в «одиночке», достойно попрощавшись с фанатами тенниса. Маррей приехал в Париж заранее и уже протестировал корты «Ролан Гаррос». Возможно, из последних сил ему удастся совершить рывок. Конечно, о медалях вряд ли стоит говорить, но при удачной жеребьёвке проход пары-тройки соперников станет достойным финальным аккордом для Энди.

Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей завершит карьеру после Игр в Париже Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Из российских теннисистов в Париж заранее приехал Роман Сафиуллин. В ближайшее время компанию ему составят Елена Веснина, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Даниил Медведев. Вероятно, Веснина и Шнайдер сделают это уже во вторник. Время приезда Павла Котова и Мирры Андреевой зависит от выступления на турнирах в Умаге и Яссах соответственно. Если далеко зайдут по сетке, то прибудут в Париж почти впритык к старту теннисного турнира.

Жеребьёвка Олимпиады состоится в четверг, 25 июля. В женском одиночном разряде в число сеяных вошли Ига Свёнтек, Кори Гауфф, Елена Рыбакина, Ясмин Паолини, Джессика Пегула, Чжэн Циньвэнь, Мария Саккари, Даниэль Коллинз, Барбора Крейчикова, Елена Остапенко, Эмма Наварро, Марта Костюк, Донна Векич, Беатрис Хаддад-Майя, Диана Шнайдер и Лейла Фернандес. Конечно, явным претендентом на золото является полька Свёнтек, которая трижды выигрывала на парижских кортах «Ролан Гаррос». Из знаковых отсутствий следует отметить Арину Соболенко, Онс Жабер, Анну Калинскую, Мэдисон Кис, Дарью Касаткину, Людмилу Самсонову, Викторию Азаренко и Маркету Вондроушеву, снявшуюся в последний момент из-за травмы.

У мужчин со звёздным присутствием дела обстоят лучше. В Париже в посев вошли Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев, Даниил Медведев, Алекс де Минор, Каспер Рууд, Тейлор Фритц, Стефанос Циципас, Томми Пол, Уго Умбер, Хольгер Руне, Лоренцо Музетти, Себастьян Баэс, Феликс Оже-Альяссим и Артюр Фис. Из списка может выпасть Руне, который снялся с турнира в Умаге из-за травмы запястья и не факт, что восстановится к Играм. Синнер пока не смог вылететь на ОИ в из-за проблем со здоровьем. Первая ракетка мира отложил выезд в Париж из-за высокой температуры, но всё-таки в столицу Франции прибыть должен. Среди игроков топ-10 в Париж точно не приедут Андрей Рублёв, Григор Димитров и Хуберт Хуркач. Первые двое изначально планировали пропустить Олимпиаду, а вот Хуркач снялся в последний момент. Всё-таки полученная на Уимблдоне травма колена оказалась слишком серьёзной, хотя Хуберт очень хотел принести Польше золотые медали в миксте со Свёнтек.