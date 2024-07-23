Мирра разгромила белоруску и вышла в 1/4 финала Ясс. Селехметьева повторила свой рекорд

Во вторник, 23 июля, на турнире WTA-250 в Яссах (Румыния) проходили заключительные матчи второго круга. Одной из игр, поставленных первым запуском, была встреча Элины Аванесян, посеянной под пятым номером, и представительницы Хорватии Петры Мартич. В первом круге 21-летняя Аванесян, занимающая 76-е место в рейтинге WTA, легко обыграла малоизвестную испанку Лейре Ромеро Гормас (6:1, 6:2), а 33-летняя Мартич, 97-я ракетка мира, оказалась сильнее другой представительницы Испании Нурии Парризас-Диас (6:4, 6:4).

Аванесян уверенно выиграла первый сет. В третьем гейме россиянка спаслась с брейк-пойнта, а больше у её соперницы не было шансов взять чужую подачу. Во второй половине партии Элина поддавила на приёме, сделала два брейка и оформила победу в сете — 6:2 за 32 минуты.

Во второй партии у теннисисток лучше получалась игра на приёме, нежели на подаче. До 4:4 они дошли с тремя мини-брейками. В девятом гейме Аванесян отыграла двойной брейк-пойнт, а в 10-м вышла на матчбол на приёме, но упустила его. Оставшиеся два гейма забрала Мартич — 7:5 за 1 час 6 минут.

В решающем сете теннисистки до девятого гейма включительно добились лишь одного брейк-пойнта на двоих. Было это в четвёртом гейме, и тогда Аванесян не смогла забрать чужую подачу. В 10-м гейме усилия Элины наконец принесли свои плоды. С четвёртого матчбола (с пятого, если учесть вторую партию) она приняла на матч — 6:2, 5:7, 6:4 за 2 часа 33 минуты.

В четвертьфинале Аванесян сыграет с победительницей встречи Елена-Габриэла Русе (Румыния, WC) — Жаклин Кристиан (Румыния, 3).

Мирра Андреева, занимающая 32-ю строчку в мировой классификации, играла со 104-м номером рейтинга WTA Александрой Саснович из Беларуси. 17-летняя Андреева, напомним, впервые в карьере выступает в статусе первой сеяной. В первом матче на турнире она не оставила шансов немке Номе Ноа-Акугуэ (6:1, 6:2), а Саснович, дошедшая до финала в Будапеште и уступившая там Диане Шнайдер, получила так называемый performance bye. О том, что это такое, и о первом матче Мирры читайте в отдельных материалах.

Похоже, Саснович всё-таки не до конца восстановилась после напряжённой недели в Будапеште. В первом сете Андреева переиграла её по всем статьям. Россиянка лишь при 5:0 с двумя брейками немного расслабилась и проиграла один гейм, а в седьмом гейме, подавая на партию, ушла с 0:30 — 6:1 всего лишь за 25 минут. О превосходстве Мирры красноречиво говорит и статистика: по активно выигранным очкам — 12 против шести, по невынужденным ошибкам — четыре против 12.

Второй сет Андреева начала с брейка под ноль, но в целом ей пришлось сложнее. Во втором гейме Мирра отыгралась с 0:30, в третьем не смогла дожать Саснович на приёме, несмотря на то что имела три брейк-пойнта. Белоруска ощутимо прибавила на подаче и стала забирать свои геймы, но то же самое делала и россиянка. В девятом гейме Александра на 30:30 допустила двойную ошибку, а на матчболе пробила в сетку — 6:1, 6:3 в пользу Андреевой за 1 час 13 минут.

В четвертьфинале соперницей Андреевой станет лаки-лузер из Хорватии Леа Бошкович, 202-я ракетка мира.

На турнире WTA-250 в Праге (Чехия) в четвертьфинал вышла единственная представительница России в турнирной сетке. 21-летняя Оксана Селехметьева, прошедшая квалификацию на турнир, в первом круге обыграла выступавшую по уайлд-кард местную теннисистку Барбору Палицову (7:5, 6:3), а во втором раунде уверенно победила представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхман (LL).

Первый сет, продолжавшийся 40 минут, Селехметьева выиграла 6:1, однако это тот случай, когда счёт не совсем точно отражает происходившее. После 1:1 россиянка выиграла пять геймов подряд, и на приёме Оксане, сделавшей два брейка, приходилось проще, как ни странно. На подаче же у неё во всех геймах после 1:1 были проблемы. В третьем гейме Селехметьева ушла с брейк-пойнта, в марафонском пятом отыграла ещё три брейк-пойнта, а в седьмом начала с 0:30 и лишь с четвёртого сетбола закрыла партию.

Во втором сете настолько упорных геймов не было, хотя Селехметьева во всех своих геймах дарила сопернице брейк-пойнты. Но та лишь однажды воспользовалась возможностью сделать брейк, а вот Оксана трижды брала чужую подачу. В восьмом гейме россиянка, отыграв ещё один брейк-пойнт, подала на матч — 6:1, 6:2 за 1 час 18 минут.

Вот так Селехметьева во второй раз в карьере вышла в 1/4 финала турнира WTA. Два года назад здесь же, в Праге, она остановилась на этой стадии, проиграв Мари Боузковой. В нынешнем четвертьфинале Оксана сразится с теннисисткой из Чехии — либо с Лаурой Самсоновой (Q), либо с Катержиной Синяковой (2).

Турниры в Яссах и в Праге завершатся 26 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».