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Евгений Кафельников об Олимпиаде в Париже-2024, Медведеве, Мирре Андреевой, Шнайдер и своём золоте в Сиднее-2000

«Всегда говорил, что нужно ехать на Игры». Олимпийский чемпион Кафельников — о Париже-2024
Егор Кабак
Евгений Кафельников об Олимпиаде в Париже-2024
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Единственный в истории России теннисист, бравший золото Олимпиады — почти четверть века назад, рассказал, на что нам рассчитывать сейчас.

Евгений Кафельников по праву считается одним лучших теннисистов в истории России. В активе экс первой ракетки мира два титула на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, а также золото Олимпиады-2000. В интервью «Чемпионату» Евгений оценил шансы россиян на медали в Париже, вспомнил свой триумф на Играх в Сиднее, а также дал главный совет нашим теннисистам.

Кто из россиян в большей степени готов побороться за медали в Париже

— Евгений, планируете следить за Олимпиадой?
— Да. Буду следить с места событий в Париже.

— Вы выигрывали в Париже «Ролан Гаррос» и в одиночном разряде, и в парном. Чем это место особенно для вас?
— Париж для меня особенный тем, что там я выиграл одни из самых значимых титулов в своей карьере.

Евгений Кафельников — чемпион «Ролан Гаррос» — 1996

Евгений Кафельников — чемпион «Ролан Гаррос» — 1996

Фото: Gary M Prior/Getty Images

— Как оцените состав россиян на Олимпиаде с точки зрения грунтового покрытия?
— У нас нет особого выбора. Мы имеем то, что имеем. К сожалению, Рублёв и Хачанов не выступают, хотя они могли бы реально добиться результата. Но у нас есть Медведев, Сафиуллин и Котов. В любом случае будем болеть за наших ребят и обязательно желать успехов.

— А если говорить о женском составе?
— Андреева и Шнайдер вообще сейчас играют хорошо, поэтому я настроен оптимистично.

— Можете очертить круг россиян, кто в большей степени способен побороться за медали в Париже?
— Безусловно, Медведев имеет больше шансов претендовать на какой-то успех, чем Сафиуллин и Котов. Но я уверен, что Сафиуллин и Котов будут делать всё возможное, чтобы добиться положительных результатов. Однако предпочтение, конечно, Медведеву.

Что касается девушек, то выделю Мирру Андрееву, потому что она буквально полтора месяца назад играла в полуфинале «Ролан Гаррос». Также отмечу Диану Шнайдер, потому что она выдаёт какой-то феноменальный сезон. К сожалению, у меня нет понимания и представления, в каком состоянии Александрова.

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— Особняком среди участников Игр стоит Джокович, который давно мечтает взять золото Олимпиады?
— Вы забываете одну простую вещь — есть Рафаэль Надаль, для которого «Ролан Гаррос» является родным домом. Я считаю, что у Надаля больше шансов претендовать на что-то, чем у Джоковича. Конечно, ещё стоит отметить Алькараса. Но так или иначе все будут играть и стараться.

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— Среди российских болельщиков больше всех ожиданий будет от Медведева. Эти ожидания оправданны с учётом непростых отношений Даниила с грунтом?
— В нынешнем сезоне Даниил хорошо играет на грунте. Он сам начал видеть, что на грунте он способен обыгрывать соперников самого высокого уровня и выигрывать титулы. Не думаю, что Медведев сейчас относится к грунту с такой же антипатией, как раньше. Он понимает, что у него есть шансы.

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В чём главная мотивация участия россиян в Олимпиаде-2024

— Сафиуллин прибыл в Париж заранее, а Котов и Андреева играют турниры на неделе перед стартом Олимпиады. Как лучше подготовить себя к Играм?
— Идеального рецепта тут нет. Если, например, Котов и Андреева считают, что нужна игровая практика, то молодцы — почему нет? К сожалению, Котов проиграл Берреттини на турнире в австрийском Кицбюэле. Думаю, в ближайшее время он присоединится к команде. Повторю, что нет однозначного решения, как поступить лучше перед Олимпиадой.

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— На Олимпийских играх Россия всегда была представлена в большом составе. В Париже будет 15 российских атлетов, половина из которых — теннисисты. Это создаст дополнительное давление?
— Нет. Спортсмены находятся в такой ситуации уже продолжительный период времени, поэтому для них это абсолютно стандартная ситуация.

— В чём мотивация участия в Играх, если учитывать отсутствие призовых от ITF, рейтинговых очков и нарушение графика подготовки к US Open?
— Золотая медаль. Даже медаль в целом. Вот и вся мотивация. А какая мотивация была у меня лететь в Сидней в 2000 году? Так же нарушать свой график всех турниров. У меня не было никакой другой мотивации, кроме как выиграть медаль Олимпийских игр. Думаю, в этой ситуации у теннисистов точно так же.

Почему чувствуется бо́льшая ответственность перед страной в финале Олимпиады, чем на турнире «Большого шлема»

— Участие теннисистов в Играх может сказаться на качестве последующих турниров?
— Сейчас меня это меньше всего интересует. Кто хочет — тот играет. На них это никак не скажется. А кто не хочет — не играет. Я не готов за всех думать и отвечать. Меня это мало интересует.

— Для Медведева хардовые турниры занимают особое место, в том числе US Open.
— Ничего страшного. Будет играть на харде так же успешно, как делал это в предыдущие годы.

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— В 2000-м у вас был один из лучших сезонов в карьере. Перед Играми в Сиднее было ощущение, что это тот самый момент, когда можете взять золото?
— Не считаю, что 2000 год был одним из лучших — он был ординарным. Что касается Олимпиады, то чем ближе становился титульный матч, тем больше ощущал. Было так. Играешь первый матч, думаешь: «Окей. Я на один шаг ближе». Выигрываешь второй — уже на два шага. С каждым матчем нарастали важность и мотивация.

— Мандраж перед финалом Олимпиады и турнира «Большого шлема» сопоставим?
— Конечно.

— А чувствуется бо́льшая ответственность перед страной, когда играете финал Олимпиады?
— Существует дополнительная ответственность. Ты понимаешь, что Олимпиада проходит раз в четыре года, а следующий шанс в карьере может не выпасть. Поэтому такой подход.

— Было много разных мнений касательно целесообразности участия россиян в Играх в Париже. Что думаете вы?
— Я всегда говорил, что нужно ехать и играть.

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— Что можете сказать тем, кто был против?
— Ничего. Это не моя зона ответственности, а сугубо личное мнение людей. Пускай говорят, что хотят. Я не буду обращать на это внимание.

— Ещё есть мнение, что многие российские теннисисты являются российскими только на бумаге, поскольку живут в других странах с юношеского возраста и платят там налоги.
— Как они могут являться россиянами только на бумаге? Под каким флагом они выступали ранее? Все регалии — российские. Так что это просто пустословие.

— Какой главный совет дадите российским теннисистам на Олимпиаде?
— Быть самими собой и не обращать внимания ни на какие события вне корта.

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